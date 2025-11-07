Deutschland (DFB) vs. Nordkorea heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die U17 WM?

Bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar geht es für die DFB-Auswahl im zweiten Gruppenspiel gegen Nordkorea. Am heutigen Freitag, den 7. November, spielt die Elf ab 14 Uhr am Platz eins der Aspire Zone in Doha. Lesen Sie hier die Spielvorschau Deutschland U17 gegen Nordkorea U17.

Deutschland (DFB) vs. Nordkorea heute im Live Stram und live im TV: Wer zeigt / überträgt die U17 WM?

Alle deutschen Spiele bei der U17-WM werden von Sky Sport übertragen und das vollkommen kostenlos! Im TV benötigt Ihr jedoch ein Abo, dort läuft Deutschland vs. Nordkorea ab 13.50 Uhr nur auf Sky Sport News. Frei empfangbar ist die Partie allerdings im Livestream via skysport.de und auf dem Kanal von Sky Sport Youtube. Ein kostenpflichtiger Livestream ist über die Sky Sport App, Sky Go und WOW verfügbar.

Darüber hinaus bietet FIFA+ einen kostenlosen Stream an.

Anstoßzeit Deutschland (DFB) vs. Nordkorea

Deutschland (DFB) vs. Nordkorea: Aufstellungen

News über Deutschland U17

Die deutsche U17-Nationalmannschaft kam im ersten Gruppenspiel gegen Kolumbien trotz einer frühen Führung nach 15 Sekunden nicht über ein 1:1 hinaus. RB-Akteur Toni Langsteiner erzielte den einzigen Treffer. Insgesamt nominierte der Nationaltrainer Marc Meister 21 Youngstars aus neun verschiedenen Vereinen für die WM in Katar, die aus 48 Mannschaften besteht. Gegen Nordkorea soll folglich der erste Sieg her.

News über Nordkorea U17

Das nordkoreanische Team steht mit einem ungefährdeten 5:0-Sieg über El Salvador an der Spitze der Tabelle. Kang-rim Ri (14., 68.), Yu-jing Kim (45.+1, 88.) und Il-bok Han (90.+5) waren für den deutschen Gegner erfolgreich.

