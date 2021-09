Vierter Spieltag in der WM-Qualifikation: Deutschland trifft heute auf Liechtenstein. Goal erklärt alles rund um die Übertragung der Partie.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft heute auf Liechtenstein - allerdings nicht beim Gastgeber selber. Im Kybunpark in Sankt Gallen in der Schweiz wird heute gespielt, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Deutschland steht unter Zugzwang: Nach drei Spielen hat man "nur" sechs Punkte auf dem Konto und ist Dritter in der Gruppe J, sowohl Armenien (neun Punkte) als auch Nordmazedonien (sechs Punkte, besseres Torverhältnis und direkter Vergleich) befinden sich vor "der Mannschaft".

Dabei ist das Spiel heute ein besonderes: Es ist das erste Mal, seitdem Hansi Flick zurück beim DFB ist, dass der Kurpfälzer als Cheftrainer bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft dabei ist.

Es sollte ein einfacher Sieg für die deutsche Nationalmannschaft werden - trotzdem wollen die Anhänger:innen, dass Leroy Sane und Co. alles geben. Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die Übertragung der WM-Quali.

Deutschland gegen Liechtenstein? Die Partie der WM-Qualifikation im Überblick

Begegnung Liechtenstein vs. Deutschland Datum Donnerstag, 2. September 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Kybunpark | St. Gallen | Schweiz

Liechtenstein - Deutschland heute LIVE im Fernsehen: So wird die WM-Quali im TV übertragen

15 Jahre lang war Joachim Löw Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft - nun erwartet uns das erste Länderspiel nach dem Ende der Löw-Ära. Wird Hansi Flick es schaffen, ähnlich erfolgreich zu werden?

Ein Sieg im ersten Spiel wäre ein guter Start in die neue Epoche, dass der Gegner 189. in der FIFA-Weltrangliste ist, ist da sicher förderlich. Aber wie können Fußballfans in Deutschland die Begegnung verfolgen?

Liechtenstein gegen Deutschland heute live im TV sehen - das Länderspiel im Free-TV

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen, die sich auf die Übertragung des Qualifikationsspiels heute abend gefreut haben: Es gibt einen Fernsehsender, der Liechtenstein vs. Deutschland LIVE überträgt!

Es handelt sich dabei um RTL , und das aus gutem Grund: Nicht nur für heute, sondern für die gesamte WM-Qualifikation hat sich der Privatsender aus Köln die Rechte an den Deutschlandspielen gesichert. Die meisten anderen Spiele überträgt DAZN .

Erfahrung pur mit Steffen Freund und Marco Hagemann: Die RTL-Übertragung der WM-Qualifikation

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Fernsehsender : RTL

: RTL Begegnung : Liechtenstein vs. Deutschland

: Liechtenstein vs. Deutschland Kommentar : Marco Hagemann Steffen Freund

WM-Qualifikation heute LIVE: So seht ihr Liechtenstein gegen Deutschland kostenlos

RTL zeigt das Länderspiel kostenlos - das sind doch richtig gute Nachrichten ! Bei der Qualifikation für die EM, die in diesem Sommer stattfand, hatte RTL bereits die deutsche Nationalmannschaft bei allen Qualifikationsspielen begleitet - beim Sender weiß man also, wie es geht.

Wie man den Sender auf dem Fernseher empfangen kann? Eine berechtigte Frage - wir liefern die hilfreiche Antwort: Eine Anleitung für die Einrichtung RTLs auf eurem TV-Gerät findet ihr hier . In HD und UHD kann man RTL ebenfalls empfangen, um unter anderem Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Co. in hoher Auflösung zu sehen, an dieser Stelle findet ihr dazu mehr Informationen.

Die WM-Qualifikation im Internet: Liechtenstein vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM

Deutschlands Gastspiel gegen Liechtenstein in der Schweiz wird also im Free-TV zu sehen sein - richtig gute Nachrichten für alle Zuschauer:innen, die sich auf das DFB-Team im Fernsehen gefreut haben!

Einen interessanten Punkt zur Übertragung von Deutschland - Liechtenstein wollen wir uns aber noch anschauen: Ist die Begegnung auch kostenlos im LIVE-STREAM im Internet zu sehen?

RTL im kostenlosen LIVE-STREAM? TVNOW überträgt Liechtenstein vs. Deutschland

An dieser Stelle gibt es leider keine guten Nachrichten: Nein - die Partie wird heute nicht kostenlos im Internet zu sehen sein! RTL hält zwar nicht nur die Rechte für die Übertragung per TV, sondern auch die im Internet - kostenlos ist das Spiel hier aber nicht zu sehen.

TVNOW heißt die Mediathek der RTL Group, es ist die Plattform, auf der man heute Liechtenstein - Deutschland in Echtzeit und Farbe verfolgen kann. Hier gibt es nicht nur das Quali-Spiel zu sehen, auch Inhalte von den RTL-Sendern ntv, Vox, RTLNitro, RTL2, SuperRTL etc. sind hier auffindbar.

Liechtenstein gegen Deutschland im RTL-LIVE-STREAM: Das kostet TVNOW-Premium

An dieser Stelle fragen sich viele Fans die folgende Frage: Wenn doch die Übertragung auf TVNOW läuft, Warum ist die Übertragung dann nicht kostenlos?

Der Grund: Anders als bei den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sendern ( ZDF und ARD als Beispiel) ist die TVNOW, die Mediathek aller RTL-Sender, nicht zu 100% kostenlos zu sehen!

RTL bietet leider nur einzelne Inhalte an, die man sehen kann, ohne gleichzeitig ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen zu müssen. Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft heute gegen Liechtenstein gehört da leider nicht zu. Stattdessen müsst ihr 3,99 Euro pro Monat für das TVNOW-Premium-Abonnement bezahlen, dieses Abo ist monatlich kündbar.

Deutschland- Spiel auf unterschiedlichen Geräten (PC, Laptop, Handy, Tablet) streamen: Das ist die TVNOW-App

Der TVNOW-LIVESTREAM klingt zwar gut, ihr wollt das Spiel aber auf dem Handy oder Tablet sehen? Dafür benötigt ihr die App, welche ihr kostenlos in den jeweiligen Stores :

Highlights / LIVE-TICKER: Die WM-Qualifikation auf DAZN und Goal

Ihr möchtet das Spiel am Donnerstag zwar gerne sehen, seid aber verhindert und könnt nicht beim RTL oder TVNOW einschalten? Kein Problem, wir von Goal sind für euch da.

Während des Spiel bieten wir euch den (natürlich kostenlosen) Goal LIVE-TICKER an, der euch durchgehend auf dem Laufenden hält, damit ihr nichts verpasst! Hier entlang . Und im Anschluss? Dann ist DAZN für euch da!

Der Streamingdienst veröffentlicht die Highlights des Deutschland-Spiels auf DAZN, diese könnt ihr dank des kostenlosen und unverbindlichen Probemonats sehen, ohne etwas zu bezahlen!

Aufstellungen von Deutschland und Liechtenstein: So laufen die Nationalmannschaften auf

Hansi Flick und Martin Stocklasa werden sich schon viele Gedanken zur Aufstellung gemacht haben, allerdings werden diese erst eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch rechtzeitig wieder hier in diesen Artikel, um perfekt auf die WM-Quali vorbereitet zu sein.

Liechtenstein vs. Deutschland heute LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Übertragungen der WM-Qualifikation im Überblick