Deutschland holt einen Punkt in England: Die Nations League im TICKER zum Nachlesen

Sechs Tore in einer Hälfte - doch einen Sieger gibt es zwischen England und Deutschland nicht. Das Spiel im TICKER zum Nachlesen.

Zwei Monate vor der WM in Katar ist die DFB-Auswahl weit von der erhofften Titelform entfernt. Im Klassiker von Wembley gegen England gab sie beim letzten Härtetest vor dem Turnier eine 2:0-Führung aus der Hand und kam nur zu einem 3:3 (0:0), Flick hat noch jede Menge Arbeit.

Seine Elf schließt die Nations League als Gruppendritter vor Absteiger England ab. Vor dem WM-Auftakt gegen Japan am 23. November bleiben Flick nur noch sechs Trainingseinheiten und der Test eine Woche zuvor im Oman, um seine Stars doch noch bereit zu machen für die aktuell illusorisch erscheinende Mission fünfter Stern.

Die beiden England-Legionäre Ilkay Gündogan (52., Foulelfmeter) und Kai Havertz (67.) per Traumtor brachten Deutschland in einem wilden Spiel in Führung. Vor dem 0:1 war Jamal Musiala gefoult worden. Luke Shaw (72.) und der eingewechselte Mason Mount (75.) schlugen für die Three Lions zurück. Nach einem Foul von Nico Schlotterbeck an seinem Dortmunder Klubkollegen Jude Bellingham verwandelte Harry Kane den Elfmeter nach Videobeweis (83.) zum englischen 3:2, Havertz glich nach einem Torwartfehler von Nick Pope aus (87.).

England vs. Deutschland (DFB-Team) heute im LIVE-TICKER: Das Spiel im Überblick

Begegnung England - Deutschland Spielstand 3:3 Tore 0:1 Gündogan (52., FE), 0:2 Havertz (67.), 1:2 Shaw (71.), 2:2 Mount (75.), 3:2 Kane (83., FE), 3:3 Havertz (87.), 3:3 Havertz (87.) Aufstellung England Pope - Stones (37. Walker), Dier, Maguire - James, Bellingham (90.+1 Henderson), Rice, Shaw, Foden (66. Saka) - Kane, Sterling (66. Mount) Aufstellung Deutschland Ter Stegen - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum (68. Gosens) - Kimmich, Gündogan, Hofmann (46. Werner), Musiala (79. Müller), Sané (68. Gnabry) - Havertz (90.+1 Bella-Kotchap) Gelbe Karte Schlotterbeck (82.)

Fazit | Was fangen wir bitte mit diesem komischen Spiel an?! Die erste Halbzeit war gruselig. Die zweite war spektakulär, emotional, aufreibend und aufregend. Das Endergebnis ist unorthodox, aber gerecht. Deutschland wird der leichtfertig verspielten 2:0-Führung hinterhertrauern. England machte dafür zum Teil hanebüchene Fehler, mit denen eigentlich niemals ein Spiel gewonnen werden kann. Mit Emotionalität, Mentalität und individueller Klasse von Saka, Mount und allen voran Bellingham fanden die Three Lions aber ins Spiel zurück.

90.+6 | Und so endet die Partie mit einem 3:3.

90.+4 | Bei beiden Teams ist kaum mehr ein System erkennbar, die Abläufe sind vogelwild. Einen gefährlichen Abschluss hält die Nachspielzeit aber nicht mehr bereit.

90.+1 | Bellingham wird mit Standing Ovations verabschiedet. Henderson kommt rein für die sechsminütige Nachspielzeit.

90.+1 | Doppeltorschütze Havertz geht vom Feld. Und wir küren Bella-Kotchap offiziell zum Nationalspieler und sagen Glückwunsch!

England vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Wechsel

90. | Erstmal England, Deutschland weit aufgerückt, Bellingham hat nach Ballgewinn England mitten im Trubel die Ruhe und spielt Kane tief an, der findet mit dem ersten Kontakt Saka, der auf und davon ist. Saka kommt nicht richtig in Fahrt, sein Abschluss gen langes Eck ist aber richtig, richtig gut. Und erst in der TV-Wiederholung erkennt man: Da war ter Stegen mit den Fingerspitzen noch dran. Sonst hätten wir das siebte Tor im zweiten Durchgang gesehen.

89. | Auf die Interpretationen dieses wilden Spiels sind wir sehr gespannt. Und wem gebührt die Schlusspointe? Die letzte reguläre Minute läuft.

87. | Kann sich noch jemand an den ersten Durchgang erinnern? Wir sind entschädigt. Gosens gewinnt links den Ball, spielt Müller an, der als Wandspieler zu Gnabry klatschen lässt. Gnabry zieht ab, Pope lässt den nicht zu gefährlichen Schuss nach vorne prallen, Havertz staubt ab. Es kann nicht jeder einen ter Stegen im Tor stehen haben.

TOOOR! England vs. Deutschland 3:3 | Torschütze: Havertz

83. | Ter Stegen tänzelt auf der Linie. Doch daran stört sich Kane nur wenig. Kurzer Anlauf, kurze Schritte, linker Fuß. Die Kugel landet wuchtig im Knick. Und England hat das Spiel nach 0:2-Rückstand gedreht.

TOOOR! England vs. Deutschland 3:2 | Torschütze: Kane

82. | Schlotterbeck sieht Gelb. Dass Maguire bei seinem Elfmeterfoul um jene Karte drum herumgekommen ist, ist nur eine Randnotiz.

82. | Danach, bestimmt mehr als eine Minute nach der Szene zwischen Bellingham und Schlotterbeck, wird die Szene dann doch noch überprüft. Und Makkelie zeigt nach Ansicht der Bilder auf den Punkt. Schlotterbeck hat Bellingham voll am Knöchel erwischt. Und den Ball vorher wohl nicht gespielt.

81. | Das Spiel läuft lange weiter. So lange, dass Kane noch die Abschlusschance hat, aus der Drehung schießt er ins Außennetz, da hatte Wembley schon den Torschrei auf den Lippen.

80. | England hat Oberwasser. Die Einwechslungen von Saka und Mount haben das Spiel kippen lassen. Und was war da mit Bellingham im Zweikampf mit Schlotterbeck? Kam der Dortmunder da gegen den Dortmunder im Sechzehner nicht etwas zu spät?

79. | Musiala ist leicht angeschlagen und wird jetzt ausgewechselt. Müller kommt ins Spiel.

England vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Wechsel

78. | Auf einmal wird gegrätscht, gepusht, geschrien und gebuht. England und Deutschland liefern sich jetzt endlich den Schlagabtausch, den wir uns erhofft haben.

77. | So eine turbulente zweite Halbzeit. Das hat sich aber mal so gar nicht angedeutet im müden ersten Durchgang, als viele schon in den Pyjama geschlüpft sein dürften.

75. | Doppelschlag, Ausgleich, Wembley lebt! Saka bekommt halbrechts den Ball und lässt Gnabry und Schlotterbeck im Dribbling richtig, richtig alt aussehen. Wendig und wieselig dribbelt er gen Sechzehner und spielt dann zu Mount. Der drückt mit dem ersten Kontakt ab und trifft ins rechte Eck, ter Stegen ist chancenlos. Fantastische Aktion der beiden englischen Joker.

TOOOR! England vs. Deutschland 2:2 | Torschütze: Mount

71. | Shaw erzielt das erste englische Tor aus dem Spiel heraus nach fünf Partien Flaute. Bellingham löst aus, befreit sich spielerisch aus dem Pressing und spielt nach rechts zu Saka. Saka und James verschaffen sich im Zusammenspiel Platz, so kann James in den gut besetzten Strafraum flanken. Der Ball rutscht durch, am langen Pfosten steht Shaw frei. Die Brustannahme passt, dann der Abschluss. Ter Stegen schmeißt sich noch rein, hat aber Pech, dass er getunnelt wird. Und Süle kann nur noch hinter der Linie klären.

TOOOR! England vs. Deutschland 1:2 | Torschütze: Shaw

69. | Fernschuss von Bellingham, doch ter Stegen ist und bleibt ein sicherer Rückhalt. Den zentralen, aber wuchtigen Schuss fängt der Keeper locker weg.

68. | Und Gnabry ersetzt Sane. Beide Wechsel sind positionsgetreu.

68. | Deutschland wechselt: Gosens kommt für Raum.

England vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Wechsel

67. | Maguire will etwas wiedergutmachen, doch er macht alles nur schlimmer. Ballverlust bei seinem nächsten wilden Vorstoß, Musiala erkämpft die Kugel, die dann zu Werner kommt. Der verschleppt leicht das Tempo, seine Teamkollegen rücken nach. Havertz steht dann 20 Meter zentral vor dem Tor frei und bekommt den Ball. Und schlenzt ihn dann wunderschön in den linken Knick.

TOOOR! England vs. Deutschland 0:2 | Torschütze: Havertz

66. | Und Mount für Sterling. Zwei Stammspieler des FC Arsenal, respektive FC Chelsea. Schon immer wieder erstaunlich, wie hochkarätig Englands Kader auf dem Papier besetzt ist.

66. | England hat den Faden mittlerweile komplett verloren, das hat auch Southgate erkannt, der jetzt reagiert. Er bringt Saka für Foden.

England vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Wechsel

64. | England schießt zum Teil richtige Böcke. Dier mit einem katastrophalen Fehlpass genau in die Füße von Kimmich. Der hätte sich lieber etwas mehr Zeit lassen sollen, statt direkt Havertz mit dem schwierigen Flugball in die Spitze zu suchen. Das geht nämlich schief.

62. | Jetzt macht es Werner besser, weil selbst. Aber aus spitzem Winkel verpasst er von links das lange Eck knapp. Unfassbare Aktion zuvor von Musiala, der im Mittelfeld drei englische Spieler austanzt und dann perfekt in den Lauf von Werner spielt. Etwas mehr Kaltschnäuzigkeit, und es stünde 2:0.

59. | Auweia, was macht Werner denn da? Frei vor dem Tor legt er in die Mitte ins Nichts ab. Dabei gewinnt er zuvor selbst den Ball gegen Rice, profitiert dann davon, dass Dier wegrutscht. So hat Werner halbrechts im Strafraum freie Bahn. Doch statt die Kugel unters Tordach zu hämmern, will er Havertz in der Mitte anspielen. Der Pass ist schlampig und Walker dazwischen.

57. | Maguire will was gutmachen nach seinem dicken, doppelten Fehler. Der Verteidiger schaltet sich erneut vorne ein und zieht das Foul. Bei der Freistoßflanke hat ter Stegen so seine Mühe, den Ball mit einer Faust aus dem Sechzehner zu boxen.

55. | Aber diese zehn Minuten jetzt nach Wiederanpfiff, sie waren schwungvoller und unterhaltsamer als der gesamte erste Durchgang. Das nächste Beispiel liefert England. Flankenwechsel von Maguire auf die rechte Seite zu James. Der wird nicht angegangen und kann zu Bellingham zurücklegen. Der steht erschreckend frei. So frei, dass es fast nicht entschuldbar ist, dass er seinen Schuss aus 16 Metern nicht aufs Tor bringt.

54. | Deutschland damit also weiter ohne ernsthafte Torchance. Und trotzdem in Führung.

52. | England-Legionär Gündogan übernimmt vom Elfmeterpunkt. Und schiebt gegen Pope sicher und flach unten rechts ein.

TOOOR! England vs. Deutschland 0:1 | Torschütze: Gündogan

51. | Makkelie braucht tatsächlich den VAR, um auf Elfmeter zu entscheiden. Das war schon ein eher heftiges Foul. Sei's drum, dafür ist die Hilfe ja auch da.

50. | Ganz schön was los. Fehler von Maguire, der Musiala den Ball in den Fuß spielt. Musiala geht ins Dribbling. Und wird von Maguire volle Möhre vors Schienbein getreten. Musiala geht direkt zu Boden, tut sich dabei sogar weh, weil er leicht umknickt.

49. | Schlotterbeck mit dem Fehlpass, dann löst das Foden, umgeben von zahlreichen Gegenspielern, elegant. Über Kane landet der Ball bei Sterling, der setzt zum Schlenzer an. Und schlenzt ter Stegen zart in die Arme.

48. | Eigentlich ein guter Umschaltmoment für die deutsche Mannschaft, doch Werner verliert das Tempo. Kimmich macht die Situation mit einem exzellenten Pass in die Schnittstelle wieder heiß und findet so Musiala. Der tanzt auf der Grundlinie, findet mit seiner Rücklage aber keinen Abnehmer.

46. | Weiter gehts! England bleibt nach der Einwechslung von Walker erstmal ohne weitere Wechsel.

46. | Ein Wechsel, bevor es weitergeht: Werner kommt für Hofmann.

England vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeit | England und Deutschland ist die Unsicherheit beiderseits anzumerken. Deutschland mit viel Ball, aber ohne Torchance. England mit wenig Ball, aber immerhin mit drei ordentlichen Torchancen. Und hätte ter Stegen nicht großartig gegen Sterling pariert, sähe die englische Welt jetzt rosiger aus. Bei den englischen Gelegenheiten ließ sich Deutschland von Kontern überrumpeln. Und offensiv fehlt es an Tempo, Spielwitz, Genauigkeit und Passschärfe. Wir sprachen anfangs vom Formtief und welches Team sich daraus befreien kann. In der ersten Halbzeit noch keines.

England vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Abpfiff 1. Halbzeit

45.+2 | Der Abstoß wird nicht mehr ausgeführt, es ist Halbzeit.

45.+2 | Deutschland hat sich die beste Torchance für die Nachspielzeit aufbewahrt. Fünf Sekunden vor Ende der zweiminütigen Extrazeit zieht Kimmich zentral aus 25 Metern ab. Und verfehlt das Tor mit seinem Flachschuss nur knapp.

44. | Aus dem Nichts die nächste Chance für Sterling. Der Chelsea-Akteur leitet selbst ein und spielt nach Ballgewinn Kane auf dem linken Flügel an. Der verschleppt das Tempo, während Sterling den Turbo zündet und innen überläuft. Kane legt Sterling den Ball in den Strafraum. Aus spitzem Winkel fliegt der Schuss aber genau auf ter Stegen.

42. | Die Minuten verrinnen. Es passiert nichts, das erwähnenswert wäre. Hier mal ein Fehlpass von ter Stegen ins Seitenaus, dort mal ein Dribbling von Shaw in selbiges, dann bleibt Kimmich mit seiner Flanke gleich zweifach am Rücken von Rice hängen. Die Torschüsse des Spiels lassen sich an einer Hand abzählen: Fünf.

39. | Diese Verletzungspause hat dem Tempo, der Intensität und der Attraktivität des Spiels jetzt nicht gerade gutgetan.

37. | Der Eindruck bestätigt sich, schnell wird klar, dass Stones verletzungsbedingt ausgewechselt werden muss. City-Kollege Walker kommt neu in die Partie.

England vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Wechsel

36. | Bei Stones kapituliert die Muskulatur des hinteren Oberschenkels, der Verteidiger bricht seinen Lauf ab und geht zu Boden. Das sieht nicht so aus, als könnte er weiterspielen.

34. | Ist Englands Zwischenhoch beendet? Deutschland schiebt sich wieder vor und das Pendel schlägt wieder gen Gähn. Verzweifelt jedoch an den eigenen Halbfeldflanken. Egal ob Raum, Kehrer oder Kimmich, da kommt kaum ein Ball in den Sechzehner an. Die DFB-Elf ist im ersten Durchgang noch ohne nennenswerten Torabschluss.

30. | Kehrer will einen Steilpass gen Grundlinie erlaufen und kommt dabei im Strafraum zu Fall. Das sah etwas plump aus, zu plump für einen Elfmeter, deswegen passiert auch erstmal nichts. Dabei wurde Kehrer deutlich am Trikot gezogen von Sterling, eventuell tritt er ihm sogar noch unfreiwillig in die Hacken. Vermutlich aber schon vor dem Sechzehner, weswegen die Geschichte auch kein Fall für den VAR ist. Aber ganz astrein war das nicht.

29. | Das war beides sehr, sehr ansehnlich von den Three Lions. Und weil jetzt Sane den Ball auch noch an Rice verliert, Kane Sterling steil schickt, der den nächsten Pass Richtung Foden aber komplett verhunzt und damit die astreine Konterchance liegen lässt, muss man aus DFB-Sicht festhalten: Das 0:0 ist gerade auf wackligen Beinen und ziemlich glücklich. Da hilft auch die Spielkontrolle nichts.

27. | Nur eine Minute später wird es nach einem englischen Eckball gefährlich. Kane kommt zum Kopfball, der wird im Zentrum abgewehrt, doch die Bogenlampe landet abermals vor den Füßen von Kane. Der geht aus spitzem Winkel bei seinem Volley volles Risiko. Und verpasst das Tor dank genialer Technik nur haarscharf.

25. | Dann blitzt das gewaltige Können, das hier auf dem Platz steht, endlich mal auf. England löst sich in der eigenen Hälfte stark aus der Drucksituation und dann spielt Shaw einen sensationellen Steilpass über 50 Meter zu Sterling in die Spitze. Sterling dreht am Strafraum gegen zwei Verteidiger auf, kommt zum Abschluss. Und scheitert an einer nicht minder sensationellen Parade von ter Stegen.

23. | Das war im Ansatz bislang am gefährlichsten. Rice verliert vorne leichtfertig den Ball, Deutschlands Gegenstoß läuft schleppend, findet aber fast sein Ziel. Hofmann mit der Flanke von der rechten Seite, am langen Pfosten bekommt Raum gleich zwei Mal die Chance, die Kugel ins Zentrum zu Gündogan oder Havertz abzulegen. Beide Male misslingt der Versuch, sodass ein Torabschluss ausbleibt.

22. | Deutschlands Pressing funktioniert gut. Hofmann, Musiala und Havertz machen stetig Druck auf die letzte Abwehrkette und auch auf den unsicheren Keeper Pope. Das zeigt bei der wackligen englischen Mannschaft Wirkung. Da sind schon einige Harakiri-Bälle und Fehlpässe bei.

20. | Deutschland hat die komplette Kontrolle über das Spiel, kommt aber in keine Abschlusssituationen. Und England macht gar nichts. So stumpf lassen sich die ersten 20 Minuten zusammenfassen. Das wirkt alles sehr angespannt und verkrampft.

18. | Sane und Gündogan stehen bereit. Und dann prügelt Sane den Ball in die massive Fünfmannmauer plus Teppichvorleger. Chance vertan.

17. | Interessanter Pfiff. Raum läuft von seiner Außenbahn ins Zentrum ein und wird von James mit dem Arm zu Boden gecheckt. So kann Raum den Pass von Gündogan, der allerdings eh nicht angekommen wäre, nicht erlaufen. Makkelie denkt kurz drüber nach, gibt dann aber den Freistoß. Und der Ball liegt jetzt 20 Meter zentral vor dem englischen Tor.

15. | Musiala erkämpft im Alleingang mit seinem Pressing den nächsten Eckball. Der landet diesmal bei Schlotterbeck, doch Maguire kann dessen Kopfball gen Mitte wegköpfen. Aufregender wird es nicht.

13. | Ganz schön ruhig im Wembley. Da hört man jedes Mäusehusten. Dabei sollen weit über 80.000 Leute da sein. Das skeptische englische Publikum, es will unterhalten werden. Von nichts kommt nichts.

11. | Wenig später verzeichnen wir den ersten Torschuss, weil Keeper Pope patzt. Er unterschätzt das Anlaufen von Musiala, der panische Schlag unter Bedrängnis nach vorne misslingt dann völlig und landet bei Hofmann. Der legt kurz hinter der Strafraumkante ein paar Meter zu Gündogan quer. Dessen Fernschuss mit der Innenseite geht übers Tor.

10. | Doch den Eckball von Raum sparen wir uns. Zu weit, zu hoch. Und selbst für einen Techniker wie Havertz nicht zu verarbeiten.

9. | Auf der anderen Seite macht es Kehrer dem englischen Kapitän gleich und schlägt die erste Flanke Richtung Havertz. Aus der springt immerhin ein Eckball heraus, weil Dier per Kopf ins Toraus klärt.

8. | Der erste Hauch von Aufregung kommt auf, als England in einer Umschaltsituation mit drei Angreifern auf drei verbliebene Verteidiger zuläuft. Kanes Flanke aus dem rechten Halbfeld gerät aber zu weit und ist für Foden am langen Pfosten unerreichbar.

5. | Die ersten fünf Minuten verlaufen allerdings ereignislos. Keines der beides Teams drängt sich auf, das Feuerwerk zu zünden, das Visier hochzuklappen, oder welche klauseligen Metaphern es sonst noch in der Sport-Welt so gibt. Stattdessen wechselnder Ballbesitz und vorsichtiges Vortasten.

3. | England hat in den letzten fünf Spielen ein Tor geschossen, und das war ein Elfmeter von Kane beim 1:1 im Hinspiel gegen Deutschland. Seit dem 3:0 gegen die Elfenbeinküste Ende März, fiel kein Treffer mehr aus dem Spiel heraus. Keine Frage, England muss auch spielerisch mal wieder überzeugen, um eine ruhige WM-Vorbereitung zu bekommen.

1. | Das Spiel der Enttäuschten, es läuft. Makkelie aus der Niederlande ist der Schiedsrichter.

England vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Anpfiff 1. Halbzeit

vor Beginn | Verglichen damit sind die Probleme der deutschen Mannschaft mikroskopisch. Das 0:1 gegen Ungarn war ein herber Dämpfer und totaler Stimmungskiller, ja. Dabei wurde jedoch viel zu schnell vergessen, dass Trainer Flick seine ersten 13 Spiele davor ungeschlagen blieb und die deutsche Mannschaft auf dem Weg der Besserung war. Heute hat die DFB-Elf die Chance, diesen Eindruck nach der Enttäuschung vom Freitag, die die Teilnahme am Final Four der Nations League kostete, wiederherzustellen.

vor Beginn | Der englische Zynismus brauchte nicht lang. Trainer Southgate, der übermorgen auf den Tag genau sechs Jahre im Amt ist und die Mannschaft, SEINE Mannschaft stetig weiterentwickelt hat, steht in der Kritik, wilde Gerüchte um Trainer wie Thomas Tuchel werden gestreut. Zwei Monate vor dem WM-Start braucht England eine Jetzt-Erst-Recht-Leistung. Und einen Sieg gegen Deutschland, Abstieg hin oder her.

vor Beginn | Fangen wir mit England an. Die Three Lions haben eine junge und so talentierte Truppe, den wertvollsten aller Nationalmannschaftskader, standen zuletzt im Halbfinale der WM und im Finale der EM. Aufbruchstimmung, Titelfavorit, football's coming home. Doch dann kommt diese vermaledeite Nations League daher. Zwei Punkte, fünf Spiele in Folge ohne Sieg, darunter ein krachendes 0:4 zu Hause gegen Ungarn. Und England steht schon vor dem Spiel heute als Absteiger aus der Liga A fest.

vor Beginn | England gegen Deutschland, das ist Wembley, das sind tränenreiche Elfmeterschießen, das sind mysteriöse Tore oder nicht Tore, das ist der Vize-Europameister gegen den Ex-Weltmeister, das ist DER Klassiker. Heute ist es vor allem: ganz dicke Katerstimmung. England und Deutschland hängen nach den schwachen 0:1-Niederlagen vom vergangenen Freitag im Formtief. Wahrscheinlich kann sich nur ein Team daraus heute befreien.

vor Beginn | Vier Veränderungen sind es dagegen bei Bundestrainer Flick und der deutschen Elf nach der peinlichen 0:1-Pleite gegen Ungarn. Rüdiger fehlt gesperrt, er wird wie erwartet von Schlotterbeck ersetzt. Dass die am Freitag schwachen Gnabry und Werner aus der Startelf rutschen, kommt ebenfalls nicht überraschend. Havertz und Kehrer dürfen es besser machen. Und dann lässt Flick noch den formstarken Musiala von der Leine, er ersetzt Müller.

vor Beginn | Und so geht Deutschland ins Spiel: ter Stegen - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Gündogan - Hofmann, Musiala, Sane - Havertz.

vor Beginn | England verlor am Freitag 0:1 gegen Italien. Trainer Southgate wechselt im Vergleich dazu heute auf zwei Positionen. Walker und Saka bleiben erstmal draußen, Stones und Shaw spielen an deren Stelle.

vor Beginn | Das ist die Aufstellung der englischen Nationalmannschaft: Pope - Stones, Dier, Maguire - James, Rice, Bellingham, Shaw - Foden, Kane, Sterling.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Nations League zwischen England und Deutschland.

England vs. Deutschland (DFB-Team) heute LIVE im TICKER: Die Aufstellungen

England: Pope - Stones, Dier, Maguire - James, Bellingham, Rice, Shaw, Foden - Kane, Sterling

Deutschland: Ter Stegen - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Gündogan, Hofmann, Musiala, Sané - Havertz

England gegen Deutschland (DFB-Team) heute live im TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der Elefant im Raum: Das deutsche Sturmproblem

Der Angriff der deutschen Nationalmannschaft lahmt. Wer nur soll bei der WM die Tore schießen?

Timo Werner mogelte sich so unauffällig an den Journalisten vorbei, wie er vorher gespielt hatte. Anderswo als in seiner sportlichen Heimat Leipzig wäre er wohl kaum noch mit aufmunterndem Applaus der Fans verabschiedet worden. Als der Luxusbus der Nationalmannschaft schließlich in die kühle Nacht rollte, blieb der Elefant im Raum als schreiende Frage: Wer nur soll bei der WM die Tore schießen?

Hansi Flick hatte sich das gegen Ungarn (0:1) ganz anders vorgestellt. Entsprechend verblüfft war der Bundestrainer angesichts des Windhauchs, der anstelle eines Sturms durch den gegnerischen Strafraum zog: "Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so wenig Torchancen herausspielen", sagte er mit notdürftig verdecktem Ärger.

Der Verweis auf die Abwesenheit eines Stoßstürmers, der einfach mal einen Eckball verwertet (wie die Ungarn es taten), kam aus der Mannschaft selbst. "Wir haben den nicht", sagte Joshua Kimmich, der das Thema zu gut vom FC Bayern kennt, "da müssen wir uns eben was einfallen lassen."

Timo Werner, der in einer miserablen ersten Halbzeit sieben Ballkontakte hatte, investiere viel. "Was der an Wegen und Läufen macht, der bietet immer wieder was an", sagte Kimmich. Allein gefährlich wurde es nicht. Wenn es resolut stehende Gegner zu knacken gibt, kommen diese Stärken nicht zur Geltung. Sein Spiel benötigt eine Tiefe, die dann schlicht inexistent ist.

"Wenn wir so einen Fixpunkt hätten", sagt selbst Werner, "der auch mal hohe Bälle nehmen könnte - warum nicht?" Doch wer? München, Leverkusen, Mönchengladbach, Frankfurt, Berlin - nirgendwo spielt ein deutscher Mittelstürmer.

Flick wurde auf Niclas Füllkrug angesprochen. Das hat seinen Charme, der Bremer ist mit fünf Toren in sieben Ligaspielen krachend eingeschlagen. Doch er hat mit 29 Jahren keine einzige Minute in einem internationalen Wettbewerb auf der Uhr. Youssoufa Moukoko, 17, müsste bei Borussia Dortmund erst mal Stammspieler werden.

Dahinter: Wird es noch dünner. Flick verweigert sich keinem regelmäßig treffenden deutschen Angreifer - es gibt keine. "Wir haben sehr gute Torhüter, Mittelfeldspieler, eine große Auswahl an Außenspielern", zählte er auf. "Aber die Mitte? Da haben wir nicht so eine hohe Qualität."

Der nächste Gegner England (Montag, 20.45 Uhr) hat Harry Kane, Frankreich Karim Benzema, Belgien Romelu Lukaku. Deutschland hat Simon Terodde. Wobei auch Brasilien oder Spanien ohne Brecher spielen.

Die von Flick erwähnten Außenspieler sind bedauerlicherweise zur Unzeit außer Form. Serge Gnabry war ein Totalausfall, Leroy Sane motiviert, aber wirkungslos. Thomas Müller zwischen ihnen war kaum im Spiel. Die Bayern-Krise, sie ist schnell in die Nationalmannschaft gesickert.

Zudem stellte der Bundestrainer offensive Außenverteidiger auf, David Raum und Jonas Hofmann. Das Ergebnis: "Wir kamen nie dahin, wo wir sie einsetzen konnten." Schob Hofmann nach vorne, lief er auf Gnabry auf. Raum rückte häufig von der Linie weg - und konnte den Ball dann nicht dorthin spielen, wo er selbst hätte stehen sollen.

"Wir haben wenig hundertprozentige Chancen rausgespielt, das nervt und tut weh", klagte Hofmann. Sicher auch Werner, der acht von 42 Toren in den 14 Spielen unter Flick erzielte.

Ilkay Gündogan wunderte sich über Teamkollegen, die den Anschein erweckten, den Ball nicht haben zu wollen. Ungarn machte das Zentrum dicht, stellte Passwege zu und platzierte jeweils einen Spieler außen tief in der Fünferkette - das reichte.