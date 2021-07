Deutschland fährt mit einem kleinen Aufgebot zum Olympischen Fußballturnier nach Tokio. Warum gibt es im Kader von Stefan Kuntz freie Plätze?

Für viele Sportler ist Olympia das Karrierehighlight. Auch Fußball ist eine Disziplin der Sommerspiele 2021 in Tokio und eine Auswahl aus Deutschland ist ebenfalls am Start.

Trainer Stefan Kuntz konnte mit Max Kruse (Union Berlin), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) oder Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) namhafte Spieler aus der Bundesliga für seinen Kader gewonnen.

22 Kaderplätze standen der DFB-Auswahl zur Verfügung, doch letztlich traten nur 18 Mann die Reise nach Japan an.

Warum fehlen Deutschland vier Spieler im Kader bei Olympia 2021? Goal klärt auf!

Deutschland bei Olympia 2021: Der Kader der DFB-Auswahl

Der deutsche Kader und die Rückennummern für Olympia 2021

Rückennummer Name Position Verein 1 Florian Müller Tor VfB Stuttgart 22 Luca Plogmann Tor Werder Bremen 12 Svend Brodersen Tor Yokohama FC 4 Felix Uduokhai Abwehr FC Augsburg 15 Jordan Torunarigha Abwehr Hertha BSC 16 Keven Schlotterbeck Abwehr SC Freiburg 5 Amos Pieper Abwehr Arminia Bielefeld 3 David Raum Abwehr TSG Hoffenheim 2 Benjamin Henrichs Abwehr RB Leipzig 8 Maximilian Arnold Mittelfeld VfL Wolfsburg 13 Arne Maier Mittelfeld Hertha BSC 17 Anton Stach Mittelfeld Greuther Fürth 18 Eduard Löwen Mittelfeld VfL Bochum 11 Nadiem Amiri Mittelfeld Bayer Leverkusen 6 Ragnar Ache Angriff Eintracht Frankfurt 10 Max Kruse Angriff Union Berlin 9 Cedric Teuchert Angriff Union Berlin 7 Marco Richter Angriff FC Augsburg

Deutschland bei Olympia 2021: Warum sind nur 18 Spieler im Kader?

Jede Nation darf bei den Olympischen Sommerspielen mit 22 Spielern am Fußballturnier teilnehmen. Man sollte meinen, dass diese 22 Kaderplätze zu den begehrtesten gehören, doch bei Team Deutschland scheint das nicht der Fall zu sein.

Mit nur 18 Akteuren reist Trainer Stefan Kuntz nach Japan. Grund dafür sind zahlreiche Absagen im Vorfeld.

Ismail Jakobs (AS Monaco) sowie Niklas Dorsch (FC Augsburg) wollen sich nach ihrem Vereinswechsel in diesem Sommer beispielsweise voll auf die Vorbereitung beim neuen Klub konzentrieren.

Josha Vagnoman vom HSV musste verletzungsbedingt passen. Da viele Vereine ihre Spieler nicht mitten in der Vorbereitung abstellen wollten, fanden sich eben jene 18 Akteure.

Kuntz nimmt die vier freien Hotelbetten nach dem ersten Ärger ("eine Blamage") inzwischen mit Humor. "Vielen Dank für die zahlreichen Angebote ambitionierter Amateurfußballer, unseren Kader aufzustocken", schrieb er nach der Ankunft in Tokio bei Instagram: "Aber seid sicher: Wir haben hier eine super Truppe beisammen, die sich voll reinwerfen wird."

Auch Mittelfeldspieler Arnold hat wenig Verständnis für das dezimierte Aufgebot: "Dass es nur 18 Spieler geworden sind, wirft international kein gutes Licht auf Deutschland. So ehrlich muss man sein", sagte der 27-Jährige der Sport Bild.

Grauer Himmel, Nieselregen - die Laune von Stefan Kuntz passte zum trüben Frankfurter Wetter. Am Tag des Abflugs zu den Olympischen Spielen ließ der Trainer des "Team D" noch einmal seinen Frust raus. Eine Absage jagte zuletzt die nächste, auch die mangelnde Unterstützung der Vereine für die deutsche Fußballmannschaft war ihm vor dem Start nach Tokio am Dienstagabend ein einziges Ärgernis.

"Wir mussten eine 100er-Liste erstellen - und nur von dieser dürfen wir nachnominieren", sagte Kuntz beim Abschlusstraining der DFB-Auswahl: "Wir haben jeden Spieler auf dieser Liste abtelefoniert oder mit den Vereinen gesprochen, und diese 18 sind übrig geblieben."

Ersatz also: nicht in Sicht. "Ich glaube, dass keine Sportart nicht alle Kaderplätze besetzt. Ich finde, das ist kein optimales Zeichen vom Fußball - bei allem Verständnis", betonte Kuntz. "Wir haben sehr viele Vereine, die uns super unterstützt haben", einige hätten aber auch "mit der Unterstützung hinter dem Berg gehalten". Mit dem Ergebnis, dass nun lediglich 18 statt möglicher 22 Spieler die Reise antreten.

WHAT A FEELING 😍 Unser Team zu Besuch im Olympischen Dorf ✨ Das große Ziel: Wiederkommen 💪#WirfuerD #HERZZEIGEN #Tokyo2020NE



📸 @TeamD / Marvin Ronsdorf pic.twitter.com/SKALl9J422 — Team Deutschland | Fußball 🇩🇪 (@DFB_Junioren) July 20, 2021

Doch nicht nur die Vereine scheinen andere Prioritäten zu setzen. Neben U21-Europameister Ismail Jakobs, der wegen des Wechsels zum französischen Erstligisten AS Monaco auf Olympia verzichtet, will sich auch Niklas Dorsch auf seinen neuen Verein FC Augsburg konzentrieren. Immerhin, für den Mittelfeldspieler und den verletzten Josha Vagnoman (Hamburger SV) fand Kuntz in Ragnar Ache (Eintracht Frankfurt) und Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) noch Ersatz.

"Das ist keine Faust in der Hosentasche, es ist ein Dialog", sagte Kuntz: "Der eine oder andere Spieler wollte nicht, auch aus egoistischen Interessen", um seine "Chancen" zu nutzen. Auch wenn gerade die Vereine von vergangenen Turnieren der U21 profitiert hätten, "weil der Marktwert der Spieler sich kontinuierlich nach oben geschraubt hat". Doch der 58-Jährige will einen Strich darunter ziehen: "Damit ist aber auch gut mit der Beklagerei. Sonst werden wir den Jungs nicht gerecht, die voller Freude für Olympia brennen."

Und davon hat er noch einige, allen voran Max Kruse. "Es ist eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Das ist Begeisterung pur", sagte der Stürmer von Union Berlin. Olympia sei "alles andere als Routine. Da kommt noch ein bisschen der kleine Junge in mir raus."

Trotz allem ist das "erste Ziel" für Kuntz das Viertelfinale: "Dann lockt auch das Olympische Dorf." Spätestens dann dürfte der Stress der Vorbereitungsphase vorerst vergessen sein.

Quelle: SID

