Ein Kracher im Auftaktspiel für die DFB-Elf bei Olympia 2021: Hier findet ihr alles zur TV- und LIVE-STREAM-Übertragung von Deutschland vs. Brasilien.

Am 22.07. um 13.30 Uhr deutscher Zeit trifft die DFB-Elf in der Vorrunde von Olympia 2021 auf Brasilien.

Für die deutsche Nationalelf beginnt das Turnier also gleich mit einem richtigen Knaller. Bereits bei den Olympischen Spielen 2016 traf man aufeinander. Damals allerdings erst im Finale, das man schlussendlich aber leider im Elfmeterschießen verlor. Auch wenn die ganz großen Namen der beiden Teams bei Olympia nicht dabei sind, darf man sich trotzdem auf einen Fußball-Leckerbissen freuen. Für das deutsche Team, das von Stefan Kuntz betreut wird, gehen unter anderem Max Kruse, Benjamin Henrichs und Maximilian Arnold an den Start. Bei Brasilien kann man Dani Alves, Richarlison und Paulinho live erleben.

Die beiden anderen Gruppengegner sind übrigens die Elfenbeinküste und Saudi-Arabien. Von Losglück kann man also nicht unbedingt sprechen, auch Stefan Kuntz warnte bereits vor der Elfenbeinküste, bei der fast jeder Spieler in den europäischen Ligen unterwegs ist, und Saudi-Arabien, die mit einer "ungewöhnlichen Spielart und einer besonderen Mentalität" daherkommen.

Hier bei Goal bekommt ihr alle Infos zur TV- und LIVE-STREAM-Übertragung des Auftaktspiels bei Olympia zwischen Deutschland und Brasilien.

Deutschland vs. Brasilien live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Brasilien Wettbewerb Olympia 2021 Anpfiff 22.07. - 13.30 Uhr (deutsche Zeit) Spielort Nissan Stadion - Yokohama City (Japan)

Deutschland vs. Brasilien live: Wo kann ich das Spiel im TV verfolgen?

Wer den Klassiker zwischen Deutschland und Brasilien live im TV erleben möchte, der hat gute Karten. Im deutschen Free-TV gibt es die vollen 90 Minuten zu sehen. Grundsätzlich sind die Übertragungsrechte an den Olympischen Spielen zwischen der ARD, dem ZDF und Eurosport aufgeteilt worden. Was genau das für die heutige Partie bedeutet, erklären wir euch jetzt.

Deutschland vs. Brasilien live: Die Free-TV Übertragung in der ARD

Zuständig für die Übertragung der heutigen Partie mit deutscher Beteiligung ist die ARD. Dort könnt ihr bereits den ganzen Vormittag über die Olympischen Spiele verfolgen, bevor dann um 13.30 Uhr die Partie zwischen Deutschland und Brasilien angepfiffen wird. Wie bereits beschrieben, teilen sich ARD und ZDF die Übertragungsrechte als öffentlich-rechtliche Sender für Olympia 2021.

Deutschland vs. Brasilien live: Das Spiel bei Eurosport

Auch der Sender Eurosport ist live bei der Übertragung des Spiels mit dabei. Und nicht nur das: Wer wirklich alle Disziplinen und Wettkämpfe bei Olympia verfolgen will, der muss auf Eurosport zurückgreifen. In der ARD und im ZDF werden nicht die kompletten Olympischen Spiele gezeigt, einiges ist auch nur auf Eurosport oder auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 zu sehen.

Die Partie Deutschland vs. Brasilien läuft allerdings einfach im Free-TV bei Eurosport, dafür müsst ihr keinen Pay-TV-Sender abonnieren oder ähnliches. Anpfiff ist auch dort logischerweise um 13.30 Uhr, und auch bei Eurosport könnt ihr schon davor und danach die anderen Disziplinen der Olympischen Spiele 2021 verfolgen.

Deutschland vs. Brasilien live: Wo gibt es einen LIVE-STREAM zum Spiel?

Neben der Übertragung der Partie im Free-TV gibt es natürlich auch Angebote, das Spiel per LIVE-STREAM zu verfolgen. Wie diese konkret aussehen, zeigen wir euch.

Deutschland vs. Brasilien live: Der ARD-LIVE-STREAM

Wie gewohnt bietet die ARD natürlich einen LIVE-STREAM an, der parallel zur Free-TV-Übertragung läuft. Dieser ist selbstverständlich kostenlos und einfach über die ARD-Website abrufbar. Alternativ könnt ihr auch einfach auf diesen Link klicken. Die Besetzung, was Moderatoren und Kommentatoren angeht, bleibt natürlich zur Fernsehübertragung gleich.

Deutschland vs. Brasilien live: Das Spiel im LIVE-STREAM von Eurosport

Auch der Sender Eurosport bietet euch einen LIVE-STREAM zum Spiel an. Zu finden ist dieser unter dem Namen Eurosport Player. Aber aufgepasst: Im Gegensatz zu dem der ARD ist dieser LIVE-STREAM nicht kostenlos. Für den Eurosport Player zahlt ihr 6,99 Euro monatlich. Mehr Infos dazu könnt ihr hier finden. Wem es das also wert ist, der kann das Spiel auch dort im LIVE-STREAM verfolgen.

Deutschland vs. Brasilien live: Das Duell im LIVE-STREAM von DAZN

Auch der Streamingdienst aus Ismaning bietet euch an, das Spiel Deutschland vs. Brasilien auf seiner Plattform zu verfolgen. Zehn Minuten vor Anpfiff startet dort der LIVE-STREAM zum Auftaktspiel für die deutsche Elf. Aber auch diesen LIVE-STREAM könnt ihr nicht kostenlos verfolgen. Was genau ein Abo bei DAZN kostet, und welche anderen Livesportevents ihr dort noch verfolgen könnt, zeigen wir euch im nächsten Absatz.

Die Champions League, Bundesliga und Olympia 2021 - alles live bei DAZN

DAZN bietet euch ein Riesen Angebot an Livesport-Events aus der ganzen Welt. Ihr könnt dort den Großteil der kommenden Champions-League-Saison live erleben, ebenso viele Bundesligaspiele und die gesamte Serie A sowie LaLiga. Aber auch Motor- oder Kampfsportfans kommen dort voll auf ihre Kosten. Dazu könnt ihr dort die NFL und NBA live sehen. Ein Abo bei DAZN bekommt ihr schon ab 14,99 Euro monatlich oder 140,99 Euro pro Jahr. Über diesen Link könnt ihr den Gratismonat austesten und euch so schon einmal mit dem Programm von DAZN vertraut machen.

Deutschland vs. Brasilien live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM im Überblick

Free-TV:

ARD

Eurosport

LIVE-STREAM: