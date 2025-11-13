Die DFB-Elf trifft am morgigen Freitag, 14. November, in der Gruppe A der WM Qualifikation auf die Nationalmannschaft Luxemburgs. Als Spielstätte dient das Stade de Luxembourg, welches erst im Juni 2021 eröffnet wurde. Der Anpfiff ertönt um 20.45 Uhr.

Deutschland (DFB) bei Luxemburg live sehen: Wer zeigt / überträgt das Länderspiel im Free TV und im Live Stream?

Anstoßzeit Luxemburg gegen Deutschland

Luxemburg vs. Deutschland: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Luxemburg

Die öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und ARD, sowie der Privat-Sender RTL teilen sich die Übertragungsrechte an den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Am heutigen Freitag ist wieder RTL dran und überträgt die Partie live im Free-TV. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr. Die Moderation übernimmt Florian König, als Experte steht ihm Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zur Seite. Kommentator der Begegnung ist Wolff-Christoph Fuss.Neben der Ausstrahlung im Fernsehen, gibt es auf RTL+ auch einen Livestream. Für diesen müsst Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Die Luxemburger stehen nach vier absolvierten Spielen in der Gruppe A noch ohne Punkte da und belegen folgerichtig den vierten und letzten Platz.

In der bisherigen Qualifikation gelang der Mannschaft von Nationaltrainer Jeff Strasser, welcher als Spieler und Trainer über einige Jahre in Deutschland bei Gladbach und Lautern aktiv war, erst ein Treffer, nämlich im ersten Spiel gegen Nordirland.

Im Interview mit der Saarbrückener Zeitung verriet Strasser auch die Marschrichtung seines Teams im Rückspiel gegen den hohen Favoriten. Man wolle sich vor allem "sich nicht so tief reindrücken zu lassen" und "unsere spielerischen Qualitäten mehr auf den Platz zu bringen". Außerdem sollen seine Spieler aufpassen und sich nicht wie zuletzt eine frühe Rote Karte abholen.

News über Deutschland

Nach der Auftaktniederlage gegen die Slowakei hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann alle drei Partien für sich entschieden und steht mit neun Punkten an der Tabellenspitze, punktegleich mit den Slowaken.

Das Hinspiel konnte die DFB-Elf in Sinsheim mit 4:0 für sich entscheiden. David Raum, Joshua Kimmich (2x) und Serge Gnabry erzielten die Treffer für Deutschland, Dirk Carlson wurde in der 20. Minute schon ausgeschlossen.

Mit einem Sieg morgen könnte es am Montag in Leipzig zum Endspiel um Platz Eins und der direkten Qualifikation für die WM kommen, wenn sich die Slowakei ebenfalls gegen Nordirland durchsetzen kann.

Form

Bilanz direkte Duelle

LUX Letzte 2 Spiele GER 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Deutschland 4 - 0 Luxemburg

Deutschland 7 - 0 Luxemburg 0 Erzielte Tore 11 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 0/2

Luxemburg vs. Deutschland: Die Tabellen

