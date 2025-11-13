Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
WM-Qualifikation
team-logoLuxemburg
Stade de Luxembourg
team-logoDeutschland
Deutschland (DFB) bei Luxemburg live sehen: Wer zeigt / überträgt das Länderspiel im Free TV und im Live Stream?

Morgen steht für die deutsche Nationalelf das nächste Spiel in der WM Qualifikation an. der Gegner lautet Luxemburg. GOAL verrät Euch, wo die Partie live ausgestrahlt wird.

Die DFB-Elf trifft am morgigen Freitag, 14. November, in der Gruppe A der WM Qualifikation auf die Nationalmannschaft Luxemburgs. Als Spielstätte dient das Stade de Luxembourg, welches erst im Juni 2021 eröffnet wurde. Der Anpfiff ertönt um 20.45 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Deutschland (DFB) bei Luxemburg live sehen: Wer zeigt / überträgt das Länderspiel im Free TV und im Live Stream?

Die öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und ARD, sowie der Privat-Sender RTL teilen sich die Übertragungsrechte an den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Am heutigen Freitag ist wieder RTL dran und überträgt die Partie live im Free-TV. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr. Die Moderation übernimmt Florian König, als Experte steht ihm Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zur Seite. Kommentator der Begegnung ist Wolff-Christoph Fuss.Neben der Ausstrahlung im Fernsehen, gibt es auf RTL+ auch einen Livestream. Für diesen müsst Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Anstoßzeit Luxemburg gegen Deutschland

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. A
Stade de Luxembourg

Luxemburg vs. Deutschland: Aufstellungen

Luxemburg vs Deutschland Aufstellungen

LuxemburgHome team crest

4-5-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestGER
1
A. Moris
18
C
L. Jans
13
D. Carlson
2
S. Korac
4
F. Bohnert
16
L. Barreiro
19
M. Olesen
15
O. Thill
8
C. Martins
7
A. Dardari
10
D. Sinani
1
O. Baumann
3
W. Anton
4
C
J. Tah
22
D. Raum
23
R. Baku
17
F. Wirtz
20
S. Gnabry
5
A. Pavlovic
19
Leroy Sané
8
L. Goretzka
11
N. Woltemade

4-2-3-1

GERAway team crest

LUX
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Strasser

GER
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Nagelsmann

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Luxemburg

Die Luxemburger stehen nach vier absolvierten Spielen in der Gruppe A noch ohne Punkte da und belegen folgerichtig den vierten und letzten Platz.

In der bisherigen Qualifikation gelang der Mannschaft von Nationaltrainer Jeff Strasser, welcher als Spieler und Trainer über einige Jahre in Deutschland bei Gladbach und Lautern aktiv war, erst ein Treffer, nämlich im ersten Spiel gegen Nordirland.

Im Interview mit der Saarbrückener Zeitung verriet Strasser auch die Marschrichtung seines Teams im Rückspiel gegen den hohen Favoriten. Man wolle sich vor allem "sich nicht so tief reindrücken zu lassen" und "unsere spielerischen Qualitäten mehr auf den Platz zu bringen". Außerdem sollen seine Spieler aufpassen und sich nicht wie zuletzt eine frühe Rote Karte abholen.

Luxembourg v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images

News über Deutschland

Nach der Auftaktniederlage gegen die Slowakei hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann alle drei Partien für sich entschieden und steht mit neun Punkten an der Tabellenspitze, punktegleich mit den Slowaken.

Das Hinspiel konnte die DFB-Elf in Sinsheim mit 4:0 für sich entscheiden. David Raum, Joshua Kimmich (2x) und Serge Gnabry erzielten die Treffer für Deutschland, Dirk Carlson wurde in der 20. Minute schon ausgeschlossen.

Mit einem Sieg morgen könnte es am Montag in Leipzig zum Endspiel um Platz Eins und der direkten Qualifikation für die WM kommen, wenn sich die Slowakei ebenfalls gegen Nordirland durchsetzen kann. 

wm-quali-deutschland-1200Getty Images

Form

LUX
-Form

Tor erzielt (kassiert)
1/10
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

GER
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

LUX

Letzte 2 Spiele

GER

0

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

0

Erzielte Tore

11
Spiele über 2,5 Tore
2/2
Beide Teams haben getroffen
0/2

Luxemburg vs. Deutschland: Die Tabellen

