Deutschland - Spanien: Die Aufstellung des DFB-Team in der Nations League

Das DFB-Team trifft zum Auftakt der Nations League auf Spanien. Goal wirft einen Blick auf die mögliche Aufstellung.

Am 1. Spieltag der trifft auf . Anstoß der Partie ist am Donnerstag, den 3. September, um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

Im Vorfeld der Begegnung stellt sich vor allem die Frage, welche Aufstellungen DFB-Trainer Joachim Löw und Spanien-Coach Luis Enrique auf den Platz schicken werden.

Auf beiden Seiten ergeben sich im Hinblick auf die mögliche Aufstellung einige personelle Optionen. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen.

Deutschland vs. Spanien: Die Aufstellung zum Kracher in der Nations League - in diesem Artikel erfahrt Ihr sämtliche Informationen rund um die Personalsituationen bei beiden Mannschaften.

Deutschland vs. Spanien: Das Duell im Überblick

Duell Deutschland vs. Spanien Datum Donnerstag, 3. September 2020 | 20.45 Uhr Ort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Zuschauer ohne Zuschauer

Deutschland vs. Spanien: Die Personalsituation beim DFB

Für die Nations-League-Spiele am 3. September in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die (beide 20.45 Uhr) hat Bundestrainer Joachim Löw ein 22-köpfiges Aufgebot berufen.

Senkrechtstarter Robin Gosens ( ) sowie die weiteren Neulinge Florian Neuhaus ( ) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) sollen dem DFB-Team zu einem erfolgreichen Start in die EM-Saison verhelfen.

Die Münchner Leroy Sane und Niklas Süle kehren nach ihren Kreuzbandrissen zurück. Ihre viel belasteten Teamkollegen Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry erhalten dagegen ebenso eine Pause wie Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann ( ).

Vorzeitig abreisen musste derweil Nico Schulz. Der Linksverteidiger von steht wegen Wadenproblemen für die Partie gegen Spanien nicht zur Verfügung.

Die 1. Trainingseinheit läuft!



Nicht dabei ist Nico #Schulz , der verletzungsbedingt abreisen muss und damit nicht für die Partien gegen Spanien und in der Schweiz zur Verfügung steht.

https://t.co/MKJeJ1DZQY #DieMannschaft #NationsLeague #GERESP #SUIGER pic.twitter.com/W3SzVI22Oz — Die Mannschaft (@DFB_Team) August 31, 2020

Deutschland vs. Spanien - der DFB-Kader im Überblick:

Torhüter : Oliver Baumann (Hoffenheim), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp ( )

Abwehr : Matthias Ginter (Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Thilo Kehrer (PSG) , Robin Koch (Freiburg), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern), Jonathan Tah ( )

Mittelfeld : Julian Brandt (BVB), Emre Can (BVB), Julian Draxler (PSG), Ilkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos ( ), Florian Neuhaus (Mönchengladbach), Leroy Sane (Bayern), Suat Serdar (Schalke)

Sturm : Timo Werner (Chelsea), Luca Waldschmidt ( )

Deutschland vs. Spanien - die voraussichtliche DFB-Aufstellung:

Die mögliche DFB-Startelf: Trapp - Ginter, Süle, Rüdiger - Kehrer, Kroos, Gündogan, Gosens - Havertz, Sane, Werner

Deutschland vs. Spanien: Die Personalsituation bei Spanien

"Bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr ist es unser Ziel, den Titel zu gewinnen", formulierte Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique die ambitionierten Ziele seiner Mannschaft im Vorfeld des Duells gegen Deutschland.

Nach langer Pause gilt es für die Furia Roja nun, wieder zusammenzufinden. Zum Auftakt der Nations League nominierte Enrique einen 24-Mann-Kader, darunter mit Thiago (FC Bayern) und Dani Olmo (RB Leipzig) zwei Spieler aus der .

Spaniens Trainer verzichtet in seinem Aufgebot unter anderem auf Jordi Alba, Isco, Diego Costa, Dani Ceballos, Inigo Martinez, Alvaro Morata und Saul Niguez.

Gleichermaßen stehen gleich acht Spieler im Kader, die ihr Debüt für die A-Nationalmannschaft geben könnten - darunter Ansu Fati vom .

Deutschland vs. Spanien - der Spanien-Kader im Überblick:

Torhüter : De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Unai Simon ( )

Abwehr : Jesús Navas ( ), Dani Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente ( ), José Gayà (Valencia), Sergio Reguilón (Sevilla), Eric García (Manchester City)

Mittelfeld : Fabián Ruiz (Napoli), Thiago (Bayern), Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Dani Olmo (Leipzig), Óscar Rodríguez (Real Madrid)

Sturm : Rodrigo (Leeds), Gerard Moreno (Villarreal), Adama Traoré (Wolverhampton), Marco Asensio (Real Madrid), Ansu Fati (FC Barcelona), Ferran Torres ( )

Deutschland vs. Spanien - die voraussichtliche Spanien-Aufstellung:

Die mögliche Spanien-Startelf: De Gea - Navas, Ramos, Llorente, Gaya - Busquets, Rodri, Ruiz - Ferran Torres, Moreno, Rodrigo

Deutschland vs. Spanien: Die DFB-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Die DFB-Startelf: Ter Stegen - Klostermann, Can, Tah, Hector - Kroos, Kimmich - Goretzka, Gündogan, Brandt - Gnabry

Die DFB-Startelf: Neuer - Klostermann, Ginter, Koch, Schulz - Kimmich, Kroos, Gündogan - Goretzka, Gnabry, Werner

Die DFB-Startelf: Neuer - Can, Süle, Halstenberg - Klostermann, Gündogan, Kimmich, Havertz - Brandt, Reus, Waldschmidt

Deutschland vs. Spanien: Die Spanien-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Die Spanien-Startelf: Arrizabalaga - Carvajal, Ramos, Martinez, Gaya - Busquets, Ruiz, Saul - Moreno, Cazorla, Morata

Die Spanien-Startelf: Lopez - Navas, Ramos, Albiol, Bernat - Rodri, Thiago, Cazorla - Moreno, Sarabia, Morata

Die Spanien-Startelf: De Gea - Carvajal, Albiol, Martinez, Bernat - Rodri, Ruiz, Thiago - Oyarzabal, Ceballos, Moreno

Deutschland vs. Spanien: Die Aufstellungen beim letzten direkten Duell

Das letzte direkte Duell zwischen Deutschland und Spanien ereignete sich am 23. März 2018 im Rahmen eines Testspiels. Damals trennten sich die beiden Teams remis (1:1), Thomas Müller und Rodrigo erzielten die beiden Treffer. Mit diesen Aufstellungen gingen die Mannschaften damals ins Spiel:

Deutschland: Ter Stegen - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Khedira, Kroos - Müller, Özil, Draxler - Werner

Spanien: De Gea - Carvajal, Pique, Ramos, Alba - Koke, Thiago, Iniesta - Silva, Isco, Rodrigo

