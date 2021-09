Deutschland vs. Armenien heute live: TV, LIVE-STREAM, Highlights - so wird das Länderspiel übertragen

Zum Auftakt der Ära Flick will Deutschland drei Siege einfahren - unter anderem gegen Armenien. Hier lest Ihr, wie und wo die Partie übertragen wird.

Der Start in die Ära Flick war relativ holprig: Gegen Fußballzwerg Liechtenstein mühte sich das DFB-Team beim Debüt des neuen Bundestrainers Hansi Flick zu einem 2:0-Sieg in St. Gallen. Timo Werner (41. Minute) und Leroy Sane (77.) sicherten mit Ihren Treffern den Pflichtsieg.

Gegen Armenien soll nun ein überzeugenderer Auftritt her - am besten gekürt mit drei Punkten. Aber auch wenn sich die armenische Nationalmannschaft bisher noch nie für die Endrunde eines internationalen Turniers qualifizieren konnte und in drei Pflichtspielen gegen die DFB-Elf drei Niederlagen kassierte - unterschätzen sollte man das vom Spanier Joaquin Carparros trainierte Team nicht.

Schließlich sind die Armenier nach vier Spielen noch ungeschlagen und thronen damit mit zehn Punkten an der Spitze der Gruppe J - mit einem Zähler Vorsprung auf die deutsche Mannschaft, die noch unter Joachim Löw gegen Nordmazedonien (1:2) verlor.

Anpfiff der Partie in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ist am Sonntag (05.09.2021) um 20.45 Uhr.

In diesem Artikel zeigen wir Euch, wie und wo die Begegnung zwischen dem DFB-Team und Armenien live im TV und STREAM übertragen wird.. Zudem präsentieren wir die Anfangsformationen beider Mannschaften, sobald diese offiziell verkündet worden sind.

Deutschland vs. Armenien heute live: Das Länderspiel in der Übersicht

Begegnung Deutschland vs. Armenien Wettbewerb WM-Qualifikation, 5. Spieltag Datum Sonntag, 05.09.2021 | 20.45 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Deutschland vs. Armenien heute live: Die Übertragung der WM-Qualifikation im TV

Wie gewohnt, gilt auch für die WM-Qualifikation weiterhin: Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind live und in voller Länge im deutschen Free-TV zu sehen. Was sich alllerdings geändert hat, ist der übertragende Sender: Statt ARD oder ZDF zeigt nun RTL die Spiele des DFB-Teams auf dem Weg zur Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar.

WM-Quali live: Deutschland vs. Armenien live im deutschen Free-TV auf RTL

Der Privatsender startet die Berichterstattung zum Länderspielabend ab 20.15 Uhr mit Vorberichten und Hintergründen zur Partie, ab 20.45 Uhr berichtet dann Marco Hagemann live vom Spielgeschehen in Stuttgart. Ex-Nationalspieler Steffen Freund dient als Experte.

Die Free-TV-Übertragung von Deutschland vs. Armenien heute live in der Übersicht

Begegnung : Deutschland vs. Armenien

: Deutschland vs. Armenien Sender : RTL

: RTL Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr (Vorberichterstattung), 20.45 Uhr (Anpfiff)

: 20.15 Uhr (Vorberichterstattung), 20.45 Uhr (Anpfiff) Kommentatoren: Marco Hagemann, Steffen Freund (Experte)

Deutschland vs. Armenien heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Alternativ bietet RTL auch eine Online-Übertragung per LIVE-STREAM an. Dieser ist allerdings nur kostenpflichtig über TV-Now abrufbar. Um die Begegnung zwischen Deutschland und Armenien und die weiteren Quali-Spiele online zu verfolgen, ist hierbei der Kauf des Premium-Pakets für 4,99 Euro im Monat erforderlich. Weitere Informationen darüber erhaltet Ihr hier.

Deutschland vs. Armenien: Das Länderspiel heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das WM-Quali-Spiel zwischen dem DFB-Team und Armenien nicht live sehen, wollt aber trotzdem kein Spielereignis verpassen? Dann schaut doch zwischendurch bei Goal.com vorbei! Denn der LIVE-TICKER von Goal berichtet über die Spielereignisse fast in Echtzeit, zusätzlich werdet Ihr mit Statistiken und Hintergründen rund um die Partie versorgt.

WM Qualifkation: Die Highlights der Partie Deutschland vs. Armenien heute bei DAZN

DAZN liefert Euch die Zusammenfassung des WM-Quali-Spieltags. In der DAZN-Mediathek warten auf Euch die kommentierten Highlightclips aller deutschen Spiele der europäischen WM-Qualifikation. Damit euch garantiert kein Tor entgeht - auch wenn Ihr ein Spiel nicht live sehen könnt. Zudem könnt Ihr Euch Deutschland vs. Armenien und die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung gut 90 Minuten nach Abpfiff im Re-Live in voller Länge anschauen.

Für alle Spiele ohne Beteiligung des DFB-Teams gilt außerdem: DAZN überträgt im LIVE-STREAM live und in ganzer Länge.

Das Beste dabei: Mit dem Probemonat gibt es für Neukunden den ersten Abo-Monat sogar kostenlos! Nach Ende des kostenlosen Probemonats könnt Ihr das Abonnement kostenpflichtig verlängern. Dabei stehen Euch zwei Abo-Pakete zur Auswahl: Das Jahres-Abonnement für 149,99 Euro oder das Monatsabo, für das monatlich 14,99 Euro fällig werden.

Weitere Informationen zu den Abomodellen von DAZN und natürlich zum kostenlosen Probemonat erhaltet Ihr hier.

Deutschland vs. Armenien heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellung

Welche Austellung wird Hansi Flick in seinem zweiten Spiel als DFB-Trainer gegen Armenien aufbieten? Hier könnt Ihr es nachlesen, sobald die Anfangsformationen beider Teams offiziell bekanntgegeben wurden.