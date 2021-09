Hansi Flick: Karriere, Spieler, Gehalt, Vergangenheit beim DFB - alle Infos zum neuen Bundestrainer

Hansi Flick ist der neue starke Mann bei der deutschen Nationalmannschaft. Goal wirft einen Blick auf die bisherige Karriere des DFB-Trainers.

Er ist seit wenigen Wochen der wichtigste Mensch im deutschen Fußball - mit den Entscheidungen von Hansi Flick stehen und fallen seit diesem Sommer der Erfolg der deutschen Nationalmannschaft.

Dass Hansi Flick erfolgreich sein kann, hat er in seiner Zeit beim DFB und beim FC Bayern München bereits gezeigt. Nun ist er zurück bei der deutschen Nationalmannschaft - viele Anhänger:innen versprechen sich viel vom Triple-Gewinner 2020.

Deutschland hat viele Trainer auf dem höchsten Niveau, Hansi Flick gehört sicherlich dazu. Goal fasst in diesem Artikel seine Karriere zusammen und wirft einen Blick auf sein Gehalt.

Hansi Flick: Die wichtigsten Daten des neuen Bundestrainers

Name Hans-Dieter Flick, genannt "Hansi" Geburtsdatum 24. Februar 1965 Geburtsort Heidelberg Stationen als Spieler BSC Mückenloch SpVgg Neckargemünd SV Sandhausen FC Bayern München 1. FC Köln FC Victoria Bammental Stationen als Trainer FC Victoria Bammental TSG 1899 Hoffenheim FC Red Bull Salzburg Deutschland FC Bayern München

Bayern München, Hoffenheim, Köln: Hansi Flick als Spieler in der Bundesliga

Wir fangen ganz vorne an: Am 24. Februar 1965 wurde Hansi Flick in Heidelberg in Baden-Württemberg geboren - er ist heute also 56 Jahre alt. Aufgewachsen ist er in Neckargemünd-Mückenloch, er erhielt dort die Fachhochschulreife, woraufhin er eine Lehre zum Bankkaufmann machte.

An dieser Stelle kommt schon der Fußball ins Spiel: Mit sechs Jahren fing er schon mit dem Kicken beim BSC Mückenloch an (1971-1976), über die SpVgg Neckargemünd (1976-1981) landete Flick dann beim SV Sandhausen, wo er ab 1982, also mit 17 Jahren in der Oberliga spielte.

Der schnelle Weg zum FC Bayern München: Flick mit 17 beim FCB

Drei Saisons spielte er bei den Profis der Schwarzweißen - dann folgte schon der Wechsel zum prominentesten deutschen Verein: Der FC Bayern München klopfte an, Egon Coordes, seinerzeit Assistent von FCB-Cheftrainer Udo Lattek , hatte Flick beim Spiel Sandhausen - Ludwigsburg in Aktion erlebt.

Schon einen Tag später unterschrieb Hans-Dieter Flick daraufhin seinen Vertrag beim FC Bayern München - zu dem Zeitpunkt erst 20 Jahre alt, aber mit 69 Senioreneinsätzen für Sandhausen schon einigermaßen erfahren.

Dachbodenfund 2: Hansi Flick als ⁦ @FCBayern ⁩ Spieler. Vom BSC Mückenloch zum FC Bayern. Das nenne ich mal Karriere. pic.twitter.com/VpgHVeQ1X8 — Christian ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@texterstexte) November 5, 2019

Volle Vita: Hansi Flick beim FC Bayern München

Es begann die erfolgreichste Zeit in Flicks Spielerkarriere: Mit dem deutschen Rekordmeister holte er einmal den DFB-Pokal , viermal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Supercup. Im Finale des Europapokal der Landesmeister (heute Champions League) stand er auch auf dem Platz, allerdings konnte man den Titel gegen den FC Porto nicht gewinnen.

Fünf Jahre hielt sich Flick in München auf - von 1985 bis 1990. In diesen fünf Jahren gelangen ihm ebensoviele Tore in Pflichtspielen, 104-mal stand er auf dem Platz. Für die A-Nationalmannschaft kam er nie zum Einsatz, nur für die deutsche U18-Auswahl durfte er zweimal auflaufen.

Köln und Bammental: Das Ende von Flicks Profikarriere

Nach der Bayernzeit ist die Geschichte des Fußballspielers Hansi schnell erzählt: Drei Jahre stand er beim 1. FC Köln unter Vertrag, in dem ihm aber sein eigener Körper aufgrund von Verletzungen nur 44 Spiele gönnte.

Daraufhin beendete er seine Bundesligakarriere, der Grund dafür war die Sportinvalidität. Sein letztes Profispiel bestritt er mit 28 im September 1992. Bei den Amateuren spielte Flick noch für sechs Jahre beim FC Victoria Bammental.

Trainer und Sportdirektor: So kam Hansi Flick zum DFB

Beim FC Victoria Bammental wurde Hansi Flick zum Spielertrainer, bevor er sich im Jahr 2000 dem damaligen Oberligisten TSG Hoffenheim anschloss.

Parallel zu seinem Engagement in der Nähe von Sinsheim machte er 2003 seinen Trainerschein beim DFB, welchen er mit Thomas Doll als Jahrgangsbester abschloss. Nach fünf Jahren bei den Blau-weißen arbeitete er 2006 für kurze Zeit im Trainerstab vom FC Red Bull Salzburg mit, zusammen mit Lothar Matthäus und Giovanni Trapattoni.

Erste Stelle bei der Nationalmannschaft: Flick als Co-Trainer von Löw

An dieser Stelle beginnt das Kapitel DFB: Nach der WM 2006 wurde Flick durch Bundestrainer Joachim Löw zum DFB-Team berufen. Auch Löw hatte zu dem Zeitpunkt eine neue Stelle inne, nach dem Halbfinalaus bei der WM übernahm dieser von Jürgen Klinsmann den Posten des Bundestrainers.

Flick fungierte als Assistenztrainer - seine Aufgaben waren während der Saison unter anderem das Erstellen von Datenbanken, die Daten und Fakten unterschiedlicher Spieler (auch Jugendnationalspieler), beinhalteten.

Flick in Aktion: Co-Trainer führt DFB-Team ins EM-Halbfinale

Während seiner Zeit als Assistenztrainer kam es einmal sogar dazu, dass Flick das Team bei einem Spiel hauptverantwortlich übernehmen musste - und wichtig war das Spiel obendrein.

Beim EM-Viertelfinale gegen Portugal musste Flick in die Tat schreiten, da Joachim Löw von der UEFA für ein Spiel gesperrt worden war. Flick schaffte es aber, Deutschland das Spiel gewinnen zu lassen und ins Halbfinale zu führen.

DFB, Teil zwei: Flick als Sportdirektor

Nach dem WM-Gewinn 2014 war Schluss für Hansi Flick als Co-Trainer der Nationalmannschaft - aber nicht beim DFB: Der Kurpfälzer übernahm als DFB-Sportdirektor, eine Stelle, von der er sich freiwillig im Januar 2017 wieder verabschiedete.

An der Stelle ging es zurück ins Kraichgau, diesmal als Geschäftsführer Sport bei den Hoffenheimern. Statt der geplanten fünf Jahre blieb Flick hier aber nur acht Monate, dann wurde die Zusammenarbeit vorzeitig beendet.

Erst Kovacs rechte Hand, dann Kovacs Erbe: Hansi Flick beim FC Bayern München

Es folgte die erfolgreichste Zeit in Flicks Karriere: Im Sommer 2019 wurde er Co-Trainer von Bayern-Trainer Niko Kovac - zusammen mit Robert Kovac, dem Bruder des damaligen Cheftrainers.

Am 4. November 2019 übernahm Flick als Interimstrainer bei den Bayern - die Kovac-Brüder wurden nach schwachem Saisonstart beurlaubt. Dabei sollte es aber nicht bleiben: Statt eines externen, neuen Trainers entschied man sich für Flick als neuen Cheftrainer.

Triple, Rekorde, Lauterbach: Hansi Flicks Zeit beim FC Bayern München

Die darauffolgende Zeit, selbst wenn sie nur knapp zwei Jahre andauerte, darf wohl jetzt schon als legendär bezeichnet werden: In der gleichen Saison noch gewann der FC Bayern München das Triple!

22 der ersten 25 Pflichtspiele konnte der FCB unter Flick gewinnen, 23 Siege in Folge und 32 ungeschlagene Partien in Serie bedeuten Bundesligarekorde. Dass die Coronapandemie in den Spielplan eine monatelange Pause einbaute war für Flicks Erfolg offenbar kein Hindernis.

Zurück beim DFB: Alles rund um Hansi Flick bei der Nationalmannschaft

Im Sommer 2021 war damit aber Schluss: Julian Nagelsmann übernahm den Rekordmeister, weil Hansi Flick eine Vertragsauflösung gewünscht hatte. Eigentlich war er noch bis 2023 an den FCB gebunden.

Stattdessen ist er jetzt zurück beim DFB, zum dritten Mal, wieder mit einer neuen Rolle. Vor wenigen Tagen berief er das erste Mal einen Kader für Länderspiele, diese Spieler dürfen dabei sein.

Drei Jahre Vertrag: Hansi Flick ist wieder beim DFB

Der Vertrag läuft bis Mitte 2024 - die mehr als umstrittene Fußball-WM 2022 in Katar und die Heim-EM 2024 gehören also mit zum Plan, den der DFB und Hansi Flick miteinander haben. Neben Marcus Sorg ist auch Danny Röhl als Co-Trainer vom FC Bayern München zum DFB gekommen.

Eine Frage, die viele Anhänger:innen in ganz Deutschland interessiert, gilt es noch zu klären: Wieviel verdient man denn so als Bundestrainer? Bei seinen bisherigen Engagements dürfte Hansi Flick bereits ordentlich verdient haben, wie viel kassiert er nun?

Hansi Flick nicht mehr beim FC Bayern München: Schlechterer Vertrag, aber besseres Gehalt beim DFB?

Laut Dirk Adam vom Focus wird sein Gehalt zwischen fünf und sechs Millionen Euro pro Jahr liegen - mehr als Joachim Löw zuletzt bekommen hat. Für Flick ist das allerdings ein kleiner Rückschritt, beim FCB bekam er jährlich acht Millionen Euro.

Trotzdem könnte der neue Posten beim DFB nicht nur sportlich, sondern auch finanziell ein Upgrade sein: Diverse Sponsorendeals des DFB könnten das Jahresgehalt Flicks auf über zehn Millionen Euro steigern.