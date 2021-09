Wer zeigt / überträgt Deutschland - Armenien live? Das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM

Nach dem Liechtenstein-Spiel empfängt Deutschland am Sonntag Armenien. Goal erklärt, wer das Länderspiel live im TV und im LIVE-STREAM überträgt.

Die deutsche Nationalmannschaft ist wenige Tage nach dem Spiel in Sankt Gallen wieder im Einsatz: In Stuttgart empfangen Hansi Flick und Co. Armenien, Anpfiff ist am Sonntag um 20.45 Uhr.

Die Lage in der Gruppe J hat sich entspannt: Nach dem Sieg gegen Liechtenstein und dem Unentschieden Nordmazedoniens gegen Armenien ist Deutschland nun auf Rang zwei - einen Punkt hinter dem Tabellenersten.

Dieser ist Armenien - uns erwartet also das Topspiel zwischen den beiden aktuell Gruppenbesten. Wer kann sich eine komfortable Situation für die "Rückrunde" der WM-Quali sichern?

Erster gegen Zweiter - spannende Spitzenspiele sehen Fußballanhänger:innen immer gern. Goal erklärt in diesem Artikel, wie das Länderspiel Deutschland vs. Armenien live gezeigt / übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Armenien LIVE? Das Länderspiel im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Armenien Datum Sonntag, 5. August 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena | Stuttgart

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Armenien LIVE im TV? Die Übertragung der WM-Quali

Die WM 2022 in Katar ist das nächste große Turnier und Deutschland will in gut 15 Monaten unbedingt dabei sein und es besser machen als beim letzten großen Turnier. Bei der EM 2021 schied die DFB-Elf bekanntlich im Achtelfinale gegen England aus.

Voraussetzung für eine erfolgreiche WM ist natürlich eine erfolgreiche Qualifikation. Und die Partie gegen Armenien wird dabei sehr wichtig - aber wird das Spiel am Sonntag live im TV übertragen?

Wer zeigt / überträgt Deutschland - Armenien? Das Länderspiel LIVE im TV

Gute Nachrichten für alle Fans, die das Qualispiel der "Mannschaft" sehen wollen: Deutschland gegen Armenien ist LIVE im Free-TV zu sehen! Der Fernsehsender RTL hält die Übertragungsrechte für alle Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft.

Die Qualifikation der Europameisterschaft in den vergangenen Jahren wurde bereits durch RTL ausgestrahlt - bei dem privaten Sender weiß man also, wie man ein Länderspiel überträgt. Die Übertragung wird folgendermaßen ablaufen:

Mit Hagemann und Freund: Die Übertragung der WM-Qualifikation LIVE auf RTL

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Fernsehsender : RTL

: RTL Begegnung : Deutschland vs. Armenien

: Deutschland vs. Armenien Kommentar : Marco Hagemann Steffen Freund

:

Deutschland - Armenien live im Free-TV? Das Länderspiel kostenlos sehen

RTL überträgt am Sonntag also die WM-Qualifikation - aber heißt das, dass die Begegnung auch kostenlos zu sehen ist? Gute Nachrichten für alle Zuschauer:innen: Ja, im TV kann man RTL kostenlos sehen!

Wie genau das funktioniert? Die Anleitung zum Einrichten des Senders auf eurem TV-Gerät findet ihr hier. Auch in HD und UHD kann man RTL empfangen, dazu findet ihr an dieser Stelle mehr Informationen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Armenien im LIVE-STREAM? Das Länderspiel im Internet

Welcher Fernsehsender die Begegnung zwischen Deutschland und Armenien am Sonntagabend übertragen wird, ist bekannt: RTL überträgt jedes Spiel der WM-Qualifikation und wird auch dieses Mal zum Einsatz kommen.

Es gibt allerdings einen wichtigen Punkt, den man nicht vernachlässigen darf: Viele Anhänger:innen wollen die WM-Qualifikation nicht im TV, sondern via LIVE-STREAM verfolgen - ist auch das am Sonntag möglich?

RTL im LIVE-STREAM: So wird Deutschland - Armenien live im Internet ausgestrahlt

Auch hier gibt es gute Nachrichten - zumindest für all diejenigen, die das Qualispiel für die umstrittene Weltmeisterschaft 2022 in Katar im LIVE-STREAM sehen wollen: RTL überträgt die Begegnung im Internet! Dabei ist es nicht RTL selber, welches das Länderspiel übertragen wird, sondern TVNOW!

TVNOW ist die Mediathek aller RTL-Sender - Inhalte von ntv, Vox, RTLNitro, RTL2, SuperRTL etc. sind hier zu sehen. All diese Sender gehören nämlich zur RTL Group.

Deutschland gegen Armenien am Sonntag im LIVE-STREAM von RTL: So günstig/teuer ist TVNOW-Premium

Falls ihr euch an dieser Stelle auf eine kostenlose Übertragung der deutschen Nationalmannschaft via TVNOW gefreut habt, müssen wir euch leider enttäuschen. Es läuft hier nicht so, dass die Inhalte vom eigentlich kostenlosen Sender RTL ebenfalls kostenlos gezeigt werden - anders als es bei öffentlich-rechtlichen Sendern (wie zum Beispiel dem ZDF oder der ARD) der Fall ist.

Manche Inhalte sind zwar kostenlos, das gilt aber nicht für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft. 3,99 Euro pro Monat muss man im TVNOW-Premium-Abonnement bezahlen, welches monatlich kündbar ist.

Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft LIVE auf mobilen Geräten sehen: Die TVNOW-App

Ihr wollt das Spiel kostenpflichtig via TVNOW streamen, allerdings nicht via Laptop oder PC, sondern am Handy oder Tablet? Das ist die passende kostenlose App:

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Armenien live im TV und STREAM? Die Aufstellung

Etwa eine Stunde vor Anpfiff, also gegen kurz vor acht, werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein.

Deutschland vs. Armenien LIVE: Die Übertragungen (TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights) der WM-Qualifikation