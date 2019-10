Deutschland vs. Argentinien: Die Aufstellungen im Freundschaftsspiel

Deutschland testet in der Länderspielpause gegen das neuformierte Argentinien. Goal verrät, wie die beiden Mannschaften aufstellen könnten.

Es ist die Neuauflage des WM-Finales von 2014, diesmal geht es aber um weitaus weniger. Die deutsche Nationalmannschaft testet am Mittwochabend (9. Oktober) gegen . Anpfiff zum Kracher ist um 20.45 Uhr in Dortmund.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt derzeit in der EM-Qualifikation und dort sieht es ganz gut aus: Die Mannschaft von Joachim Löw liegt mit zwölf Punkten aus fünf Spielen an der Tabellenspitze. Zuletzt gewann man mit 2:0 in Nordirland.

Auf der Gegenseite hat Argentinien die Copa America auf Platz drei abgeschlossen. Die folgenden beiden Testspiele gegen (0:0) und (4:0) zeigten ganz klar auf, dass die Mannschaft von Lionel Scaloni trotz der schwierigen Phase durchaus in guter Form ist.

vs. Argentinien, die Aufstellungen zum Testspiel heute: Goal verrät, wie die beiden Mannschaften heute personell aufgestellt sind. Außerdem gibt es um 19.45 Uhr die offiziellen Mannschaftsaufstellungen beider Nationen. Hier gibt's alle Infos dazu, wie das Spiel live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Deutschland vs. Argentinien: Alle Infos zum Freundschaftsspiel

Duell Deutschland vs. Argentinien Datum 9. Oktober 2019, 20.45 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund (Deutschland) Zuschauer 81.365 Plätze

Deutschland vs. Argentinien: Die Personalsituation beim DFB-Team

Deutschland gegen Argentinien, so lautet das Testspiel in der Länderspielpause. Goal liefert einen Blick auf die Personalsituation beim DFB-Team. Für das Länderspiel fällt Leroy Sane definitiv aus, der Flügelflitzer riss sich bekanntermaßen das Kreuzband. Zudem stehen auch mittlerweile essenzielle Spieler für die Nationalmannschaft nicht im Kader: Leon Goretzka und auch Nico Schulz fehlen verletzungsbedingt. Außerdem muss Bundestrainer Joachim Löw noch ein paar weitere Nackenschläge hinnehmen.

DFB-Team: Kroos und Hector sagen kurzfristig ab

Joachim Löw nominierte einen 21-Mann-Kader für das Duell mit Argentinien und auch das EM-Qualispiel gegen Estland. Jedoch sagten dem Bundestrainer gleich drei Spieler verletzungsbedingt ab. Toni Kroos ( ), Jonas Hector ( ) und Matthias Ginter ( ) fehlen nun allesamt.

Löw reagierte prompt auf die Absagen seiner Spieler und nominierte fleißig nach: Suat Serdar (FC Schalke), Robin Koch ( ) und Sebastian Rudy ( ) sind deswegen im Kader für das Argentinien-Spiel. Koch und Serdar könnten dabei zu ihrem DFB-Debüt kommen. Am Mittwoch kam dann auch noch die Meldung auf, dass Jonathan Tah ebenfalls passen muss. Den Leverkusener plagt ein grippaler Infekt.

ℹ️ @jonatah fällt aufgrund eines grippalen Infekts für #GERARG und #ESTGER aus.

Der Abwehrspieler ist bereits aus dem Teamquartier in Dortmund abgereist.



Gute Besserung, Jona! pic.twitter.com/7pBZ5ekMm2 — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 9, 2019

DFB-Team: Ter Stegen steht gegen Argentinien im Tor

In der seit Wochen anhaltenden Frage nach dem Mann im deutschen Tor hat Joachim Löw weiter Manuel Neuer als Nummer eins auf der Liste. Dennoch kommt im Test gegen Argentinien definitiv Marc-Andre ter Stegen zum Zug.

Auch wenn Mats Hummels derzeit für den BVB starke Leistungen zeigt, schloss Löw jüngst ein Comeback des Ex-Nationalspielers aus.

Weitere Probleme bei der Personalsituation des DFB-Teams lassen nicht lange auf sich warten. Auch Ilkay Gündogan und Timo Werner sind für das Spiel gegen Argentinien fraglich.

Deutschland vs. Argentinien - so könnte das DFB-Team spielen:

Die mögliche Startelf: Ter Stegen - Klostermann, Stark, Süle, Halstenberg - Kimmich, Can - Brandt, Reus, Gnabry - Werner.

Deutschland vs. Argentinien: Die Personalsituation bei der Albiceleste

Die große Frage bei der argentinischen Nationalmannschaft ist natürlich die nach Superstar Lionel Messi. Die Antwort auf diese Frage ist ein klares Nein, denn der Weltfußballer ist von der südamerikanischen Dach-Organisation CONMEBOL gesperrt worden und bleibt das auch für das Spiel in Dortmund. Der Kapitän der Argentinier hatte nach dem Halbfinal-Aus gegen Copa-Gastgeber die CONMEBOL stark kritisiert und kassierte dafür eine dreimonatige Sperre.

Argentinien in Deutschland: Einige Top-Stars fehlen

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hat einen 25-Mann-Kader für das Länderspiel in Dortmund berufen. Unter anderem stehen Leonardo Balerdi ( ), Lucas Alario (Leverkusen) und Zweitliga-Profi Nicolas Gonzalez ( ) im Kader. Die namhaftesten Spieler im Kader der Südamerikaner sind Juventus-Star Paulo Dybala und Nicolas Otamendi von .

Nicht mit dabei sind unter anderem Sergio Aguero (Manchester City) und Angel di Maria ( ).

#Convocatoria Lista de convocados de la Selección Mayor y Sub 23 para la doble fecha FIFA del mes de octubre. pic.twitter.com/YbU2wREjPr — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 27, 2019

Deutschland vs. Argentinien - so könnten die Gäste spielen:

Die mögliche Startelf: Marchesin - Montiel, Martinez, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes, Lo Celso - Dybala, L. Martinez, Correa.

Deutschland vs. Argentinien: Die Aufstellung des DFB-Teams im letzten direkten Duell

Das letzte Duell zwischen Deutschland und Argentinien gab es kurz nach dem WM-FInale 2014 in einem Testspiel. Damals ging die Albiceleste mit 4:2 als Sieger vom Platz. Für Deutschland liefen noch Spieler auf, die heute Abend nicht mehr im Kader stehen.

Aufstellungen zu Deutschland vs. Argentinien am 3. September 2014:

Die deutsche Startelf: Neuer - Großkreutz, Höwedes, Ginter, Durm - Kramer, Kroos - Draxler, Reus, Schürrle - Gomez.

Die argentinische Startelf: Romero - Zabaleta, Demichelis, Fernandez, Rojo - Mascherano, di Maria - Perez, Lamela, Biglia - Aguero.

Deutschland vs. Argentinien: Die Aufstellung des DFB-Teams in der EM-Qualifikation

Die Startelf: Neuer - Ginter, Süle, Tah - Klostermann, Kimmich, Kroos, Schulz - Werner, Reus - Gnabry.

Die Startelf: Neuer - Klostermann, Ginter, Süle, Halstenberg - Kroos, Kimmich - Gnabry, Reus, Brandt - Werner

Deutschland vs. Argentinien: Das Aufgebot des DFB-Teams

Deutschland vs. Argentinien, der deutsche Kader - Position: Tor

NAME TRIKOTNUMMER VEREIN Manuel Neuer 1 FC Bayern München Bernd Leno 12 FC Arsenal Marc-Andre ter Stegen 22 FC Barcelona

Deutschland vs. Argentinien, der deutsche Kader - Position: Abwehr

NAME TRIKOTNUMMER VEREIN Robin Koch SC Freiburg Lukas Klostermann 13 RB Leipzig Niklas Süle 15 Marcel Halstenberg 16 Niklas Stark 17 Hertha BSC

Deutschland vs. Argentinien, der deutsche Kader - Position: Mittelfeld/Angriff

NAME TRIKOTNUMMER VEREIN Sebastian Rudy TSG Hoffenheim Suat Serdar Joshua Kimmich 6 FC Bayern München Kai Havertz 7 Timo Werner 9 RB Leipzig Julian Brandt 10 Borussia Dortmund Marco Reus 11 Borussia Dortmund Nadiem Amiri 14 Bayer Leverkusen Luca Waldschmidt 19 SC Freiburg Serge Gnabry 20 FC Bayern München Ilkay Gündogan 21 Manchester City Emre Can 23 Juventus Turin

Deutschland vs. Argentinien: Die beiden Nationen im Länderspiel-Vergleich