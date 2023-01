Heute steigt bei der Handball WM 2023 die Partie Deutschland vs. Algerien. Doch wo läuft sie heute im TV und LIVE STREAM? GOAL hat alle Infos.

Bei der Handball WM 2023 finden am Dienstag die Begegnungen des dritten Spieltags in der Gruppe E statt. Hierbei beendet Deutschland mit einem Aufeinandertreffen gegen Algerien die Vorrunde. Der Anpfiff in Kattowitz erfolgt um 18 Uhr.

Zuvor diente die Spodek Arena der polnischen Stadt als Austragungsort der ersten beiden Spieltage in der Gruppe E. Die deutsche Nationalmannschaft setzte sich zunächst gegen Katar durch. Anschließend bezwang die Auswahl von Alfreð Gíslason Serbien.

Algerien wartet hingegen nach wie vor auf den ersten Punktgewinn. Denn: Das Team von Rabah Gherbi unterlag sowohl gegen die Adler als auch gegen die Weinroten.

Heute kommt es bei der Handball WM 2023 in Polen und in Schweden zur Partie Deutschland vs. Algerien. Doch wo wird die Begegnung heute live im TV und im LIVE STREAM übertragen? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

Deutschland vs. Algerien heute im TV und LIVE STREAM: Wo wird die Handball WM 2023 übertragen? Die Eckdaten

Spiel: Deutschland vs. Algerien Datum: Dienstag, 17. Januar 2023 Uhrzeit: 18 Uhr Stadion: Spodek Arena (Kattowitz)

Die Handball WM 2023 heute live: Gibt es Übertragungen im TV?

GOAL hat erfreuliche Nachrichten für Euch. Denn: Die ARD und das ZDF halten die Senderechte an sämtlichen Partien der DHB-Auswahl bei der Handball WM 2023. Doch wer zeichnet für die Übertragung des Spiels Deutschland vs. Algerien verantwortlich?

Deutschland vs. Algerien heute live im ZDF: So könnt Ihr die Handball WM 2023 sehen

Die Begegnung der deutschen Nationalmannschaft gegen die Wüstenfüchse läuft im ZDF. Obendrein könnt Ihr Euch das Spiel in HD anschauen. Die Vorberichterstattung des Sportstudios beginnt um 17.40 Uhr und somit 20 Minuten vor dem Anpfiff. Aber notiert Euch an dieser Stelle die Kernfakten:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Übertragungsbeginn: 17.40 Uhr

17.40 Uhr Spielbeginn: 18 Uhr

18 Uhr Reporter: Martin Schneider, Markus Baur

Martin Schneider, Markus Baur Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Experte: Sören Christophersen

Handball WM 2023 heute live: Gibt es LIVE STREAMS?

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr die Partie Deutschland vs. Algerien im LIVE STREAM sehen. Denn: Das Sportstudio zeigt dieses Spiel bei der Handball WM 2023 zusätzlich online. Überdies stellt das ZDF laufend einen Stream bereit. Außerdem stellt die Plattform Sportdeutschland.tv eine kostenpflichtige Alternative dar. Dort kostet der Pass für das gesamte Turnier 15 Euro.