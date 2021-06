EM 2021: So kommt Deutschland ins Achtelfinale

Deutschland steht mit dem Rücken zur Wand - nach dem Frankreich-Spiel sollte ein Sieg gegen Portugal her. Goal zeigt den Weg in die K.-o.-Runde.

EM-Zeit ist Rechenspiel-Zeit - was muss passieren, damit Deutschland sich für das Achtelfinale qualifiziert? Aufhänger der Gedanken ist das Gruppenspiel gegen Portugal, welches heute um 18 Uhr angepfiffen wird.

Wer darf noch gewinnen, was sagt die Tordifferenz, welche Drittplatzierten kommen weiter: Bei jedem Turnier herrschen andere Voraussetzungen und Bedingungen, um in die nächste Runde einzuziehen - das ist für viele Anhänger:innen nichts Neues.

Das Einzige, was in der Fußballwelt verwirrender ist als die unterschiedlichen Turniermodi, ist wohl die Aufteilung der Übertragungsrechte - aber keine Sorge! Wir von Goal sind da, um euch alles in Ruhe zu erklären!

Nach der Niederlage gegen Frankreich steht heute das zweite Spiel dieser EM an, heutiger Gegner: Portugal. Goal erklärt alles Wissenswerte rund um die Qualifikation für das Achtelfinale.

Europameisterschaft: So läuft die Fußball-EM 2021 ab

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Gruppe F 15. Juni bis 23. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe F München | Deutschland Budapest | Ungarn

Europameisterschaft 2021: So kommt Deutschland ins Achtelfinale

Deutschland hat beim letzten großen Turnier alles andere als einen guten Eindruck hinterlassen können: Gruppenletzter hinter Schweden, Mexiko und Südkorea bei der WM 2018, nur zwei Tore in drei Spielen - ein solches Debakel soll sich nicht wiederholen.

Auch in diesem Jahr ist man wieder in der Gruppe F, und auch bei diesem Turnier ist man mit einer 0:1-Niederlage gestartet - Parallelen gibt es einige - verzagen sollten die Deutschen aber nicht.

Europameisterschaft 2021: Deutschland auf dem Weg zum EM-Titel?

Vorab: Selbst bei einer Niederlage am heutigen Samstag gegen Portugal wäre ein Ausscheiden noch abzuwenden! Grund dafür ist, dass vier der sechs Drittplatzierten bei dem aktuellen EM-Modus noch ein Ticket für das Achtelfinale bekommen.

24 Mannschaften in sechs Gruppen sind bei dieser EM dabei - sollten also aus allen sechs Gruppen zwei Nationen weiterkommen, hätte man zwölf Länder in einer K.-o.-Runde - diese Rechnung kann logischerweise früher oder später nicht aufgehen - daher füllen die vier besten Gruppendritten das Feld auf.

Wer wird Europameister? Das sind die Kriterien bei Punktegleichstand

Kommen wir nun zurück zu den Chancen der deutschen Nationalmannschaft - diese sortieren wir je nach Ergebnis des heutigen Spiels gegen Portugal. Dabei fangen wir mit dem Sieg für Deutschland an.

Zuerst einmal sollten die unterschiedlichen Kriterien festgestellt werden, diese sind schließlich bei jedem Turnier anders. Bei der EM 2021 läuft es folgendermaßen ab:

Mehr Punkte Bessere Tordifferenz Mehr erzielte Treffer Mehr Siege Weniger Strafpunkte (drei Punkte für Rote Karte, drei Punkte für Gelb-Rote Karte, ein Punkt für Gelbe Karte) Rangliste der European Qualifiers

Deutschland-Sieg? Das passiert, wenn der DFB gewinnt

Sollte Deutschland das Spiel gegen Portugal gewinnen, würden die Aussichten auf das EM-Achtelfinale ziemlich gut sein: Bei einem Sieg gegen Ungarn am letzten Spieltag hätte man sechs Punkte. Selbst bei sechs Punkten könnte man zwar nur Dritter werden (wenn Portugal gegen Frankreich gewinnt) - sechs Punkte als Drittplatzierter sollten aber sicher reichen, um sich im indirekten Duell gegen die anderen Drittplatzierten durchzusetzen.

Sollte man das finale Spiel gegen Ungarn nach einem Sieg gegen Portugal verlieren, hätte man drei Punkte - dann kommt es auf die genannten Aspekte wie die bessere Tordifferenz etc. an. Die können wir soweit im Voraus aber schlecht bewerten.

Unentschieden gegen Portugal: So kommt Deutschland ins Achtelfinale

Bei einem Unentschieden der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal ist der Ausgang des Spiels zwischen Frankreich und Ungarn von Bedeutung - so oder so ist aber ein Sieg am letzten Spieltag gegen die Ungarn Pflicht.

So hätte man vier Punkte - je nachdem, wie hoch Deutschland gegen Ungarn am letzten Spieltag gewinnt und Portugal gegen Frankreich verliert, könnte das sogar zu Platz zwei reichen da ja die Tordifferenz als zweites Kriterium gilt - Voraussetzung ist aber ein Sieg gegen Ungarn am letzten Spieltag - mit einem oder zwei Punkten wäre der EM-Traum für die DFB-Elf ausgeträumt.

Portugal gewinnt gegen Deutschland: Kann das DFB-Team mit einer Niederlage noch in das Achtelfinale kommen?

Kommen wir nun zum worst case: Bei einer Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen CR7 und Co. hätte man das Weiterkommen nicht mehr in der Hand. Wie auch bei einem Unentschieden wäre ein Sieg gegen Ungarn im letzten Gruppenspiel natürlich Pflicht, aber auch das könnte nicht reichen.

Sollte Frankreich aus den Spielen gegen Portugal und Ungarn mindestens einen Punkt holen, womit zu rechnen ist, sind die Plätze eins und zwei der Gruppe F nicht mehr zu erreichen - es gilt also nur noch der Vergleich mit den Gruppendritten aus den anderen fünf Gruppen.

An dieser Stelle lässt sich nur spekulieren - schließlich stehen alleine am letzten Spieltag zwölf Spiele in den sechs Gruppen an, die alle für das eventuelle Weiterkommen Deutschlands eine Rolle spielen könnten. Daher heißt es, in den kommenden Tagen immer wieder die oben genannten Kriterien zu beachten und auch die anderen Gruppen im Auge zu behalten!

Weg ins EM-Achtelfinale: So wird Deutschland vs. Portugal heute kostenlos im TV und LIVE-STREAM übertragen!

Deutschland gegen Portugal - was also passieren muss, damit Deutschland noch eine Chance auf das Weiterkommen hat, haben wir erklärt. Allerdings wollen wir uns auch noch kurz mit einem anderen wichtigen Aspekt zum Spiel auseinandersetzen: der Übertragung.

Tolle Neuigkeiten für alle Anhänger:innen, die heute das Top-Spiel sehen wollen: Die Begegnung zwischen Deutschland und Portugal ist heute LIVE im Fernsehen zu sehen - zwei unterschiedliche Sender übertragen das Spiel!

Deutschland gegen Portugal im Free-TV: ARD und ZDF übertragen 80 Prozent der EM-Spiele

41 der 51 Spiele werden in diesem Sommer durch die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen - Das Erste und das ZDF sind hier die Adressen, die man ansteuern sollte.

Auch heute ist das wieder das Fall, weshalb man Deutschland gegen Portugal kostenlos verfolgen kann. Das Erste (ARD) überträgt heute nicht nur Deutschland vs. Portugal um 18 Uhr, sondern auch Frankreich gegen Ungarn um 15 Uhr und Spanien vs. Polen um 21 Uhr.

Mit Boateng und Schweinsteiger: Die Übertragung von Deutschland gegen Portugal

Beginn der Übertragung : 13.50 Uhr (Zuvor Übertragung von Ungarn vs. Frankreich und Tagesschau (17.05 Uhr))

: 13.50 Uhr (Zuvor Übertragung von und Tagesschau (17.05 Uhr)) Anstoß : 18 Uhr

: 18 Uhr Begegnung : Portugal vs. Deutschland

: Portugal vs. Deutschland Moderation : Jessy Wellmer Alexander Bommes

: Expertise : Kevin Prince-Boateng Stefan Kuntz Bastian Schweinsteiger

: Kommentar : Gerd Gottlob Florian Naß

:

MagentaTV überträgt ebenfalls: Die Fußball-EM 2021 heute LIVE im TV

Es kam in diesem Artikel bereits durch: Nicht nur ein, sondern gleich zwei TV-Sender übertragen heute das Duell zwischen Portugal und Deutschland - auch MagentaTV ist im Boot!

Der kostenpflichtige Fernsehsender überträgt in diesem Sommer jedes Spiel dieser EM! Alle 51 Begegnungen werden durch MagentaTV ausgestrahlt - natürlich kann man die nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement sehen.

Goal, ARD, ZDF, MagentaTV: Alles Wissenswerte rund um die EM 2021

Wir haben bisher zwar nur über die Übertragung im TV gesprochen, allerdings ist auch die Ausstrahlung im Internet, also via LIVE-STREAM, kein Problem - wir haben euch alle wichtigen Links für diese EM unten zusammengefasst.

Deutschland, Frankreich, Portugal und Ungarn heute LIVEim Free-TV sehen? So wird die EM 2021 übertragen!