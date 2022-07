Im EM-Viertelfinale kommt es heute zum Duell zwischen Deutschland und Österreich. GOAL begleitet das Spiel im LIVE-TICKER.

Deutschland gegen Österreich - so lautet das Duell im zweiten Viertelfinale der Frauen-EM. Verlieren verboten ist ab sofort angesagt, doch eines der beiden Teams wird es am Donnerstagabend treffen: Für die eine Truppe geht es ins Halbfinale, für die andere nach Hause.

Das DFB-Team geht leicht favorisiert in das Duell mit dem Nachbarn, doch Österreich ist nicht zu unterschätzen. Viele Spielerinnen aus dem ÖFB-Team kicken in der deutschen Bundesliga, sodass sich die beiden Teams genauestens kennen.

Wer setzt sich durch in London? Gewinnt der Favorit Deutschland oder lässt Österreich das DFB-Team stolpern? Wie und wo das EM-Viertelfinale zu sehen ist, haben wir in einem separaten Artikel auf unserer Seite für Euch zusammengestellt.

Deutschland vs. Österreich 1:0 (1:0) Tore 1:0 Magull (25.) Aufstellung Deutschland Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Oberdorf, Däbritz (64. Lattwein), Magull (64. Dallmann), Huth, Bühl (83. Brand) - Popp Aufstellung Österreich Zinsberger - Wienroither, Wenninger, Georgieva, Hanshaw - Puntigam (81. Höbinger) , Dunst, Feiersinger, Zadrazil, Hickelsberger-Füller (72. Naschenweng) - Billa Gelbe Karten Däbritz (59.) - Hanshaw (45.), Dunst (85.)

85. | Dunst sieht für ein taktisches Foulspiel im Mittelfeld gegen die gerade eingewechselte Brand folgerichtig die Gelbe Karte.

Deutschland vs. Österreich im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

83. | Direkt nach ihrer vergebenen Topchance geht Bühl vom Feld, für sie kommt Brand als Einwechselspielerin in die Partie.

Deutschland vs. Österreich im LIVE-TICKER: WECHSEL

82. | Was für eine Chance! Bühl wird gut fünf Meter vor dem Tor ideal bedient, sie hätte das Leder nur noch über die Linie schieben müssen, legt den Ball aber tatsächlich links am Tor vorbei. Das hätte ohne Wenn und Aber das 2:0 für Deutschland sein müssen.

Deutschland vs. Österreich im LIVE-TICKER: WECHSEL

81. | Bei den ÖFB-Frauen geht Rekordnationalspielerin Puntigam vom Feld und für sie kommt Höbinger in die Partie.

Deutschland vs. Österreich im LIVE-TICKER: WECHSEL

79. | Latte! Bühl zieht von links am Strafraum ins Zentrum und zieht aus ungefähr 17 Metern ab. Der Schuss klatscht rechts an die Latte. An diesen Ball wäre Zinsberger nicht mehr herangekommen.

78. | Torfrau Zinsberger lenkt einen Distanzschuss von Oberdorf aus gut 22 Metern souverän links zur Seite ab.

76. | Beide Teams taktieren in dieser Phase überhaupt nicht, sondern spielen weiterhin konsequent nach vorne.

73. | Dallmann kommt schon wieder gefährlich zum Abschluss, dieses Mal per Schlenzer aus etwa 18 Metern. Der Ball geht nur ganz knapp rechts über den Kasten.

72. | Hickelsberger-Füller geht nun nach ordentlicher Leistung vom Feld und für sie kommt Naschweng von 1899 Hoffenheim als Einwechselspielerin bei Österreich zum Einsatz.

Deutschland vs. Österreich im LIVE-TICKER: WECHSEL

69. | Nach einem per Kopf verlängerten Ball kommt Einwechselspielerin Dallmann links im Strafraum vor Torfrau Zinsberger volley zum Schuss. Sie zielt wenige Zentimeter zu hoch und verpasst damit die mögliche Vorentscheidung.

67. | Gut 25 Minuten sind in Brentford noch zu spielen, immer noch führt Deutschland durch das Tor von Magull mit 1:0 gegen Österreich.

64. | Torschützin Magull geht nach gut einer Stunde vom Feld und für sie kommt Dallmann aufs Feld. Auch Däbritz hat für heute Feierabend, sie wird durch Lattwein ersetzt.

Deutschland vs. Österreich im LIVE-TICKER: WECHSEL

62. | Bei Deutschland deutet sich ein Doppelwechsel an. Lattwein und Dallmann dürften in Kürze beim DFB-Team in die Partie kommen.

59. | Däbritz sieht für ein taktisches Foulspiel in Strafraumnähe gegen Hickelsberger-Füller die nächste Gelbe Karte der heutigen Begegnung.

Deutschland vs. Österreich im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

54. | Die deutsche Mannschaft hat heute bislang doch in den entscheidenden Momenten das Glück auf ihrer Seite. Nach nicht einmal einer Stunde rettete bereits zwei Mal Aluminum für die DFB-Frauen, die damit bei dieser EM-Endrunde weiterhin ohne Gegentreffer sind.

53. | Latte! Dunst zieht aus gut 30 Metern einfach mal ab und sie trifft aus dieser großen Distanz nur die Latte. An den Ball wäre Frohms nicht mehr herangekommen.

52. | Deutschlands Torfrau Frohms ist einmal mehr sehr aufmerksam, kommt bei einem Pass in die Tiefe rechtzeitig aus dem Tor und schnappt sich das Leder vor ihrer Gegenspielerin.

51. | Oberdorf zieht aus ungefähr 22 Metern von halblinks ab. Ihr Schuss geht gut drei Meter links unten am Tor vorbei.

47. | Beide Trainerinnen verzichteten zur Pause auf personelle Veränderungen. Sie vertrauen zunächst ihren jeweiligen Startformationen.

46. | Weiter geht's in Brentford

Deutschland vs. Österreich im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Pause | Zur Halbzeit der Viertelfinal-Begegnung bei der Frauenfußball-EM zwischen Deutschland und Österreich führt das DFB-Team durch ein Tor von Magull mit 1:0. In einer insgesamt recht ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzte Magull den einzigen, schweren Abwehrfehler Österreichs eiskalt aus, nachdem Wenninger den Ball am eigenen Strafraum leichtfertig gegen Bühl verlor. Bereits vor dem 1:0 aus deutscher Sicht hatte die Mannschaft von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg aber auch einmal Riesenglück, als Georgieva mit ihrem Kopfball am Pfosten scheiterte.

Deutschland vs. Österreich im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+1 | Schiedsrichterin Welch ordnet in der ersten Halbzeit zwei Minuten Nachspielzeit an.

45. | Österreichs Linksverteidigerin Hanshaw sieht für ein taktisches Foulspiel gegen Huth die erste Gelbe Karte der heutigen Begegnung.

Deutschland vs. Österreich im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

43. | Zinsberger pariert! Huth stürmt rechts unaufhaltsam in den Strafraum und schießt dann aus recht spitzem Winkel in Richtung kurzes Eck. Zinsberger kann das Leder gerade noch mit dem Fuß ins Toraus abwehren.

41. | Deutschlands Torfrau Frohms muss bei einem weiten Pass in die Spitze auf Billa aufpassen. Sie stürmt rechtzeitig aus dem Kasten und schnappt sich das Leder vor der Angreiferin.

40. | Im Anschluss an einen Eckball von rechts an den kurzen Pfosten verlängert Däbritz das Leder per Hinterkopf. Der Ball geht letztlich jedoch recht deutlich über das Tor.

38. | ÖFB-Stürmerin Billa ist angeschlagen, sie muss daher nun erst einmal auf dem Spielfeld behandelt werden.

36. | In Brentford werden die Bedingungen nun etwas ungemütlicher für die Spielerinnen, denn mittlerweile hat recht starker Regen eingesetzt.

34. | Gwinn zieht aus etwa 18 Metern unter Bedrängnis ab. Ihr Schuss fällt zu zentral aus, Torfrau Zinsberger packt ganz sicher zu.

31. | Die österreichische Frauenfußball-Nationalmannschaft wirkt nach dem etwas überraschenden Gegentreffer nun doch etwas geknickt. Bis zum folgenschweren Ballverlust von Wenninger war es im Großen und Ganzen nämlich eine Begegnung auf Augenhöhe.

28. | Die geduldig spielende deutsche Mannschaft hat durch den Treffer von Mangull also den ersten schweren Fehler der ÖFB-Frauen sofort eiskalt bestraft und so führt das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg nun eben mit 1:0 in dieser EM-Viertelfinal-Begegnung in Brentford.

25. | Magull schlägt eiskalt zu! Nach einem Ballverlust von Wenninger am eigenen Strafraum gegen Bühl geht es blitzschnell, das Leder kommt in den Rückraum auf Magull und sie schiebt aus etwa neun Metern souverän zum 1:0 für Deutschland ins rechte Eck ein.

TOOOR! Deutschland vs. Österreich 1:0 | Torschützin: Magull

22. | Spielerisch ist Deutschland mit bislang 56 Prozent Ballbesitz leicht überlegen, die beste Möglichkeit hatte jedoch das ÖFB-Team durch einen Kopfball von Georgieva an den linken Pfosten.

19. | ÖFB-Torfrau Zinsberger kommt bei einem hohen Ball konsequent an den Rand des Fünfmeterraumes und faustet das Leder trotz Bedrängnis souverän aus dem Gefahrenbereich. Danach pfeift die Schiedsrichterin die Aktion wegen eines Foulspiels an Zinsberger ab.

17. | Bei einem Freistoß von rechts aus dem Halbfeld kommt Georgieva erneut mit in den gegnerischen Strafraum und erreicht die Hereingabe nur um wenige Zentimeter nicht mehr.

16. | Österreichs Team behauptet sich auf der rechten Seite, wo Hickelsberger-Füller gefoult wird. Schiedsrichterin Welch pfeift aber den vermeintlichen Vorteil etwas zu früh ab, so wird das ÖFB-Team möglicherweise um einen verheißungsvollen Angriff gebracht.

13. | Pfosten! Im Anschluss an einen Eckball von rechts an den langen Pfosten kommt die aufgerückte Georgieva völlig frei aus etwa elf Metern zum Kopfball und setzt ihn links an das Aluminum.

10. | Oberdorf hat bei einem Zweikampf im Mittelfeld richtig Glück, ohne Gelbe Karte davon zu kommen. Sie schlägt am Ball vorbei, trifft anschließend Gegenspielerin Billa richtig übel im Gesicht.

9. | Popp zielt zu hoch! Direkt im Gegenzug nach der Chance für Österreich kommt das DFB-Team zu einer Möglichkeit durch Kapitänin Popp. Sie hält aus ungefähr zwölf Metern drauf, hat dabei etwas zu sehr Rücklage und so geht das Leder letztlich weit über das Tor.

9. | Bei einem ersten Angriff von Österreich setzt sich Hickelsberger-Füller rechts am Strafraum im Laufduell durch und zieht aus ungefähr 14 Metern volley ab. Der Schuss fällt zu zentral aus, Frohms kann den Ball sicher festhalten.

7. | Die DFB-Frauen nehmen die Favoritenrolle in dieser Viertelfinal-Partie in Brentford gegen Österreich von Beginn an an und spielen mit viel Druck nach vorne.

5. | Die deutsche Verteidigerin Hegering ist nach einem Zusammenprall mit Zadrazil angeschlagen und muss auf dem Spielfeld kurz behandelt werden. Für sie geht es aber danach auch schon wieder weiter.

4. | Vor dem Anstoß gab es eine Trauerminute für den heute verstorbenen Weltmeister Uwe Seeler. Der frühere Stürmer der deutschen Nationalmannschaft starb im Alter von 85 Jahren. Zu seinen Ehren spielt das DFB-Team heute mit Trauerflor.

2. | Die deutsche Nationalmannschaft beginnt mit viel Druck nach vorne, nach drei Siegen in der Vorrunde hat das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg natürlich sehr viel Selbstvertrauen. 1. | Los geht es in Brentford.

Deutschland vs. Österreich im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Geleitet wird das Spiel von der englischen Schiedsrichterin Rebecca Welch.

Vor Beginn | Zuletzt trafen die Frauenfußball-Nationalmannschaften Deutschlands und Österreichs im Oktober 2018 in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Damals gewann das DFB-Team mit 3:1. Popp, Dallmann und Schüller trafen für Deutschland, Billa erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Österreich.

Vor Beginn | Die österreichische Frauenfußball-Nationalmannschaft verlor in der Vorrunde zunächst im Auftaktspiel der EM mit 0:1 gegen Gastgeber England. Danach aber siegte die Mannschaft von Trainerin Fuhrmann zunächst mit 2:0 gegen Nordirland und im abschließenden Gruppenspiel mit 1:0 gegen Norwegen. Durch den Treffer von Billa schaffte es das ÖFB-Team zum zweiten Mal in seiner Geschichte in die K.o.-Phase einer EM-Endrunde.

Vor Beginn | Popp schrieb mit ihrem Treffer sogar deutsche EM-Geschichte. Noch nie zuvor gelang es einer deutschen Spielerin, in allen drei Vorrundenspielen einer EM-Endrunde zu treffen.

Vor Beginn | Am dritten und letzten Spieltag der Gruppenphase gab es einen souveränen 3:0-Sieg gegen Finnland. Kleinherne, Popp und Anyomi trafen für das DFB-Team.

Vor Beginn | Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft kam ohne Mühe durch die Vorrunde der EM-Endrunde in England. Die DFB-Spielerinnen gewannen alle drei Gruppenspiele und kassierten dabei keinen einzigen Gegentreffer.

Vor Beginn | Im Vergleich zum 1:0-Sieg zuletzt in der Vorrunde gegen Norwegen gibt es im ÖFB-Team nur eine Veränderung. Statt Schnaderbeck rückt Georgieva in die Verteidigung.



Vor Beginn | Bei der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft gibt es im Vergleich zum 3:0-Sieg zuletzt zum Abschluss der Vorrunde gegen Finnland ein paar Veränderungen. Hendrich, Rauch, Oberdorf und Magull rücken heute statt Doorsoun-Khajeh, Kleinherne, Dallmann und Lattwein ins Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum EM-Viertelfinale der Frauen zwischen Deutschland und Österreich.

Deutschland vs. Österreich heute live im TICKER: Die Aufstellungen

Das ist Deutschlands Aufstellung:

Deutschland: Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Oberdorf, Däbritz, Magull, Huth, Bühl - Popp

Das ist Österreichs Aufstellung:

Österreich: Zinsberger - Wienroither, Wenninger, Georgieva, Hanshaw - Puntigam, Dunst, Feiersinger, Zadrazil, Hickelsberger-Füller - Billa

Deutschland vs. Österreich heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Deutschland vs. Österreich heute ... ... im TV ARD ... im LIVE-STREAM ARD ... im LIVE-TICKER GOAL

Ungarn vs. Deutschland heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Brisantes "Bundesliga-Derby": "Vollgas" gegen den Viertelfinal-Fluch

Bloß nicht wieder im Viertelfinale stolpern: Gegen Österreich müssen Martina Voss-Tecklenburg und die DFB-Frauen die entscheidende EM-Hürde nehmen.

Das heiße "Bundesliga-Derby" ums EM-Halbfinale birgt enorme Brisanz, doch Martina Voss-Tecklenburg gibt sich cool. "Ich bin sehr entspannt, weil ich mir sehr sicher bin, dass wir eine gute Leistung bringen", beteuerte die Bundestrainerin. Beim Nachbarschaftsduell gegen den aufmüpfigen Underdog aus Österreich gilt ihre Devise: "Wir bereiten uns gut vor - und dann Vollgas!"

Schließlich soll das erste K.o.-Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Brentford gegen die mit 13 Bundesliga-Legionärinnen gespickte ÖFB-Auswahl keinesfalls das letzte sein. "Wir haben hier noch etwas vor", stellte Voss-Tecklenburg klar: "Wenn wir scheitern, scheitern wir an uns. Aber das kann ich mir im Moment nicht vorstellen."

Dabei passierte genau das zuletzt zweimal in Folge. Bei der EM 2017 schied der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister unter der Leitung von Steffi Jones im Viertelfinale sensationell gegen Dänemark aus, zwei Jahre später bei der WM war für den Olympiasieger von 2016 in der gleichen Runde gegen Schweden Schluss.

Für Voss-Tecklenburg war es damals wenige Monate nach Amtsübernahme das erste Turnier als Bundestrainerin. Was in jener Zeit noch als fragiles Projekt begann, ist drei Jahre später ein deutlich stabileres Fundament.

Durch akribische Zusammenarbeit seien alle miteinander gewachsen, die Rollen auch im Trainerstab genau verteilt, wie die 54-Jährige erläutert: "Es baut sich großes Verständnis füreinander auf, mehr Vertrauen, mehr Klarheit. All das hilft, konstantere Leistungen zu bringen."

Bester Beweis ist die bisher makellose EM-Bilanz gegen Dänemark (4:0), Spanien (2:0) und Finnland (3:0). Ins Auge fällt auch ein besonderes ausgeprägter Teamgeist unter den Spielerinnen, die abseits des Platzes ständig zusammen Karten, Kniffel, Darts oder Teqball spielen.

Doch nun wird es ernst, noch dazu gegen einen Gegner voller guter Bekannter. So stürmt vorne Nicole Billa von der TSG Hoffenheim, Deutschlands Fußballerin des Jahres 2021. Gleich ein ganzes Quartett steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag - Insiderwissen ist auf beiden Seiten vorhanden.

Zudem gelten die Österreicherinnen als eingeschworener Haufen, der seine Siege schon beim Halbfinaleinzug bei der EM 2017 mit Musikbox und PK-Stürmen ausgelassen gefeiert hat. Ein Duell "Herz gegen Herz" erwartet auch Voss-Tecklenburg: "Wir wissen: Es braucht von uns alles, weil der Gegner alles geben wird."

In der Alpenrepublik träumt Fußball-Idol Hans Krankl schon laut davon, "dass Brentford unser zweites Cordoba wird". Die Reminiszenz an den Coup gegen Deutschland bei der Männer-WM 1978 in Argentinien lebt.

Die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann konzentriert sich auf die Gegenwart. "Wir haben genug Möglichkeiten und genug Potenzial, um Deutschland zu ärgern", bekräftigte Bayern Münchens Rekordspielerin Carina Wenninger. Halbfinalgegner wäre der Sieger des Duells zwischen Frankreich und Titelverteidiger Niederlande.

Die Bundestrainerin kann fast wieder aus dem Vollen schöpfen, für Experimente wie 2019 noch beim 1:2 im WM-Viertelfinale gegen Schweden gibt es laut Assistenztrainerin Britta Carlson keinerlei Anlass: "Wir werden und brauchen nichts groß zu verändern."

Lena Oberdorf und Felicitas Rauch kehren nach Gelbsperren zurück, das Mittelfeld-Duo Lina Magull und Sydney Lohmann ist wieder fit. Torjägerin Lea Schüller ist nach ihrer Corona-Infektion einsatzbereit, Ersatztorhüterin Almuth Schult soll nach einem fiebrigen Infekt geschont werden.

Quelle: SID

Deutschland vs. Österreich im LIVE-TICKER: Das EM-Viertelfinale heute im Überblick