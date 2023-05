FC Bayern: Meisterfeier auf dem Rathausbalkon würde am Sonntag auch ohne Herren-Team steigen

Auch falls Thomas Tuchels Schützlinge den BVB nicht mehr abfangen, wird am Sonntag in München womöglich gefeiert.

WAS IST PASSIERT? Fans des FC Bayern dürfen sich am kommenden Sonntag auf eine Meisterfeier am Marienplatz auf dem Rathausbalkon freuen, sollte es dort etwas zu feiern geben. Bereits vor rund einer Woche kündigte die Stadt München an, dass der FC Bayern im Falle einer Meisterschaft am Sonntag auf dem Rathausbalkon vor seinen Fans feiern würde.

Dabei wurde auf dpa-Nachfrage explizit bestätigt, dass diese Einladung von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sowohl für die Herren- als auch die Frauen-Mannschaft gelte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ein, wie sich herausstellte, wichtiger Punkt, denn während die Mannschaft von Thomas Tuchel die Tabellenführung mittlerweile verspielt hat und damit nur noch im Fall eines Ausrutschers von Tabellenführer Borussia Dortmund Chancen auf eine elfte Meisterschaft in Serie hat, führen die FCB-Frauen ihre Liga einen Spieltag vor Schluss mit zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger VfL Wolfsburg an und brauchen nur noch einen Heimsieg über Turbine Potsdam am Sonntag, um sich erstmals seit 2015 die Meisterschaft zu sichern.

Die Stadt ist derweil auf alle möglichen Konstellationen vorbereitet und hatte ursprünglich mit einer doppelten Meisterfeier mit beiden Teams geplant - eine solche hatte es zuletzt 2016 gegeben -, da beide bis vor kurzem noch auf Rang eins lagen.

Entsprechend wurde als Starttermin von vornherein 17 Uhr und nicht der frühe Nachmittag angepeilt, weil die Frauen-Mannschaft um 14 Uhr noch ihr letztes Spiel bestreiten wird.

