Deutscher Kader bei der WM: Warum ist Toni Kroos nicht dabei?

Die DFB-Elf ist mit nur drei defensiven Mittelfeldspielern zur WM nach Katar gereist, Toni Kroos fehlt. GOAL erklärt, warum Kroos nicht dabei ist.

Bundestrainer Hansi Flick hat sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar dazu entschieden, nur drei defensive Mittelfeldspieler mit zur Endrunde des Turniers nehmen. Der Name Toni Kroos, mehrfacher Champions-League-Sieger und Weltmeister von 2014, steht jedoch nicht im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft. GOAL erklärt die Hintergründe.

WM 2022: Warum ist Toni Kroos nicht dabei?

Vor der WM entschied sich Hansi Flick mit Joshua Kimmich (FC Bayern München), Leon Goretzka (FC Bayern München) und Ilkay Gündogan (Manchester City) für drei Spieler als Kandidaten für die Doppel-Sechs, Real-Madrid-Star Toni Kroos fehlt im deutschen Aufgebot.

Der Grund ist simpel: Nach der Europameisterschaft 2020, die aufgrund der Corona-Pandemie erst im Jahr 2021 stattfand, beendete Kroos seine Karriere in der Nationalmannschaft.

"Die Entscheidung steht, sie ist unwiderruflich", sagte er in seinem Podcast "Einfach mal luppen". "Das ist eine Entscheidung für die Familie und für mich, weil es mir auch gut tut, dass ich mehr bei der Familie bin. Ich will auch als Ehemann und Papa da sein und gebraucht werden." Zudem äußerte er sich in einem langen und emotionalem Brief auf Instagram.

WM 2022: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft

Bundestrainer Hansi Flick vertraut bei der WM 2022 auf folgende Spieler. Statt 23 Spielern