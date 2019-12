Details enthüllt: BVB-Star Axel Witsel verletzte sich offenbar bei Treppensturz

Borussia Dortmund muss in den restlichen Spielen bis zur Winterpause auf Axel Witsel verzichten. Nun wurde enthüllt, wie es zur Verletzung kam.

Axel Witsel wird nach einem Sturz in den eigenen vier Wänden in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Nun will die Bild die Details zum Sturz erfahren haben.

Dem Bericht zufolge stürzte der Belgier die Treppe hinab, er lehnte sich an ein nicht-verschlossenes Gitter, das eigentlich seine Kinder vor einem Sturz bewahren sollte.

Nach Sturz: Witsel muss Nacht im Krankenhaus verbringen

Dabei zog sich Witsel neben einem Nasenbeinbruch auch Verletzungen im Gesicht und Mund zu, weshalb er die Nacht im Krankenhaus verbringen musste.

Der BVB muss nun im entscheidenden Gruppenspiel der gegen auf seinen Mittelfeldmotor verzichten, außerdem verpasst er die Spiele gegen Mainz, Leipzig und Hoffenheim.