"Der Verein wird sie halten können!" Barcelonas Präsident Joan Laporta kündigt Verhandlungen mit João Félix und João Cancelo an

Der FC Barcelona würde João Félix und João Cancelo gerne fest verpflichten, dies bestätigte Präsident Joan Laporta.

WAS IST PASSIERT? Präsident Joan Laporta vom FC Barcelona hat in einem Interview mit der arabischsprachigen Tageszeitung Asharq Al-Awsat bekräftigt, dass man die beiden Leihspieler João Félix und João Cancelo gerne langfristig an den Verein binden möchte.

WAS WURDE GESAGT? "Cancelo und Felix spielen seit ihrer Ankunft auf einem hohen Niveau. Der Verein wird sie für die kommenden Spielzeiten halten können", erklärte Laporta und machte allen Barça-Fans damit Hoffnung auf eine feste Verpflichtung.

"Wir planen, in Kürze mit den Verhandlungen über die beiden zu beginnen, und wir haben gute Beziehungen sowohl zu Man City als auch zu Atlético Madrid", ergänzte er.

WAS IST DER HINTERGRUND? Sowohl Felix (Atlético), als auch Cancelo (City) sind aktuell nur ausgeliehen, haben sich mit starken Leistungen aber im Team von Trainer Xavi bereits festgespielt und gelten mit als Leistungsträger der Mannschaft.

WIE GEHT ES WEITER? Beide Leihspieler dürften bei ihren ursprünglichen Vereinen keine Zukunft mehr haben. Atleti-Coach Diego Simeone gilt nicht als größter Felix-Fan, auch die eigenen Fans wären wenig angetan von einer Rückkehr nach Madrid.

Und auch bei Cancelo deutet wenig auf eine Rückkehr zu den Cityzens hin, nachdem Pep Guardiola dort auf der rechten Außenbahn voll auf Kyle Walker und Rico Lewis setzt und den Portugiesen bereits in der Rückrunde der letzten Saison an den FC Bayern ausgeliehen hatte.