"Der Schlüssel für unser Projekt": PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi wirbt öffentlich um Verbleib von Kylian Mbappé

Die Posse um die Zukunft von Kylian Mbapé nimmt kein Ende. PSG unternimmt alles, um ihn von einem Verbleib zu überzeugen.

WAS IST PASSIERT? Präsident Nasser Al-Khelaifi von Frankreichs Fußball-Großklub Paris St. Germain hat eindringlich für einen Verbleib von Superstar Kylian Mbappé geworben.

WAS WURDE GESAGT? "Ich werde nicht verbergen, dass ich will, dass Kylian bleibt, der beste Spieler der Welt ist Kylian, und der beste Verein für ihn ist Paris", sagte Al-Khelaifi dem französischen Radiosender RMC.

Mbappé sei "der Schlüssel für unser Projekt", ergänzte der PSG-Boss.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mbappés Vertrag in Paris läuft zum Saisonende aus, immer wieder wurde der 2018er-Weltmeister mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Auch der FC Liverpool soll angeblich im Rennen sein.

Doch der PSG-Boss hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. "Er ist im Zentrum, er hat das beste Trainingszentrum der Welt, den besten Trainer der Welt. Jedes Jahr spielt er mit Sicherheit Champions League, Minimum wir sind im Achtel-, Viertel- oder sogar Halbfinale oder Finale, wir sind mit den großen Vereinen dabei."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mbappé steht seit 2018 in Paris unter Vertrag. In bislang 284 Pflichtspielen erzielte er 237 Tore und legte 101 Treffer auf.

Während der 25-Jährige mit PSG fünfmal die französische Meisterschaft und dreimal den Pokal gewann, fehlt ihm jedoch noch der ganz große Triumph in der Champions League.