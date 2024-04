Der echte Hardcore Fan Club: Prost auf Kevin und Toto, die Dortmunds berühmte Gelbe Wand nach Mexiko-Stadt gebracht haben

[ADVERTORIAL] Im fünften Teil unserer Serie treffen wir Kevin und Toto, die die Gelbe Wand in ihr Viertel in Mexiko-Stadt gebracht haben.

Im Jahr 2024 will Heineken neu definieren, was es bedeutet, ein echter Fußballfan zu sein. Dabei werden die vielen verschiedenen Gesichter, die die moderne Fangemeinde ausmachen, beleuchtet und die unterschiedlichen Arten gefeiert, wie diese Fans ihre Hingabe für den Sport und die Mannschaft, für die sie leben, ausdrücken.

Im fünften Teil unserer Serie treffen wir Kevin und Toto, zwei Brüder, die die berühmte Gelbe Wand von Borussia Dortmund in ihr Viertel in Colonia Condesa, Mexiko-Stadt, gebracht haben.

Die beiden Brüder unterstützen Borussia Dortmund bereits seit 1992, lange bevor der deutsche Fußball in Mexiko übertragen wurde. Doch das hat, wie wir herausgefunden haben, sie nicht davon abgehalten, ihre Gemeinschaft Die Schwarzgelben auf der anderen Seite der Welt aufzubauen.

Prost auf Kevin und Toto.

Toto und Kevin erinnern sich gut an die Aufregung, die sie damals empfanden, aber auch an das Gefühl der Isolation, als Borussia Dortmund 1997 seinen ersten Uefa Champions League Titel holte.

Vor ihren Schulkameraden hatten sie immer mit dem mächtigen gelb-schwarzen Verein aus Deutschland geprahlt, aber niemand unterstützte sie oder konnte auch nur einen einzigen Spieler nennen. Für die beiden war Deutschland in ihren Gedanken “eine Art Wunderland, in dem wir weit weg von der Schule waren, weit weg vom Chaos der Stadt und vor allem ein Ort, an dem alle unsere Leidenschaft teilten". Die Sehnsucht nach einem Gefühl der Verbundenheit und Gemeinschaft, die es zu Hause einfach nicht gab.

Im Laufe der Jahre sammelten sie eine Menge von Erinnerungsstücken, Fanzines und Zeitungsausschnitten des BVB an, die ihnen von Familien aus der alten Heimat geschickt wurden.

Vor allem Toto pflegte so seine Leidenschaft und sein Wissen über den Verein. "Als ich aufwuchs, durfte niemand außer mir in Mexiko etwas von Borussia Dortmund haben! Ich durchstöberte die Flohmärkte und Geschäfte des Landes nach allem, was mit Borussia Dortmund zusammenhängte und häufte alles für mich auf. Es wurde zur Besessenheit", sagt er.

Das änderte sich, als es Kevin und Toto vor 20 Jahren gelang, mit offizieller Genehmigung von Borussia Dortmund einen Fanclub in ihrer Heimatstadt zu gründen. Anfangs waren es nur ein paar Freunde, die sich gemeinsam die Spiele anschauten, doch mit der Zeit entstanden, auch mit Unterstützung des Vereins, ein Vereinsheim und eine Fußballschule. “Es ist nicht so einfach, die Champions League in Mexiko zu sehen, weil sie während der Arbeitszeit stattfindet, aber in letzter Zeit kommen etwa 200 Leute, auch wenn sie nur eine Halbzeit oder ein paar Minuten sehen wollen".

Inmitten des wunderschönen Grüns von Mexiko-Stadt, mit Fahnen von Borussia Dortmund und Schals, die an jeder Ecke des Geländes drapiert sind, ist der Raum, den Kevin und Toto geschaffen haben, einfach nur unglaublich. Kevin, ein Biologe, nutzt die Fußballschule auch, um der Gemeinde etwas über Nachhaltigkeit und Umweltschutz beizubringen. Er hat sogar ein Gewächshaus gebaut, um den Familien, die sich der Gemeinde anschließen, etwas über das Wassersparen beizubringen.

"Wir sehen Borussia Dortmund nicht nur als eine Leidenschaft, sondern als eine Lebenseinstellung. Borussia zu folgen bedeutet nicht nur, für die Schwarz-Gelben zu leben, sondern auch die Werte der Mannschaft zu verinnerlichen, egal wie weit man vom Signal Iduna Park entfernt ist."

Kevin und Toto sind der Beweis dafür, dass ein Fußballverein mehr als nur ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln, sondern auch ein Werkzeug sein kann, um die eigene Gemeinschaft zu verbessern und dabei seinen Platz in ihr zu finden.

Der Fanclub von Borussia Dortmund in Mexiko-Stadt ist nicht nur ein weiterer Fanclub, sondern eine Familie, die im Laufe der Jahre nicht nur ihre eigene Gelbe Wand gebaut hat, sondern auch eine Gemeinschaft, die ihre Werte widerspiegelt.

