Schiedsrichter Deniz Aytekin entschuldigt sich für VAR-Panne: "Ist uns durchgerutscht"

Beim Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FSV Mainz 05 kommt es zu einem irregulären Treffer von 05er-Verteidiger Alexander Hack, der VAR greift dennoch nicht ein. Später entschuldigte sich Schiedsrichter Deniz Aytekin für den Fauxpas.

"Wir haben tatsächlich das Handspiel gecheckt. Der Ball kam von oben runter und der Fokus lag komplett auf Handspiel bei der Ballannahme", kommentierte Aytekin die entscheidende Szene bei Sky. Torschütze Hack war vor dem Führungstor zum 1:0 der Ball an den Arm gesprungen, der Kölner Keller entschied aber nach Sichtung des Video-Materials aber auf einen regulären Treffer.

Schiri-Team übersieht Abseits

Was dem Schiri-Gespann allerdings entgangen war: Unmittelbar zuvor war Hack im Abseits gestanden. "Der Ball wird in die Mitte geflankt und beim Kopfball steht der Torschütze im Abseits. Der Torwart hält erst noch, es ist aber keine neue Spielsituation. Deswegen wäre es Abseits und das Tor hätte nicht zählen dürfen. Es ist uns durchgerutscht, das ist ärgerlich", so Aytekin.

Freiburg-Trainer Christian Streich nahm es gelassen. "Solche Fehler können passieren. Schade wäre es nur gewesen, hätten wir dadurch verloren." Letztlich besorgte ein später Treffer von Joker Nils Peterson noch den Ausgleich für den Sportclub.