Deadline Day heute: Bis wieviel Uhr darf man am 31. Januar wechseln?

Nur noch wenige Stunden: In vielen Ligen endet heute das Wintertransferfenster - unter anderem in der Bundesliga.

In diesem Artikel erklären wir Euch, bis wieviel Uhr die Transferfenster in den europäischen Top-Ligen geöffnet sind, also bis wieviel Uhr Spieler von einem Verein zu einem anderen wechseln dürfen. Bis wann gibt es heute in der Bundesliga, Premier League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga Spielertransfers?

Um wieviel Uhr schließt heute das Wintertransferfenster 2022? GOAL beantwortet alle wichtigen Fragen rund um den Deadline Day am heutigen 31. Januar!

Deadline Day heute, Transfermarkt 2022: So öffnete das Wechselfenster im Januar

Alle (halben) Jahre wieder kommt es zum Chaos rund um die Transferfenster! Manche schließen an diesem bestimmten Tag, andere an dem - da kann man selbst als Fußballfanatiker:in kaum noch durchblicken.

Das ist übrigens nicht nur am Ende des Transferfensters so: Auch der Start fällt nicht immer auf denselben Tag. So legen Bundesliga, Premier League und Ligue 1 beispielsweise am 1. Januar 2022 los, Serie A und LaLiga erst zwei Tage später, also am 3. Januar.

Deadline Day heute: Bis dann haben die Transferfenster diesen Winter geöffnet

Immer mehr Wettbewerbe, immer mehr TV-Anbieter und viele unterschiedliche Deadlines: Als Fußballfan muss man ziemliche Gehirnkapazitäten auffahren, um überall einigermaßen mitzukommen. Dafür sind wir aber da - und fassen für euch alle Themen einfach zusammen!

Heute geht's es also um das Ende der Wintertransferphase, und immerhin können uns die größten fünf Ligen in Europa hier ein kleines Geschenk machen: Alle fünf Fenster enden am heutigen 31. Januar!

Serie A und Bundesliga tanzen bei Deadline Day aus der Reihe: Um wieviel Uhr schließt das Transferfenster heute?

Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Premier League und LaLiga beenden heute also alle das Wintertransferfenster. An dieser Stelle enden die Gemeinsamkeiten aber auch wieder: Während Premier League, LaLiga und Ligue 1 um 23:59 Uhr den Laden dicht machen, ist in der Serie A bereits um 20 Uhr Zapfenstreich.

Getoppt wird das nur durch die Bundesliga: Ab 18 Uhr dürfen die Vereine keine neuen Spieler mehr aufnehmen! Man kann heute also entspannt früh schlafen gehen. Was allerdings auch nach dem Ende des Fensters passieren kann, ist, dass Spieler in eine Liga wechseln, in welcher das Transferfenster noch geöffnet ist.

Deadline Day 2022 heute: Wichtige Fakten rund um das Ende des Transferfensters

Schon vor einem Fenster kann man einen Termin vereinbaren, die Formalitäten und Anmeldung kann man aber erst mit Eröffnung des Wechselfensters einreichen.

Ein Unterschied zum Fenster im Sommer: Vereinslose Spieler dürfen nicht mehr nach der Fristverpflichtet werden . Erst im Sommer wird dies wieder möglich sein.

. Auch im vergangenen Winter gab es den ein oder anderen Deal in letzter Sekunde - eine Zusammenfassung der Transfers der Spieler mit dem höchsten Marktwert findet ihr am Ende der Seite - scrollt euch also gerne weiter durch den Artikel.

Sami Khedira, Milot Rashica, Cenk Tosun: Auch beim Deadline Day im vergangenen Winter war einiges los. Hier könnt ihr noch einmal nachlesen, was damals abging.

Deadline Day heute: Um diese Uhrzeit schließt das Transferfenster am 31. Januar

Bundesliga: 31. Januar, 18 Uhr

31. Januar, 18 Uhr Premier League: 31. Januar, 23:59 Uhr

31. Januar, 23:59 Uhr Serie A: 31. Januar, 20 Uhr

31. Januar, 20 Uhr LaLiga: 31. Januar, 23:59 Uhr

31. Januar, 23:59 Uhr Ligue 1: 31. Januar, 23:59 Uhr

Dabei beschränken wir uns an der Stelle auf den Uhrzeiten der Top-5-Ligen in Europa - die Varianz in den Enddaten ist bei anderen Wettbewerben noch viel größer, wie ein Blick auf die folgende Tabelle zeigt. In der Schweiz ging es beispielsweise erst vor zwei Wochen los, dafür darf hier noch bis zum 15. Februar gewechselt werden.

Wintertransfers 2022: Die Deadlines der europäischen Top-Ligen im Überblick

Land Wichtigster Wettbewerb Wintertransferfenster Deutschland Bundesliga 1.1. bis 31.1. England Premier League 1.1. bis 31.1. Frankreich Ligue 1 1.1. bis 31.1. Italien Serie A 3.1. bis 31.1. Spanien LaLiga 3.1. bis 31.1. Türkei Süper Lig 12.1. bis 8.2. Niederlande Eredivisie 4.1. bis 31.1. Portugal Liga NOS 3.1. bis 31.1. Österreich Bundesliga 8.1. bis 7.2. Schweiz Super League 16.1. bis 15.2.

Deadline Day heute: Das sind die bisher größten Transfers in den Top-Ligen Europas - Stand 30.1.