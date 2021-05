Manchester City: Kevin De Bruyne bleibt nach Zusammenprall mit Antonio Rüdiger von OP verschont - EM wohl nicht in Gefahr

Mittelfeldstar Kevin De Bruyne muss nach seinem erlittenen Augenhöhlen- und Nasenbeinbruch nicht operiert werden und soll in der kommenden Woche zur EM-Vorbereitung zur belgischen Nationalmannschaft stoßen. Dies bestätigte Nationaltrainer Roberto Martinez am Montag auf einer Pressekonferenz.

De Bruyne soll am 7. Juni zu seinen Teamkollegen reisen. Der 29-Jährige muss sich aber noch einer Reihe von Tests unterziehen, um sicherzustellen, dass seine Augenhöhle und seine Nase in Ordnung sind.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back