Am 32. Spieltag werden in der Bundesliga zwei Partien am Montagabend ausgetragen. Dies betrifft neben dem Duell von Bayer Leverkusen mit Eintracht Frankfurt auch das Kräftemessen zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Anstoßzeit ist in beiden Stadien heute, 2. Mai 2022, um 20.30 Uhr. Welcher Anbieter die jeweilige Partie zeigt / überträgt, hat GOAL nachfolgend zusammengefasst.

Ausgewählte Bundesligaspiele live und exklusiv auf DAZN sehen: Jetzt anmelden!

Für einige Jahre gehörten Montagsspiele in der Bundesliga zum festen Programm, nach Protesten der Fans wurden diese allerdings zur Saison 2021/22 wieder abgeschafft. Nun kommt es am 32. Spieltag allerdings erneut zur Austragung zweier Partien an dem ungeliebten Termin. Während es Bayer Leverkusen heute ab 20.30 Uhr mit Eintracht Frankfurt zu tun bekommt, treffen parallel Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig aufeinander. Doch warum eigentlich?

Aufgrund des Erreichens des Europa-League-Halbfinales sind sowohl die SGE als auch RBL am Donnerstagabend im Einsatz. Normalerweise würden diese beiden Teams dann am Sonntag in der Bundesliga antreten, um entsprechend regenerieren zu können - wäre da nicht der 1. Mai, bekanntlich ein Feiertag ein Deutschland. Auf Wunsch der Sicherheitsbehörden finden an diesem Tag keine Spiele im Profifußball statt, weshalb die beiden Duelle auf den heutigen Montag verlegt wurden. Doch wer zeigt / überträgt die Spiele?

Am heutigen Montagabend finden zwei Bundesliga-Spiele statt. Zeigt / Überträgt DAZN oder Sky die Partien live? GOAL liefert Antworten.

DAZN oder Sky: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute am Montag live? Die Partien in der Übersicht

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt

Austragungsort: BayArena, Leverkusen

Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig

Austragungsort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Wettbewerb: Bundesliga, 32. Spieltag

Datum: Montag, 2. Mai 2022, jeweils 20.30 Uhr (heute Abend)

DAZN oder Sky: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute am Montag live? So seht Ihr die Spiele live im TV

Im Free-TV wird keine der beiden Begegnungen zu sehen sein, da die Rechte bei privaten Anbietern liegen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist also unumgänglich.

Doch zeigt / überträgt nun Sky oder DAZN heute Abend? Ganz einfach: Da die Spiele normalerweise an einem Sonntag stattgefunden hätten, ist DAZN der richtige Anlaufpunkt. Pay-TV-Sender Sky ist lediglich für die Bundesliga-Übertragungen am Samstag verantwortlich.

DAZN oder Sky: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute am Montagabend live? Die Partien im Pay-TV und LIVE-STREAM sehen

DAZN bietet Euch verschiedene Möglichkeiten, um Zugriff auf die Partien zu erhalten. So könnt Ihr das Angebot beispielsweise über einen bestehenden Pay-TV-Vertrag, unter anderem bei Vodafone, hinzubuchen. Im Anschluss werden die linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2 freigeschaltet, wo die Begegnungen heute zu sehen sein werden.

Ihr könnt auch direkt ein Abo bei DAZN abschließen. Dieses kostet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo bzw. 274,99 Euro bei einmaliger Zahlung, das flexibel kündbare Monatsabo bekommt Ihr für 29,99 Euro. Seid Ihr registriert, loggt Ihr Euch im Webbrowser oder in der App auf einem Endgerät Eurer Wahl ein und startet den LIVE-STREAM. Neben der Bundesliga habt Ihr auch Zugang zu Spielen der UEFA Champions League, zu internationalen Top-Ligen und US-Sport wie NBA und NFL.

Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute am Montag live? Weitere Infos zum Anbieter

Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute am Montag live? Die Übertragungen in der Übersicht

Begegnung Leverkusen vs. Frankfurt Free-TV - Pay-TV DAZN1 LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL Begegnung Gladbach vs. Leipzig Free-TV - Pay-TV DAZN2 LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL

Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute am Montag live? Die Partien im LIVE-TICKER verfolgen

Zu beiden Begegnungen stellt Euch GOAL wie gewohnt einen LIVE-TICKER zur Verfügung, in dem wir Euch auf dem Laufenden halten. Schaut vorbei und verpasst keine spielentscheidenden Szenen.