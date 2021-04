DAZN oder Sky - wo läuft RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM?

In der Bundesliga erwartet uns ein Topspiel: RB Leipzig empfängt heute den FC Bayern München. Goal erklärt, ob DAZN oder Sky die Partie überträgt.

Topspiel in der Bundesliga: Fällt heute eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Meistertitel? RB Leipzig empfängt heute den FC Bayern München ! Anstoß in der Red Bull Arena in Leipzig ist um 18.30 Uhr.

Es wird ein Duell der Superlative - wenn auch mit einem tränenden Auge bei allen, die es mit dem FC Bayern München halten. Weltfußballer Robert Lewandowski ist verletzt von der Länderspielpause zurückgekommen und wird wohl vier Wochen lang fehlen.

Ist das die Chance für RB Leipzig , die Meisterschaft wieder spannend zu machen? Vier Punkte trennen die beiden Titelanwärter im Moment, ein Sieg für die Sachsen heute und das Rennen ist wieder komplett offen!

Es wird spannend und dramatisch - davon können wir ausgehen. Wird die Meisterschaft in diesem Jahr doch wieder spannend oder baut der FC Bayern den Vorsprung auf sieben Punkte aus? Goal erklärt, ob Sky oder DAZN das Topspiel heute übertragen wird.

Fußball heute LIVE: RB Leipzig vs. FC Bayern München im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. FC Bayern München Datum Samstag | 03.04.2021 Wettbewerb Bundesliga | 27. Spieltag | Rückrunde Anstoß 18.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Red Bull Arena | Leipzig

DAZN oder Sky - wo läuft RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live im TV? Die Übertragung der Bundesliga

RB Leipzig vs. FC Bayern München : Viel mehr muss man gar nicht sagen beziehungsweise schreiben, damit Fußballfans im ganzen Land aufgeregt und motiviert sind!

Im Topspiel heute könnte sich die Meisterschaft womöglich vorentscheiden - oder aber ein packendes Saisonfinale ankündigen. Aber wie wird das Spiel heute übertragen - durch Sky oder auf DAZN ?

DAZN oder Sky? Wo läuft die Bundesliga heute im TV?

Die Antwort auf diese Frage wird viele Fans freuen: Sky überträgt das Topspiel der Bundesliga heute LIVE! Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD ist das Spiel heute zu sehen. Grund: Sky hat sich die Übertragungsrechte an dem Spiel gesichert.

Damit wäre also geklärt, ob DAZN oder Sky heute die Bundesliga überträgt. Dabei ist die Übertragung durch Sky nichts Ungewöhnliches: Jedes Samstagsspiel um 18.30 Uhr wird in dieser Spielzeit durch den Pay-TV-Sender übertragen, wie man in der Tabelle erkennen kann.

So zeigen Sky und DAZN die Bundesliga in der Saison 2020/2021 LIVE

Termin Übertragung Freitag, 20.30 Uhr DAZN (an diesem Spieltag ausnahmsweise am Samstag, um 20.30 Uhr) Samstag, 15.30 Uhr Sky Samstag, 18.30 Uhr Sky Sonntag, 13.30 Uhr (fünf Mal pro Saison) DAZN Sonntag, 15.30 Uhr und 18.00 Uhr Sky Montag, 20.30 Uhr (fünf Mal pro Saison) DAZN

Leipzig vs. München: So findet heute die Sky-Übertragung statt

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentar : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Sendung : tipico Topspiel der Woche

: tipico Topspiel der Woche Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Sky Sport Bundesliga UHD

:

RB Leipzig vs. FC Bayern München nicht auf DAZN: So teuer ist Sky

Sky überträgt die Bundesliga heute LIVE - logischerweise ein gutes Zeichen für alle Kund:innen von Sky. Aber für alle anderen heißt das zusätzliche Kosten : Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, sind die meisten Inhalte kostenpflichtig .

Um euch die Bundesliga LIVE anschauen zu können, müsst ihr ein Paket buchen, das Bundesliga-Paket . Dieses, die weiteren Pakete und alle Informationen zu Sky findet ihr hier.

Fußball heute LIVE? So läuft RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Die Frage, ob DAZN oder Sky heute die Bundesliga überträgt, ist also geklärt: Sky zeigt das Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München ab 17.30 Uhr LIVE!

Allerdings gibt es eine Menge Anhänger:innen, die das Spiel nicht im TV, sondern im LIVE-STREAM verfolgen wollen - dafür hat Sky zwei Plattformen ins Leben gerufen. Wir haben die beiden in der folgenden Tabelle verglichen.

Sky Go oder Sky Ticket? So seht ihr RB Leipzig vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Kostenlose App zum Download verfügbar Play Store App Store

Mit richtigen LogIn-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

App hier kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Bundesliga auf DAZN: So seht ihr die Highlights von RB Leipzig vs. FC Bayern München

Sky darf also exklusiv das Spiel RB Leipzig gegen den FC Bayern München LIVE übertragen.

So ganz ohne Material müssen DAZN-Abonnenten aber nicht auskommen: Wie bei jeder anderen Bundesligabegegnung auch lädt der Streamingdienst bereits 40 Minuten nach Abpfiff die besten Szenen hoch!

Dank des DAZN Probemonats, welcher unverbindlich und kostenlos ist , könnt ihr also die Highlights sehen, ohne einen Cent bezahlen zu müssen! Gerade in der Kombination mit dem kostenlosen Goal LIVE-TICKER ist das also das perfekte Mittel, um alles mitzubekommen!

Die Aufstellungen vom FC Bayern München und RB Leipzig - so gehen die Teams in das Spitzenspiel der Bundesliga

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen von Julian Nagelsmann und Hansi Flick hier eingetragen - klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

