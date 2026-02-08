Am heutigen Sonntag (7. Februar) kommt es zum Kracher zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim. Anstoß in der Allianz Arena in München ist um 17.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

DAZN oder Sky für FC Bayern München heute: Wer zeigt / überträgt FCB vs. TSG Hoffenheim im Live Stream und live im TV?

Alle Partien am Sonntag werden live und exklusiv bei DAZN übertragen, so auch die heutige Partie der Bayern gegen Hoffenheim.

Los geht es mit den Vorberichten um 16.45 Uhr mit Moderator Lukas Schönmüller. Als Reporter ist Marco Hagemann im Einsatz, während Freddy Harder kommentiert. Michael Ballack steht als Experte zur Seite.

Um die Bundesliga bei DAZN sehen zu können benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo mit DAZN-Unlimited.

Anstoßzeit Bayern München gegen Hoffenheim

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Bayern München vs Hoffenheim: Aufstellungen

News über Bayern München

Unter der Woche fehlte Harry Kane krankheitsbedingt und Josip Stanisic musste nach Tritt von Jonathan Tah kürzer treten. Beide sind fürs Topspiel aber fit und stehen vermutlich auch in der Startelf. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg beträgt der Vorsprung auf Borussia Dortmund nur noch sechs Punkte.

Serge Gnabry hat seinen Vertrag unter der Woche bis 2028 verlängert.

News über Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat seit dem siebten Spieltag mehr Punkte wie der FC Bayern gesammelt. Verzichten müssen die Kraichgauer weiterhin auf den rotgesperrten Wouter Burger verzichten. Der Niederländer sah im Auswärtsspiel bei Werder Bremen die Rote Karte und fehlt noch für das Spiel gegen den Rekordmeister. Die beiden Neuzugänge Engelns und Eduardo werden über die U23 aufgebaut und spielen noch keine Rolle.

Form

Bilanz direkte Duelle

Bayern München vs Hoffenheim: Die Tabellen

