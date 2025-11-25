Der FC Bayern München ist am Mittwoch (26. November) in der Champions League zu Gast beim FC Arsenal. Das Duell der aktuell beiden besten Vereinen Europas steigt im Emirates Stadium in London, wo um 21 Uhr der Pfiff zum Anstoß ertönt.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FC Bayern München im Live Stream und live im TV?

Wie alle Champions-League-Partien am Mittwoch wird auch das Duell zwischen Arsenal und dem FC Bayern live und exklusiv bei DAZN übertragen. Marco Hagemann führt Euch als Kommentator durch das Geschehen, Rio-Weltmeister Sami Khedira unterstützt ihn als Experte. Für den Livestream ist ein DAZN-Unlimited-Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit FC Arsenal gegen Bayern München

Champions League - Champions League Emirates Stadium

FC Arsenal vs. Bayern München: Aufstellungen

News über FC Arsenal

Kein anderer Verein in Europa präsentiert sich derzeit so formstark wie der FC Arsenal. Am Samstag feierte die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta beim 4:1 im Derby gegen Tottenham Hotspur den nächsten wichtigen Erfolg und baute damit ihre Tabellenführung in der Premier League weiter aus. Besonders herausragend war Eberechi Eze, an dem in der Vergangenheit wohl auch der FC Bayern interessiert war: Mit drei Treffern erwischte er einen echten Sahnetag. In der Champions League sind die Gunners noch ohne Punktverlust.

News über Bayern München

Doch auch der FC Bayern ist sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen. Zuletzt wandelte das Team von Vincent Kompany einen 0:2-Rückstand gegen den SC Freiburg in einen klaren 6:2-Erfolg um.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Arsenal vs. Bayern München: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FC Bayern München im Live Stream und live im TV? Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.