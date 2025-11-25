Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoFC Arsenal
Emirates Stadium
team-logoBayern München
Marko Brkic

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FC Bayern München im Live Stream und live im TV?

In der Champions League kommt es zum Duell zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München. Doch wo läuft die Partie? GOAL hat die Antwort.

Der FC Bayern München ist am Mittwoch (26. November) in der Champions League zu Gast beim FC Arsenal. Das Duell der aktuell beiden besten Vereinen Europas steigt im Emirates Stadium in London, wo um 21 Uhr der Pfiff zum Anstoß ertönt.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Wie alle Champions-League-Partien am Mittwoch wird auch das Duell zwischen Arsenal und dem FC Bayern live und exklusiv bei DAZN übertragen. Marco Hagemann führt Euch als Kommentator durch das Geschehen, Rio-Weltmeister Sami Khedira unterstützt ihn als Experte. Für den Livestream ist ein DAZN-Unlimited-Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit FC Arsenal gegen Bayern München

crest
Champions League - Champions League
Emirates Stadium

FC Arsenal vs. Bayern München: Aufstellungen

FC Arsenal vs Bayern München Aufstellungen

FC ArsenalHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
D. Raya
3
C. Mosquera
49
M. Lewis-Skelly
12
J. Timber
2
W. Saliba
7
C
B. Saka
36
M. Zubimendi
19
L. Trossard
10
E. Eze
41
D. Rice
23
M. Merino
1
C
M. Neuer
44
J. Stanisic
2
D. Upamecano
4
J. Tah
27
K. Laimer
17
M. Olise
42
L. Karl
6
J. Kimmich
45
A. Pavlovic
7
S. Gnabry
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

ARS
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Arteta

FCB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kompany

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über FC Arsenal

Kein anderer Verein in Europa präsentiert sich derzeit so formstark wie der FC Arsenal. Am Samstag feierte die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta beim 4:1 im Derby gegen Tottenham Hotspur den nächsten wichtigen Erfolg und baute damit ihre Tabellenführung in der Premier League weiter aus. Besonders herausragend war Eberechi Eze, an dem in der Vergangenheit wohl auch der FC Bayern interessiert war: Mit drei Treffern erwischte er einen echten Sahnetag. In der Champions League sind die Gunners noch ohne Punktverlust.

Champions League
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Bayern München crest
Bayern München
FCB

News über Bayern München

Doch auch der FC Bayern ist sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen. Zuletzt wandelte das Team von Vincent Kompany einen 0:2-Rückstand gegen den SC Freiburg in einen klaren 6:2-Erfolg um.

Form

ARS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FCB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
17/6
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

ARS

Letzte 5 Spiele

FCB

0

Siege

1

Unentschieden

4

Siege

5

Erzielte Tore

18
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

FC Arsenal vs. Bayern München: Die Tabellen

0