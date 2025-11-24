Nur wenige Tage nach der bitteren Rückkehr in den Ligaalltag geht es für Borussia Dortmund schon wieder in der Champions League weiter. Am morgigen Dienstag, 25. November, trifft der BVB im heimischen Signal Iduna Park auf Villarreal. Schiedsrichter Davide Massa pfeift die Partie um 21 Uhr an.

Bei Amazon Prime Video anmelden Das CL-Topspiel jeden Dienstag live und exklusiv bei Prime Video!

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal im Live Stream und live im TV?

Wie jeden Dienstag läuft auch diese Woche eine Partie der Champions League live und exklusiv bei Amazon Prime. Diese Woche fällt die Auswahl auf das Spiel der Dortmunder gegen Villarreal. Die Partie könnt Ihr also nur bei Amazon im Livestream verfolgen. Jonas Friedrich moderiert die Vorberichte, Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes kommentieren die Begegnung.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Villarreal

Champions League - Champions League Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs. Villarreal: Aufstellungen

News über Borussia Dortmund

Der Auftakt nach der Länderspielpause war ein bitterer für die Borussen. Im Topspiel der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart war Dortmund schon 2:0 und 3:2 vorne, musste jedoch wieder in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen.

Auch in der Champions League gab es zuletzt vor 20 Tagen eine herbe Abreibung von Manchester City. Die Engländer dominierten das Team von Niko Kovac über die meisten Strecken der Partie nach Belieben und siegten verdient mit 4:1.

In der Ligaphase der Königsklasse stehen die Schwarzgelben nun mit sieben Punkten aus vier Spielen auf dem 14. Platz. Gegen Villareal sollen heute die nächsten Punkte her, denn das ultimative Ziel wäre ein Platz in den Top Acht und somit die sofortige Qualifikation für das Achtelfinale.

Getty Images

News über Villarreal

Das gelbe U-Boot zeigt in der bisherigen Saison zwei verschiedene Gesichter. In der heimischen Liga ist die Mannschaft von Trainer Marcelino stark unterwegs. Am Samstag gab es einen 2:1-Sieg gegen Mallorca und somit belegt man mit 29 Punkten den dritten Platz in LaLiga.

International hingegen läuft es richtig schlecht für Villarreal. In der Champions-League-Tabelle steht der Verein aus dem Osten Spaniens nur auf dem 32. Rang und hat erst einen einzigen Punkt eingefahren. Im letzten CL-Spiel gab es eine peinliche 0:1-Niederlage gegen Paphos.

Getty Images

Form

Bilanz direkte Duelle

BVB Letzte 2 Spiele VIL 0 Siege 1 Unentschieden 1 Sieg Borussia Dortmund 2 - 2 Villarreal

Borussia Dortmund 0 - 2 Villarreal 2 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Borussia Dortmund vs. Villarreal: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.