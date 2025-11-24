Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoVillarreal
Hier ansehen

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal im Live Stream und live im TV?

Am fünften Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Villarreal. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Nur wenige Tage nach der bitteren Rückkehr in den Ligaalltag geht es für Borussia Dortmund schon wieder in der Champions League weiter. Am morgigen Dienstag, 25. November, trifft der BVB im heimischen Signal Iduna Park auf Villarreal. Schiedsrichter Davide Massa pfeift die Partie um 21 Uhr an.

Bei Amazon Prime Video anmelden
Das CL-Topspiel jeden Dienstag live und exklusiv bei Prime Video!

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal im Live Stream und live im TV?

Prime VideoHier ansehen

Wie jeden Dienstag läuft auch diese Woche eine Partie der Champions League live und exklusiv bei Amazon Prime. Diese Woche fällt die Auswahl auf das Spiel der Dortmunder gegen Villarreal. Die Partie könnt Ihr also nur bei Amazon im Livestream verfolgen. Jonas Friedrich moderiert die Vorberichte, Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes kommentieren die Begegnung.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Villarreal

crest
Champions League - Champions League
Signal Iduna Park
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
La Liga
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Villarreal crest
Villarreal
VIL

Borussia Dortmund vs. Villarreal: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Villarreal Aufstellungen

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-4-2

Home team crestVIL
1
G. Kobel
28
A. Anselmino
3
W. Anton
4
C
N. Schlotterbeck
8
F. Nmecha
2
Y. Couto
27
K. Adeyemi
20
M. Sabitzer
10
J. Brandt
24
D. Svensson
9
S. Guirassy
1
L. Junior
8
C
J. Foyth
12
R. Veiga
23
S. Cardona
15
S. Mourino
17
T. Buchanan
16
T. Partey
18
P. Gueye
14
S. Comesana
19
Nicolas Pépé
21
T. Oluwaseyi

4-4-2

VILAway team crest

BVB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

VIL
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Garcia

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Borussia Dortmund

Der Auftakt nach der Länderspielpause war ein bitterer für die Borussen. Im Topspiel der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart war Dortmund schon 2:0 und 3:2 vorne, musste jedoch wieder in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen.

Auch in der Champions League gab es zuletzt vor 20 Tagen eine herbe Abreibung von Manchester City. Die Engländer dominierten das Team von Niko Kovac über die meisten Strecken der Partie nach Belieben und siegten verdient mit 4:1.

In der Ligaphase der Königsklasse stehen die Schwarzgelben nun mit sieben Punkten aus vier Spielen auf dem 14. Platz. Gegen Villareal sollen heute die nächsten Punkte her, denn das ultimative Ziel wäre ein Platz in den Top Acht und somit die sofortige Qualifikation für das Achtelfinale.

Borussia Dortmund v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images

News über Villarreal

Das gelbe U-Boot zeigt in der bisherigen Saison zwei verschiedene Gesichter. In der heimischen Liga ist die Mannschaft von Trainer Marcelino stark unterwegs. Am Samstag gab es einen 2:1-Sieg gegen Mallorca und somit belegt man mit 29 Punkten den dritten Platz in LaLiga.

International hingegen läuft es richtig schlecht für Villarreal. In der Champions-League-Tabelle steht der Verein aus dem Osten Spaniens nur auf dem 32. Rang und hat erst einen einzigen Punkt eingefahren. Im letzten CL-Spiel gab es eine peinliche 0:1-Niederlage gegen Paphos.

Villarreal CF v RCD Mallorca - LaLiga EA SportsGetty Images

Form

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

VIL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/2
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

BVB

Letzte 2 Spiele

VIL

0

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

2

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
1/2
Beide Teams haben getroffen
1/2

Borussia Dortmund vs. Villarreal: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0