Der BVB gastiert am Dienstag in der Champions League bei Bologna. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League finden die Partien des siebten Spieltags in der Ligaphase statt. Dabei bekommt es Borussia Dortmund am Dienstag (21. Januar) auswärts mit Bologna zu tun. Der Anstoß in Italien erfolgt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Stadio Renato Dall'Ara als Kulisse der Begegnung zwischen den Rossoblu und dem BVB. Bologna und Borussia Dortmund halten bei zwei und zwölf Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB (Borussia Dortmund) bei Bologna im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) bei Bologna heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Bologna – BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 7. Spieltag Datum Dienstag, 21. Januar 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Stadio Renato Dall'Ara (Bologna)

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Bologna heute im LIVE STREAM und live im TV?

BVB (Borussia Dortmund) bei Bologna im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Bologna-News

Bologna verzeichnete am 11. Dezember eine Nullnummer bei Benfica.

Damit punktete die Elf von Vincenzo Italiano zum zweiten Mal nach einem weiteren 0:0 gegen Shakhtar Donetsk von Mitte September.

Danach hatten die Rossoblu zuerst in Liverpool sowie bei Aston Villa mit 0:2 verloren.

Es waren zuhause ein 0:1 gegen die AS Monaco und ein 1:2 gegen OSC Lille gefolgt.

Die Aufstellung von Bologna

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

BVB-News

Borussia Dortmund verzeichnete in den bisherigen sechs Auftritten in der Champions League 2024/25 vier Dreier und zwei Niederlagen.

Die Elf von Nuri Sahin hatte zunächst ein 3:0 in Brügge, ein 7:1 gegen Celtic Glasgow und ein 2:5 bei Real Madrid verzeichnet.

Es folgten ein 1:0 gegen Sturm Graz, ein 3:0 bei Dinamo Zagreb und am 11. Dezember ein 2:3 gegen den FC Barcelona.

In der Partie gegen die Blaugrana erzielte Serhou Guirassy einen Doppelpack (60., 78.).

Die Aufstellung des BVB:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Bologna live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 1 Siege Borussia Dortmund 1 Siege Bologna 0 Unentschieden 0 Letztes Duell Borussia Dortmund vs. Bologna 3:0 (Testspiel, 30. Juli 2001)

BVB (Borussia Dortmund) bei Bologna live bei DAZN oder Amazon Prime Video? Nützliche Links zur Champions League