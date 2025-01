Der FC Bayern empfängt am Mittwoch in der Champions League Slovan Bratislava. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League steigen die Begegnungen der achten und letzten Runde in der Ligaphase. Dabei bekommt es der FC Bayern am Mittwoch (29. Januar) mit Slovan Bratislava zu tun. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Zudem fungiert die Allianz Arena als Schauplatz der Partie zwischen dem FCB und den Belasi. Der FC Bayern und Slovan Bratislava halten bei zwölf und null Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern vs. Slovan Bratislava im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

FC Bayern vs. Slovan Bratislava, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Bayern – Slovan Bratislava Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 8. Spieltag Datum Mittwoch, 29. Januar 2025 Uhrzeit 21 Uhr Ort Allianz Arena (München)

DAZN oder Amazon Prime Video? Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Slovan Bratislava im LIVE STREAM und live im TV?

FC Bayern vs. Slovan Bratislava im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Bayern-News

Für den FC Bayern kommt das Heimspiel gegen Slovan Bratislava eine Woche nach einer 0:3-Auswärtsniederlage gegen Feyenoord.

Von September bis Dezember hatte die Elf von Vincent Kompany in der Champions League vier Siege und zwei Niederlagen verzeichnet.

Ab November hatte der FCB zwei 1:0 gegen Benfica sowie gegen PSG und ein 5:1 gegen Schachtjor Donezk gefeiert.

Die Aufstellung vom FC Bayern:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Slovan-News

Slovan Bratislava hatte das jüngste Champions-League-Auswärtsspiel am 11. Dezember gegen Atlético Madrid mit 1:3 verloren.

Damit hatte sich die Mannschaft von Vladimir Weiss punktlos in die Pause verabschiedet.

Am 21. Januar erlebten die Belasi ein 1:3 gegen den VfB Stuttgart.

Die Aufstellung vom Slovan Bratislava

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

