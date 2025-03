Borussia Dortmund gastiert am Mittwoch in der Champions League bei OSC Lille. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League steigen die weiteren Rückspiele des Achtelfinales. Dabei bekommt es Borussia Dortmund am Mittwoch (12. März) auswärts mit dem OSC Lille zu tun. Der Anpfiff in Nordfrankreich ertönt um 18.45 Uhr.

Außerdem fungiert die Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq als Kulisse des Duells zwischen den Doggen und dem BVB. Vor acht Tagen erreichte Lille im Hinspiel bei Borussia Dortmund ein 1:1.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB (Borussia Dortmund) bei OSC Lille im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

BVB (Borussia Dortmund) bei OSC Lille live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel OSC Lille – Borussia Dortmund Wettbewerb Champions League, Achtelfinale, Rückspiele Datum Mittwoch, 12. März 2025 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d'Ascq)

DAZN oder Amazon Prime Video? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei OSC Lille im Live Stream und live im TV?

BVB (Borussia Dortmund) bei OSC Lille im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

OSC Lille News

Im Hinspiel bei Borussia Dortmund glich Hakon Haraldsson in der 68. Minute für OSC Lille aus.

Das Team von Bruno Genesio hatte die Ligaphase mit 16 Punkten als Siebter beendet.

Zum Abschluss am 29. Januar hatten die Doggen mit einem 6:1 gegen Feyenoord binnen sieben Auftritten zum fünften Mal gewonnen.

Damit war Lille nach einem 1:2 in Liverpool sofort auf die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die Aufstellung des OSC Lille:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

BVB-News

Borussia Dortmund verzeichnete nach einer Nullnummer gegen Sporting Lissabon im Playoff das zweite Unentschieden in der Königsklasse am Stück.

Zuvor hatte die Mannschaft von Niko Kovac ihr Hinspiel in Portugal mit 3:0 gewonnen.

In der Ligaphase hatte der BVB fünf Siege und drei Niederlagen verzeichnet.

Zum Abschluss am 29. Januar war Borussia Dortmund ein 3:1 gegen Shakhtar Donezk gelungen.

Die Aufstellung vom BVB:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

OSC Lille gegen Borussia Dortmund live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege OSC Lille 0 Siege Borussia Dortmund 0 Unentschieden 3 Letztes Duell Borussia Dortmund vs. OSC Lille 1:1 (Champions League, 4. März 2025)

BVB (Borussia Dortmund) bei OSC Lille live anschauen: Nützliche Links