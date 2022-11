DAZN oder Amazon Prime? FC Bayern vs. Inter Mailand heute live

Der FC Bayern trifft heute in der Champions League auf Inter Mailand. Läuft das Spiel live auf DAZN oder Amazon Prime?

Der FC Bayern München bekommt es am 6. Spieltag der Champions-League-Saison 2022/23 mit Inter Mailand zu tun. Anpfiff der Begegnung ist am Dienstag, 1. November 2022, um 21 Uhr in der Allianz Arena. Welcher Sender zeigt / überträgt das finale Gruppenspiel des deutschen Rekordmeisters live im Free-TV oder Pay-TV? Läuft die Begegnung heute bei Amazon Prime Video oder DAZN? GOAL hat die wichtigsten Infos für Euch gesammelt.

Fast alle Champions-League-Spiele live auf DAZN sehen: Jetzt Zugang sichern!

In Gruppe C sind bereits alle Entscheidungen vor dem abschließenden Spieltag der Vorrunde gefallen. Der FC Bayern steht mit der Maximalausbeute von 15 Punkten unangefochten an der Spitze und hat den Gruppensieg bereits sicher, Inter Mailand ist mit zehn Punkten der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Für den FC Barcelona reicht es im zweiten Jahr in Folge nur für die Europa League, Viktoria Pilsen ist ausgeschieden.

"Die Art und Weise gibt uns Energie, weil wir sehr gallig waren. Damit hat Barça nicht gerechnet", bilanzierte ein zufriedener FCB-Coach Julian Nagelsmann nach dem überzeugenden 3:0 über den spanischen Top-Klub. Nun steht noch das abschließende Gruppenspiel gegen Inter an, das am 5. Spieltag mit 4:0 über Pilsen triumphierte. Auch wenn es um nichts mehr geht, dürfte ein hochklassiges Duell auf die Fans warten.

Heute stehen sich in der Champions League der FC Bayern und Inter Mailand gegenüber. Zeigt DAZN oder Amazon Prime die Partie live?

DAZN oder Amazon Prime? Alle Infos zur Champions-League-Partie FC Bayern vs. Inter Mailand

Wettbewerb: Champions League, 6. Spieltag der Gruppenphase

Paarung: FC Bayern München vs. Inter Mailand

Datum: 1. November 2022 (heute), 21 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena, München

DAZN oder Amazon Prime? Wie teilen die beiden Anbieter die Champions League unter sich auf?

121 der 136 Champions-League-Begegnungen werden vom Streamingdienst DAZN übertragen. Jeweils eine Partie am Dienstag läuft hingegen exklusiv bei Amazon Prime Video.

Darüber hinaus wird das Endspiel, das am 10. Juni 2023 in Istanbul ausgetragen werden soll, auch im Free-TV gezeigt. Unabhängig von der Beteiligung eines deutschen Teams überträgt das ZDF live.

DAZN oder Amazon Prime: Wo läuft heute FC Bayern vs. Inter Mailand live?

Am 6. Spieltag hat sich Amazon Prime für die Übertragung von Bayern gegen Inter entschieden. Somit wird das Duell des deutschen und des italienischen Vertreters bei Prime Video zu sehen sein.

Alle anderen Partien, darunter das entscheidende Match der Leipziger gegen Donezk sowie das Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und dem FC Kopenhagen, könnt Ihr bei DAZN verfolgen.

DAZN oder Amazon Prime? FC Bayern vs. Inter Mailand heute im LIVE-STREAM verfolgen

Der Zugang zum LIVE-STREAM erfolgt mittels eines kostenpflichtigen Abonnements bei Amazon Prime. Das Angebot könnt Ihr zunächst 30 Tage lang kostenlos testen, ehe Ihr Euch für das Monatsabo (8,99 Euro) oder das Jahresabo (89,90 Euro) entscheidet.

Abrufbar sind die CL-Übertragungen im Anschluss via App oder Webbrowser, zudem könnt Ihr das Spiel auch über Eure Spielekonsole oder den Smart-TV sehen.

DAZN oder Amazon Prime? Die Konstellation in Gruppe C vor FC Bayern vs. Inter Mailand

FC Bayern München (15 Punkte, 16:2 Tore) Inter Mailand (10 Punkte, 10:5 Tore) FC Barcelona (4 Punkte, 8:10 Tore) Viktoria Pilsen (0 Punkte, 3:20 Tore)

DAZN oder Amazon Prime? Highlights und LIVE-TICKER zu FC Bayern München vs. Inter Mailand

Einen LIVE-TICKER findet Ihr natürlich bei uns, dort informieren wir Euch über das Geschehen auf dem Platz. Somit verpasst Ihr keine spielentscheidenden Szenen wie Tore oder Rote Karten.

Wollt Ihr die Highlights der Begegnung sehen, werdet Ihr knapp 30 Minuten nach Abpfiff ebenfalls bei Prime Video fündig. Diese könnt Ihr im Rahmen der um 23 Uhr beginnenden Highlight-Show sehen oder bis einschließlich Donnerstag um 0 Uhr als Einzelclip abrufen. Zudem findet Ihr auch auf der Website des ZDF-Sportstudios die kurzen Clips.

DAZN oder Amazon Prime? Alle Infos zur heutigen Live-Übertragung von FC Bayern vs. Inter Mailand