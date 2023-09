"Wo immer ich hinging, wurde ich beschimpft, jeden Tag": David Beckham und Ehefrau Victoria sprechen über schwierige Zeit nach WM-Aus 1998

Die WM 1998 endete für David Beckham und England tragisch im Achtelfinale - und Becks durchlebte auch danach eine extrem schwierige Zeit.

WAS IST PASSIERT? Ab dem 4. Oktober läuft auf Netflix die vierteilige Serie "Beckham". Darin erinnern sich David und Victoria Beckham an die heftige Zeit nach der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich - inklusive schwerere Vorwürfe gegen den damaligen englischen Nationaltrainer Glenn Hoddle.

WAS WURDE GESAGT? "Ich möchte diese Leute immer noch umbringen", sagt Beckhams Ehefrau Victoria in dem Film über die Menschen, die ihren Mann nach dem WM-Aus 1998 schikaniert hätten.

WAS IST DER HINTERGRUND? England traf damals im Achtelfinale auf Argentinien. Beckham sah in der 47. Minute nach einem Tritt gegen Diego Simeone die Rote Karte, die Three Lions scheiterten im Elfmeterschießen.

Beckham wurde für das Ausscheiden verantwortlich gemacht und auf der Insel zum Hassobjekt. Fast jedes Spiel wurde in den folgenden beiden Jahren zum Spießrutenlauf.

Der "absolute Hass" habe den Mann aus London regelrecht krank gemacht. "Er war depressiv, absolut depressiv", erinnerte sich Victoria an die schwere Zeit, die einem "öffentlichen Mobbing" gleichgekommen sei.

Für Beckham, damals in Diensten von Manchester United und gerade einmal 23 Jahre alt, war es nach eigenen Angaben privat und beruflich die schwierigste Zeit seines Lebens.

"Was ich durchgemacht habe, war so extrem. Das ganze Land hat mich gehasst, hat mich gehasst", sagt Beckham in dem Film: "Es hat mein Leben verändert. Ich fühlte mich sehr verletzlich und allein. Wo immer ich hinging, wurde ich beschimpft, jeden Tag."

Die Leute hätten ihn "auf eine bestimmte Art und Weise" angesehen: "Sie spucken dich an, beschimpfen dich, kommen direkt auf dich zu und sagen hässliche Dinge. Das war schwierig."

"Becks" und Victoria erhoben in diesem Zusammenhang schwere Vorwürfe gegen den damaligen englischen Nationaltrainer Glenn Hoddle. Dieser habe den Hass geschürt.

Der Hintergrund: Hoddle hatte sich bereits vor der WM 1998 negativ über die Beziehung zwischen Beckham und Victoria, Teil der Girlgroup "Spice Girls", geäußert. Er bezeichnete das Brimborium, das um das Paar (Posh und Becks) veranstaltet wurde, als "ablenkend".

Nach dem Turnier, als Beckham so hart angefeindet wurde, habe Hoddle "nicht versucht, David zu schützen", so Victoria: "Und wie alt war David? 23! Mit 23 ist man noch ein Kind. Und Glenn Hoddle war ein Mann."

Der Groll auf den heute 65-Jährigen ist bei Victoria immer noch da: "Nun, ich würde ihn nicht einmal als Mann bezeichnen, er war eine ältere Person."

