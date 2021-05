David Alaba und die Österreicher des FC Bayern: Die Brüder von München

Während David Alabas Anfangszeit beim FC Bayern München wimmelte es nur so von Österreichern. Die Geschichte der kleinen und großen Brüder.

HINTERGRUND

Zum Abschied vom FC Bayern hat David Alaba in einem emotionalen Video ein paar Tränen gelassen und vor dem 5:2-Sieg gegen den FC Augsburg ein großes Wandbild bekommen, auf dem er mit all seinen gewonnenen Titeln zu sehen ist. Zwei Henkelpötten zum Beispiel und zehn Meisterschalen, mehr hat niemand sonst gewonnen. Alaba geht mit 28 Jahren als einer der erfolgreichsten Spieler, die der FC Bayern je hatte.

Gekommen ist der Österreicher 2008 im Alter von 16 Jahren aus dem Nachwuchs von Austria Wien. Nach eigener Auskunft als "kleiner Schlawiner" und vor allem mit einem noch breiteren Wiener Dialekt als er ihn heute spricht. Manche Sätze musste Alaba für seine neuen Mitspieler wiederholen, aber von einigen wurde er von Beginn an problemlos verstanden. Von Christoph Knasmüllner und Christian Derflinger beispielsweise, die gleichzeitig mit Alaba von Österreich nach München wechselten und gemeinsam ins klubeigene Internat einzogen.

Oder von Daniel Sikorski, der schon seit 2005 beim FC Bayern war und damals in Hermann Gerlands Reservemannschaft spielte. Sikorski kannte die Leute und die Abläufe bereits und nahm sich seinen jungen Landsmännern an, wie sich bei seiner eigenen Ankunft der 2,02 Meter große spätere Nationalspieler Stefan Maierhofer ihm angenommen hatte. Mit Maierhofer beginnt die Geschichte der kleinen und großen österreichischen Brüder in München.

Daniel Sikorski: David Alaba? "Waren uns gleich sympathisch"

Die beiden Stürmer Maierhofer und Sikorski wechselten 2005 zeitgleich zum FC Bayern, wo sie fortan gemeinsam für die Reservemannschaft spielten. Der eine schon durchaus erwachsene 22 Jahre alt, der andere erst frische 17. "Ganz am Anfang hat sich vor allem Stefan um mich gekümmert", erinnert sich Sikorski im Interview mit Goal und SPOX. "Er war wie ein großer Bruder für mich."

Nach nur eineinhalb Jahren verließ Maierhofer den Klub und begab sich auf eine Fußball-Reise quer durch Europa, mit Sikorski blieb er dabei stets in Kontakt. Einmal vermittelte er ihm sogar einen Transfer, 2013 war das zum FC St. Gallen. "Die waren eigentlich an mir interessiert, aber ich wollte noch andere Angebote abwarten", erzählt Maierhofer bei Goal und SPOX. "Weil St. Gallen sofort einen Stürmer gebraucht hat, habe ich ihnen Daniel empfohlen und sie haben ihn tatsächlich verpflichtet."

Seinen eigenen Durchbruch beim FC Bayern hatte Sikorski vor allem wegen seines Verletzungspechs verpasst. Immerhin vereinfachte er aber Alabas Durchbruch, indem er ihm in München ein Gefühl von Geborgenheit bot. "Wir waren uns gleich sympathisch und haben privat viel Zeit miteinander verbracht", erinnert sich Sikorski. "Genau wie ich hatte auch er am Anfang großes Heimweh und ist oft heim nach Österreich gefahren. So wie sich einst Stefan Maierhofer um mich gekümmert hat, habe ich versucht, mich um David zu kümmern."

Daniel Sikorski und David Alaba standen von 2008 bis 2010 gemeinsam beim FC Bayern München unter Vertrag.

FC Bayern: Dominik Burusic über seine Zeit mit David Alaba

Bei einem dieser Heimatbesuche begegnete Alaba erstmals Dominik Burusic. Der talentierte Mittelfeldspieler kickte damals noch in der Jugend von Admira Wacker Mödling, sollte im folgenden Sommer jedoch ebenfalls zum FC Bayern wechseln. "Kurz bevor ich nach München übersiedelt bin, habe ich David zufällig in Wien getroffen", erzählt Burusic bei Goal und SPOX . "Damals kannte ich ihn noch nicht persönlich. Er ist aber direkt auf mich zugekommen, hat mir seine Nummer gegeben und gesagt, dass ich mich melden soll, sobald ich in München bin. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben."

Als Burusic dann einige Wochen später tatsächlich im fremden München angekommen war, meldete er sich wie vereinbart direkt bei Alaba und das war eine ganz hervorragende Idee. "Für mich war es super wichtig, dass mich jemand an die Hand genommen und mir die Stadt gezeigt hat. Wenn ich Probleme oder Fragen hatte, konnte ich mich immer an David wenden", erinnert er sich. "Genau wie Daniel sein großer Bruder war, war David mein großer Bruder."

Bald waren Burusic und Alaba beste Freunde. Unzertrennbar. "In meiner Anfangszeit in München haben David und ich jede freie Minute miteinander verbracht. Alles, was wir gemacht haben, haben wir gemeinsam gemacht." Sie gingen in die Stadt zum Essen oder ins Kino. Sie übten zu zweit Freistöße, wenn gerade kein Training anstand aber die Lust auf Fußball noch zu groß war. Sie fuhren gemeinsam in den Urlaub nach Kroatien und sie trafen sich auch in Wien, wenn sie bei ihren Familien zu Besuch waren.

David Alabas Champions-League-Debüt im Gemeinschaftsraum

An der Säbener Straße 51 wohnten Alaba und Burusic Tür an Tür im Internat, das sich zunehmend zu einer kleinen österreichischen Exklave entwickelte. Von den 14 Bewohnern kamen zeitweise fünf aus Österreich: Neben Alaba, Burusic, Knasmüllner und Derflinger auch noch Alessandro Schöpf, der mittlerweile beim FC Schalke 04 und mit Alaba in der Nationalmannschaft spielt.

Es war in der Zeit vor der Eröffnung des Campus im Norden der Stadt, als die jungen Talente durch die Fenster ihrer Internatszimmer den Trainingsplatz der Profimannschaft sehen konnten. Mit Alaba war einer von ihnen dort bald Stammgast. Seine Entwicklung war atemberaubend schnell, überraschend aber kam sie nicht. "Dass er es schafft, war abzusehen: Er hatte sowohl das nötige fußballerische Talent als auch die richtige Mentalität", findet Burusic.

Keine zwei Jahre nach seiner Ankunft spielte Alaba bei einem DFB-Pokalspiel gegen Greuther Fürth im Frühling 2010 mit 17 Jahren erstmals für die Profis, kurz darauf folgte sein Startelfdebüt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den AC Florenz. "Das Spiel haben wir uns im Internat alle gemeinsam angeschaut. Der ganze Gemeinschaftsraum war voll", erinnert sich Burusic. Nicht nur alle Internatsbewohner waren da, sondern auch einige Spieler, die schon eigene Wohnungen hatten, wie etwa der ältere Sikorski.

Trotz einer Niederlage kam der FC Bayern gegen Florenz weiter und Alaba spielte als Linksverteidiger so überzeugend, dass er anschließend sogar ein Extra-Lob des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge bekam: "Sehr gut!" Alaba war nun fester Bestandteil der Profimannschaft, während seine österreichischen Brüder weiter um die Erfüllung ihres Traums kämpften - oder ihn platzen lassen mussten.

FC Bayern: Die Trennung von Sikorski, Alaba und Burusic

Sikorski verließ den FC Bayern im Sommer 2010. Für die Reserve hatte er nach einer schweren Verletzung zwar regelmäßig getroffen, bei den Profis aber keine echte Chance bekommen. An den Tag seines Abschieds kann er sich noch genau erinnern, die Gefühle werde er nie vergessen. "David, Knasi und all meine Jungs waren da, als ich mein Auto bis unters Dach vollgefüllt habe und mit all meine Sachen fortgefahren bin."

Burusic hoffte damals nach einer brillanten Premierensaison für die U17 noch auf den großen Durchbruch, doch bald kam der Schock. Genau wie einst Sikorski verletzte auch er sich schwer am Knie und fiel ein ganzes Jahr lang aus. Zwischenzeitlich musste er nicht nur auf das Fußballspielen verzichten, sondern auch auf seinen großen Bruder.

Um Spielpraxis zu sammeln, wechselte Alaba im Januar 2011 per Leihe für ein halbes Jahr zur TSG Hoffenheim. Und als Teenager kann ein halbes Jahr eine verdammt lange Zeit sein. Was tun, wenn derjenige weg ist, mit dem man bisher die ganze Freizeit verbracht hat? "Das war für uns beide nicht einfach", sagt Burusic: "Danach war aber alles genauso wie davor."

Sportlich drifteten die Karrieren der beiden jedoch immer weiter auseinander: Alaba erkämpfte sich nach seiner Rückkehr aus Hoffenheim einen Stammplatz bei den Profis, Burusic war nach seiner Verletzung nie mehr der selbe und musste den FC Bayern nach drei Jahren verlassen. Er ging zurück zu seinem Heimatklub Admira, wo ihn weitere schwere Verletzungen ausbremsten.

Daniel Sikorskis Wette mit Hermann Gerland

Mit Marco Friedl fand Alaba beim FC Bayern aber schon bald einen neuen kleinen Bruder aus Österreich. Einen noch kleineren, Friedl ist immerhin fast sechs Jahre jünger als er. "Alaba war früh mein Vorbild und es war eine glückliche Fügung, schon als Jugendspieler in ihm einen Freund fürs Leben zu finden", erinnerte er sich in einem Interview mit Goal und SPOX . Als Friedl 2017 für die Profis des FC Bayern debütierte, war Alaba längst Triple-Sieger und mehrmaliger deutscher Meister.

Mittlerweile spielt der Verteidiger Friedl bei Werder Bremen, sein Abschied aus München hat der Freundschaft zu Alaba aber wie einst bei Sikorski und Burusic keinen Abbruch getan. Mit allen steht Alaba noch in regelmäßigem Kontakt, was für Sikorski zumindest zeitweise etwas unangenehm war. Er muss lachen, als er von einer viel zu lange nicht eingelösten Wette erzählt.

Vor seiner letzten Saison beim FC Bayern wettete Sikorski mit Hermann Gerland um 500 Euro, dass er für die Reserve über zehn Tore schießen werde. Am Ende waren es nur sieben, direkt eingelöst hat er die Wette jedoch nicht. Warum? Das wisse er selbst nicht mehr, aber irgendwann war es ihm unangenehm. Erst nach mehrmaligen Erinnerungen von Alaba und auch Thomas Müller rang er sich im vergangenen Sommer doch noch durch, die Wettschulden zu begleichen: "Ich habe ein Kuvert mit den 500 Euro und einem kleinen Brief vorbereitet, es David gegeben und ihm gesagt, dass er es dem Tiger überreichen soll, damit ich endlich ruhig schlafen kann."

FC Bayern: Emilian Metu setzt die Österreicher-Tradition fort

In dieser Saison gelang Sikorski (33) mit Aris Limassol der Aufstieg in die erste zypriotische Liga. Burusic (28) hat seine Profikarriere längst beendet und arbeitet mittlerweile für eine Spielerberater-Agentur. Erst neulich sprach er mit Alaba über dessen Entscheidung, den FC Bayern nach 13 Jahren zu verlassen, um mutmaßlich zu Real Madrid zu wechseln. "Sehr, sehr schwer" sei Alaba dieser Schritt gefallen, versichert Burusic.

Während es bei seiner Ankunft beim FC Bayern nur so von Österreichern wimmelte, war Alaba zuletzt zwischen der U17 und der Profimannschaft der einzige im Klub. Zeitgleich mit seinem Abschied im Sommer kommt immerhin ein neuer: Emilian Metu vom SKN St. Pölten. 17 Jahre alt und stolzer Besitzer eines Alaba-Trikots, wie er Goal und SPOX verriet. Großen Bruder aus Österreich wird Metu beim FC Bayern zunächst zwar keinen haben, aber vielleicht bekommt er in den nächsten Jahren ja einen kleinen.