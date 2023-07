"Das war eine kluge Entscheidung von ihm": Mats Hummels gab Platz im Mannschaftsrat des BVB freiwillig auf

Bei Borussia Dortmund gibt es ob der Entscheidungen rund um die neuen Führungskräfte innerhalb des Teams keine Spannungen.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat verraten, dass Mats Hummels seinen Platz im Mannschaftsrat freiwillig aufgegeben hat.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe diese Entscheidung im Vorfeld ausführlich mit ihm besprochen", sagte er in einer Medienrunde im Rahmen des BVB-Trainingslagers in San Diego und betonte: "Er hat mir mitgeteilt, dass er den Raum freimachen möchte, wir da eine Neubesetzung an den Tag legen, die nächste Generation mit reinnehmen. Das war eine kluge Entscheidung von ihm."

Zudem ist sich Kehl sicher, dass Hummels weiterhin Verantwortung übernehmen wird. Das habe der Abwehrspieler in der Vergangenheit unter Beweis gestellt.

"Ich weiß, wie er ist: Mats Hummels wird immer seinen Mund aufmachen und den Finger in die Wunde legen. Und dafür braucht er weder die Binde noch die Berufung in den Mannschaftsrat, um am Ende für Borussia Dortmund alles zu tun", ergänzte Kehl.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem Marco Reus sein Amt als Kapitän niedergelegt hatte, galt Hummels als potenzieller Nachfolger. Am Donnerstag wurde jedoch bekannt, dass Emre Can die Binde in Zukunft tragen wird.

Die Stellvertreter von Can sind Torhüter Gregor Kobel und Niklas Sülle. Dem Mannschaftsrat wohnen zusätzlich Sébastien Haller, Julian Brandt und Reus bei. Der 34-jährige Hummels fungiert also offiziell nur noch im Hintergrund des Teams.

