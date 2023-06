"Das Problem ist ernst": Früherem Starstürmer Luis Suarez droht Karriereende

Nach Zlatan Ibrahimovic könnte der nächste Starstürmer seine Fußballschuhe an den Nagel hängen.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Weltklasse-Stürmer Luis Suarez erwägt offenbar seinen baldigen Rücktritt vom Profifußball.

WAS WURDE GESAGT? Der 36 Jahre alte Uruguayer plage sich schon seit geraumer Zeit mit "schweren" Kniebeschwerden herum, wie Präsident Alberto Guerra von Suarez' brasilianischem Klub Gremio Porto Alegre am Mittwoch (Ortszeit) in einer Medienrunde sagte: "Das Problem ist ernst."

WAS IST DER HINTERGRUND? Verschiedene brasilianische Medien hatten bereits am Dienstag berichtet, dass der ehemalige Star-Torjäger des FC Liverpool und des FC Barcelona sein baldiges Karriereende beabsichtige, da die Schmerzen in seinem schon mehrfach operierten rechten Knie immer schlimmer würden.

"Er hat viele Injektionen erhalten und viele Medikamente eingenommen", sagte Klubboss Guerra weiter: "Er erreicht die Grenze. Aber wo diese Grenze wirklich liegt, wissen wir nicht".

Nach der enttäuschenden WM in Katar war Suarez zu Gremio gewechselt und besitzt noch einen Vertrag bis Ende 2024.