Darum spielt Ajax gegen Sparta Rotterdam mit drei Punkten auf dem Trikot

Die Trikots von Ajax sind gegen Sparta Rotterdam ohne Spielernamen auf dem Rücken, sondern mit drei großen Punkten. Die Gründe erklärt.

WAS IST PASSIERT? Ungewöhnliche Trikotmaßnahme beim AFC Ajax! Der Klub aus Amsterdam bestreitet sein Spiel in der Eredivisie am Samstagabend um 18.45 Uhr nicht etwa mit den Spielernamen auf dem Rücken, sondern stattdessen mit drei großen weißen Punkten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Grund für diese Aktion ist einfach erklärt, Ajax wendet sich mit einer Kampagne dabei gegen den Hass in der heutigen Gesellschaft - sei es im Internet oder auf anderen Plattformen und Wegen.

WAS WURDE GESAGT? "Der gesellschaftliche Hass wird so lange anhalten, wie wir ihn zulassen", erklärte der Klub in einem offiziellen Statement. "Bringen wir ihn gemeinsam zum Schweigen. Seh ihn. Melde ihn."

"Jede Woche werden die Spieler der Ajax-Männer- und Frauenmannschaften in den sozialen Medien mit Hassbotschaften überschüttet. Aber leider sind es nicht nur unsere Spieler. Diese Art von Nachrichten sind Teil eines wachsenden Trends, bei dem Millionen von Menschen online von sozialem Hass betroffen sind."

