Darum fehlt Joshua Kimmich im Trainingslager des FC Bayern in Portugal

Joshua Kimmich ist nicht im Trainingslager der Bayern in Portugal dabei, er bleibt stattdessen in München. GOAL nennt den Grund.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern ist am Sonntagnachmittag zu einem kurzen Trainingslager nach Portugal gereist. Dort wird sich der Rekordmeister in den nächsten Tagen auf die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga und Champions League vorbereiten. Joshua Kimmich hat die Reise nach Faro allerdings nicht mitgemacht und bleibt in München.

WAS IST DER HINTERGRUND? Insgesamt haben 18 Profis der Bayern den Trip ins Trainingslager angetreten - außerdem sind die Nachwuchsspieler Lovro Zvonarek, Noel Aséko Nkili, Adam Aznou, Fukui Taichi, Anthony Pavlešić, Max Schmitt und Ljubo Puljić mit von der Partie.

Aufgrund von Verletzungen fehlen derweil Bouna Sarr (Kreuzbandriss), Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie) und Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich). Min-Jae Kim (Asien-Cup mit Südkorea) und Noussair Mazraoui (Afrika-Cup mit Marokko) sind ebenfalls nicht dabei.

Doch warum fehlt ausgerechnet Joshua Kimmich im Trainingslager des FC Bayern in Portugal?

WAS WURDE GESAGT? "Joshua Kimmich trat die Reise aufgrund der bevorstehenden Geburt seines Kindes nicht an", hieß es dazu in einer Mitteilung des FC Bayern. "Der 28-Jährige wird sich stattdessen in München fit halten."

Kimmich und seine Frau Lina werden in wenigen Tagen zum vierten Mal Eltern, das Paar hat bislang zwei Söhne und eine Tochter.

DER KADER DES FC BAYERN IM TRAININGSLAGER IN PORTUGAL: