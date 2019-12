Darts-WM 2020: Wer zeigt / überträgt das Finale live im TV und LIVE-STREAM?

Es ist wieder soweit - der Tag der Entscheidung steht an. Goal verrät, wer das Finale der Darts-WM live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Mitte Dezember hat sie begonnen, nun steht sie bereits wieder vor dem Abschluss. Am Mittwoch, den 1. Januar, findet das Darts-WM-Finale im Alexandra Palace von London statt. Diess steigt am Neujahrstag um 21 Uhr.

Es steht fest: Das Endspiel der diesjährigen Weltmeisterschaft, die den Beginn der neuen Darts-Saison 2020 markiert, bestreiten der Niederländer Michael van Gerwen und der Schotte Peter Wright. Damit trifft der dreimalige Weltmeister und die gleichzeitige Nummer eins der Welt auf den an sieben gesetzten Wright, der im Halbfinale überraschend Gerwyn Price bezwang.

Im Vorlauf der WM wurde vor allem van Gerwen als Top-Favorit auf den Titel ausgemacht, am Mittwoch entscheidet sich, ob er die begehrte Trophäe aus der wieder einmal prallgefüllten Halle des Alexandra Palace mit nach Hause nehmen darf.

Darts-WM 2020: Wer zeigt / überträgt das Finale live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zu den beiden Finalteilnehmern, zum Beginn des Events und auch dazu, wie die letzten Weltmeisterschaften ausgingen.

Darts-WM 2020 - das Finale: Wann findet das Endspiel statt?

Duell Michael van Gerwen (1) vs. Peter Wright (7) Runde Finale Datum 01. Januar 2020 Uhrzeit 21 Uhr Modus First to 7 sets / Best of 13 sets

Darts-WM 2020: Wer zeigt / überträgt das Finale im LIVE-STREAM?

Am Mittwoch, an dem das neue Jahr 2020 startet, wird auch das Finale der Darts-WM 2020 ausgetragen. Dieses könnt Ihr auf verschiedene Art und Weise live anschauen, denn im LIVE-STREAM wird das gesamte Match gezeigt / übertragen. Goal präsentiert Euch die beiden Möglichkeiten, die infrage kommen.

Darts-WM 2020: DAZN zeigt / überträgt das Finale im LIVE-STREAM

Die erste Alternative, um Live-Sport im Stream anschauen zu können, ist heutzutage DAZN. Der Streamingdienst hat sich die Rechte an der Sportart Darts gesichert und zeigt / überträgt damit auch das Endspiel der Darts-Weltmeisterschaft live im Stream.

Beim Ismaninger Streamingsender könnt Ihr das Match zwischen van Gerwen und Wright in voller Länge anschauen, ohne dass Ihr auch nur einen Cent bezahlt. Das geht, weil DAZN jedem Kunden, der sich neu auf der Plattform anmeldet, einen Gratismonat schenkt.

Ihr könnt dabei entscheiden, ob Ihr das Geschehen mit deutschem Kommentar (Elmar Paulke) oder im englischen Original sehen wollt. Ab 21 Uhr werden dann die beiden Protagonisten auf die Bühne gebeten. Dann fliegen noch schnell jeweils neun Practise-Darts, ehe es dann um die begehrte Sid-Wadell-Trophäe geht.

The results from the Quarter-Finals of the 2019/20 @WilliamHill World Darts ...



Four brilliant Quarter-Finals! pic.twitter.com/rdKwaEoGWz — PDC Darts (@OfficialPDC) 29. Dezember 2019

Darts-WM 2020: DAZN zeigt / überträgt das Finale und viele weitere Wettbewerbe

Das Duell zwischen dem niederländischen Ausnahmespieler und Snakebite wird am Mittwoch live bei DAZN zu sehen sein, sofern Ihr Euch den Gratismonat sichert.

Übrigens: Mit DAZN habt Ihr die Chance, zahlreiche Darts-Events des Jahres 2020 zu sehen. Events, wie das World Matchplay oder auch die of Darts werden live und in voller Länge beim Streamingdienst gezeigt / übertragen - sofern die Matches auch vor TV-Kameras gespielt werden.

Nach dem Testmonat auf DAZN entscheidet Ihr, ob Ihr das Abo ohne Kündigungsgebühr beenden oder für 11,99 Euro pro Monat weiterführen wollt. Solltet Ihr Euch direkt für ein Jahr anmelden, zahlt Ihr insgesamt 119,99 Euro und somit umgerechnet weniger als 10 Euro monatlich. Klickt Euch über diesen Link zu allen weiteren Details der Anmeldung.

Allen Abonnenten - egal ob sie sich im Gratismonat, Monats- oder Jahresabo befinden - steht übrigens das komplette DAZN-Programm zur Verfügung. Dieses beinhaltet neben der Darts-WM auch Live-Übertragung im Fußball, Tennis, Basketball, American Football und vieles mehr.

Darts-WM 2020: Sport1 zeigt / überträgt das Finale im LIVE-STREAM

Neben DAZN wird die Darts-WM auch noch bei einem anderen Kanal gezeigt / übertragen. Der TV-Sender hat die ganze Weltmeisterschaft ebenfalls in seinem Programm. Dort sind Basti Schwele und der Österreicher Rowby-John Rodriguez, ebenfalls Teilnehmer der diesjährigen WM, am Mikrophon tätig.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM, der für jeden kostenlos nutzbar ist.

Darts-WM 2020: Wer zeigt / überträgt das Finale live im TV?

Natürlich ist auch das Fernsehen ein Faktor, wenn das Finale der Darts-WM 2020 auf dem Plan steht. Denn: DAZN zeigt die ganze Begegnung zwischen Michael van Gerwen und Peter Wright zwar im LIVE-STREAM, doch im Fernsehen hat auch Sport1 seine Finger im Spiel.

Ab 20.45 Uhr geht der TV-Sender am Mittwoch auf Sendung, um dann das Duell am Oche um die WM-Trophäe zu zeigen / übertragen. Wenn im "Ally Pally" zum letzten Mal die Post abgeht, werden sich hierzulande viele Fans wünschen, live vor Ort sein zu können.

Der Free-TV-Sender Sport1 hatte alle Matches der diesjährigen WM im Programm. Sport1 ist also die Alternative zu dem Angebot von DAZN.

Darts-WM 2020 - das Finale: Die Übertragung im Überblick

Das Finale der Darts-WM live im TV und im LIVE-STREAM... ... TV ... ... auf Sport1 ... LIVE-STREAM ... ... auf DAZN

Darts WM 2020: Welche Spieler stehen im Finale?

Im Finale der Darts-WM stehen sich Michael van Gerwen und Peter Wright gegenüber. Das sind die Kontrahenten:

Michael van Gerwen

Alter 30 Jahre Nationalität Wurfhand rechts Weltranglistenplatz 1 Darts 23 g Michael van Gerwen XQMax WM-Siege 3 Spitzname Mighty Mike Einlaufmusik Seven Nations Army (The White Stripes)

Peter Wright

Alter 49 Jahre Nationalität Wurfhand rechts Weltranglistenplatz 7 Darts 20 g Red Dragon WM-Siege 0 Spitzname Snakebite Einlaufmusik Don't Stop The Party (Pitbull feat. TJR)

Darts WM 2020 - das Finale: Die Weltmeister seit 1994

1994 Dennis Priestley 1995 Phil Taylor 1996 Phil Taylor 1997 Phil Taylor 1998 Phil Taylor 1999 Phil Taylor 2000 Phil Taylor 2001 Phil Taylor 2002 Phil Taylor 2003 John Part 2004 Phil Taylor 2005 Phil Taylor 2006 Phil Taylor 2007 Raymond van Barneveld 2008 John Part 2009 Phil Taylor 2010 Phil Taylor 2011 Adrian Lewis 2012 Adrian Lewis 2013 Phil Taylor 2014 Michael van Gerwen 2015 Gary Anderson 2016 Gary Anderson 2017 Michael van Gerwen 2018 Rob Cross 2019 Michael van Gerwen 2020 ???

Der unangefochtene Spitzenreiter in Sachen WM-Titel ist der Engländer Phil "The Power" Taylor, der seine Karriere bei der WM 2018 beendete, als er Rob Cross im Finale unterlag. Cross schnappte sich in jenem Jahr den Titel, als er seine erste Saison auf der Tour krönte. Michael van Gerwen machte im vergangenen Jahr seinen dritten WM-Titel klar, als er das Endspiel gegen Michael Smith für sich entschied. Zwei Titel haben sich jeweils Gary Anderson, Adrian Lewis und John Part gesichert. Doch wer siegt in diesem Jahr?

Darts-WM 2020 - das Finale: Welcher Modus wird gespielt?

Ziel ist es, 501 Punkte herunterzuspielen und per Doppelfeld "auszuchecken". Wem dies zuerst gelingt, der holt sich ein Leg. Drei Leg-Gewinne bringen einen Satz. Nachdem in der ersten Runde noch drei Sets benötigt wurden, braucht der Weltmeister von 2020 sieben Sätze, um sich diesen Titel auch zu sichern.

Darts-WM 2020 - die Modi in den verschiedenen Runden