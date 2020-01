Darts-WM 2020, Finale: LIVE-STREAM, TV und Co. - alle Informationen zur Übertragung

2020 hat bereits das erste Highlight zu bieten, wenn heute der neue Darts-Weltmeister gekrönt wird! Goal gibt Euch alle Infos zur Live-Übertragung.

Wie könnte ein Jahr besser starten als mit einem WM-Finale? Das dachte sich auch die PDC und hat das Endspiel der Darts-Weltmeisterschaft für den heutigen Neujahrstag (1. Januar) angesetzt! Im Finale fordert Peter Wright den Titelverteidiger Michael van Gerwen. Los geht's um 20 Uhr.

Nach drei Wochen voller Spannung, Kostümen und Alkohol kommt es im Londoner Alexandra Palace heute zum Höhepunkt der Darts-WM. Vorjahressieger van Gerwen geht dabei als Favorit ins Duell. Der Niederländer setzte sich im Halbfinale gegen Nathan Aspinall durch.

Herausforderer Peter Wright hatte im Halbfinale Gerwyn Price das Nachsehen gegeben.

Ihr wollt das Finale der Darts-Weltmeisterschaft heute live verfolgen? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Das Finale der Darts-WM im Überblick

Event Finale der Darts-WM Duell Michael van Gerwen vs. Peter Wright Datum Mittwoch, 01.01.2020 Ort Alexandra Palace (Ally Pally), London Zeit 20 Uhr LIVE-STREAM DAZN

Das Finale der Darts-WM im LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's

Das Duell um die Krone der Wurfpfeile wird von gleich zwei Anbietern übertragen. Die umfangreichste Berichterstattung seht Ihr dabei auf der Streaming-Plattform DAZN ab 20 Uhr. Hier könnt Ihr sogar aussuchen, ob Ihr die deutschen Kommentatoren hören wollt oder den englischen Originalkommentar abspielen lasst.

Solltet Ihr Euch für die deutsche Übertragung entscheiden, wird Euch Darts-Ikone Elmar Paulke begleiten. Ihm zur Seite steht der Profispieler Gabriel Clemens, der in der ersten Runde ausschied und nun für Euch das Geschehen kommentiert.

Das Finale der Darts-WM heute im LIVE-STREAM bei DAZN schauen

Um die deutsche und englische Übertragung auf DAZN abrufen zu können, braucht Ihr lediglich ein Abonnement beim Streaming-Dienst. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und anschließend entscheiden, ob Ihr es für 11,99 Euro monatlich weiterführen oder umsonst kündigen wollt. Solltet Ihr noch kein DAZN-Kunde sein, könnt Ihr das Darts-Finale heute also völlig kostenlos verfolgen!

Die LIVE-STREAMS sind auf allen mobilen Geräten abrufbar, die zugehörige App steht im App-Store und im Google Play Store zum Download bereit. Wer Darts lieber am Fernsehbildschirm verfolgen möchte, kann sich die App auf seinen Smart-TV laden oder verbindet die Playstation mit dem TV-Gerät.

Sobald Ihr Euch angemeldet habt, könnt Ihr auf das volle Programm von DAZN zugreifen. Das beinhaltet nicht nur die Darts-WM, sondern auch Live-Spiele der , Wintersport, American Football oder die NBA. Einen Überblick über das vollständige Programm bekommt Ihr hier.

Sport1 zeigt das Darts-Finale im LIVE-STREAM

Die zweite Möglichkeit, im Internet das WM-Finale zu schauen, bietet Sport1. Der TV-Sender zeigt sein Programm nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Netz auf seiner Online-Plattform oder auf Youtube.

Hier beginnt die Vorberichterstattung bereits um 18.30 Uhr, wenn sich Moderator Hartwig Thöne live aus dem "Ally Pally" meldet. Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic begleiten ab 20 Uhr das Finale aus dem Studio.

Das Finale der Darts-WM heute live im TV verfolgen

Wer sich heute Abend auf die Couch legen möchte und die Katerstimmung am Neujahrstag mit dem Darts-WM-Finale vertreiben will, ist bei Sport1 richtig aufgehoben. Der TV-Sender zeigt das WM-Finale live und in kompletter Länge im Fernsehen.

Ihr könnt bereits ab 18.30 Uhr einschalten und den Countdown zum WM-Finale verfolgen. Moderator Hartwig Thöne ist live für Euch im Alexandra Palace und wird die Stimmung und die besten Kostüme einfangen. Schaltet also schon frühzeitig sein, wenn Ihr keine Sekunde verpassen wollt!

SHERROCK MAKES HISTORY.



Fallon Sherrock has become the first woman to win a match at the PDC World .



Just look at these scenes, a history making moment for darts. pic.twitter.com/zqoOeyQLmt — PDC Darts (@OfficialPDC) 17. Dezember 2019

Wer steht heute im Finale der Darts-WM?

Nachdem sich im vergangenen Jahr Michael van Gerwen mit 7:3 gegen Michael Smith durchsetzen konnte, steht der Niederländer in diesem Jahr Peter Wright gegenüber.

Michael van Gerwen

Alter 30 Jahre Nationalität niederländisch Wurfhand rechts Weltranglistenplatz 1 Darts 23 g Michael van Gerwen McKicks WM-Siege 3 (2014, 2017, 2019) Spitzname Mighty Mike Einlaufmusik Seven Nations Army (The White Stripes)

Peter Wright

Alter 49 Jahre Nationalität schottisch Wurfhand rechts Weltranglistenplatz 7 Darts Red Dragon 20 -26 g WM-Siege 0 Spitzname Snakebite Einlaufmusik Don't Stop The Party (Pitbull)

In welchem Modus wird gespielt?

Wer von beiden Spielern zuerst 501 Punkte herunterspielt und über das Doppelfeld "auscheckt", gewinnt ein Leg. Drei Legs bringen den Spielern den Satzgewinn. Während in der ersten und zweiten Runde der WM noch drei Sätze zum Weiterkommen reichten, waren in der dritten Runde und im Achtelfinale vier Satzgewinne nötig.

Im Viertelfinale steigerte sich die Zahl auf fünf Satzgewinne, im Halbfinale wurden sechs Sätze benötigt. Im heutigen Finale wird im Modus "best of 13 sets" gespielt. Wer Weltmeister werden will, muss also sieben Sätze für sich entscheiden.

Was gibt es zu gewinnen?

Die PDC hat einen Preis-Pool von 2,5 Millionen Pfund ausgelobt, bei dem der Sieger mit 500.000 Pfund nach Hause gehen wird. Wer heute Abend als Verlierer von der Bühne geht, darf sich immerhin mit 200.000 Pfund trösten.

Sieger 500.000 Pfund Finalist 200.000 Pfund Halbfinale 100.000 Pfund Viertelfinale 50.000 Pfund 4. Runde 35.000 Pfund 3. Runde 25.000 Pfund 2. Runde 15.000 Pfund 1. Runde 7.500 Pfund

Darts-WM: Bisherige Gewinner

Rekordgewinner ist die Darts-Legende Phil Taylor, der 14 Mal das Turnier für sich entscheiden konnte. Um ihn einzuholen, wird Michael van Gerwen noch einige Jahre brauchen. Der Niederländer steht derzeit bei drei WM-Triumphen.