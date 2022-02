Darmstadt 98 vs. HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Topspiel in der 2. Bundesliga: Der HSV (Hamburger SV) ist beim SV Darmstadt 98 zu Gast. Anpfiff im Merck-Stadion am Böllenfalltor ist heute um 13.30 Uhr.

Wie in fast jedem Jahr ist das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga um ein Vielfaches spannender als alles, was in der ersten Bundesliga passiert - das betrifft auch die heutigen beiden Partien. Darmstadt darf sich unverhoffter weise Tabellenführer schimpfen, während der HSV wie so oft zwischen den Plätzen drei und sechs herumdümpelt.

Dabei ist die Saison noch lange nicht vorbei, ganz im Gegenteil: Platz eins und Platz sieben (1. FC Nürnberg) trennen nur sechs Punkte, mit einem Sieg heute wäre der HSV nur noch zwei Punkte hinter Darmstadt.

Für Spannung ist gesorgt, nun fehlen nur noch die richtigen TV-Sender! GOAL erklärt, wer heute die 2. Bundesliga überträgt.

SV Darmstadt 98 vs. HSV (Hamburger SV): Die Partie der 2. Bundesliga im Überblick

Begegnung SV Darmstadt 98 vs. Hamburger SV (live bei Sky Ticket) Wettbewerb 2. Bundesliga | 21. Spieltag | 4. Spieltag der Rückrunde Datum Sonntag | 6. Februar 2022 Anpfiff 13.30 Uhr Ort Merck-Stadion am Böllenfalltor Bilanz (Sieben Spiele in der 2. Bundesliga) Zwei Siege HSV Drei Unentschieden Zwei Siege Darmstadt

Darmstadt 98 vs. HSV (Hamburger SV) live im TV: Die 2. Bundesliga im Fernsehen

Tabellenführer gegen Ex-Bundesligadino mit Aufstiegsambitionen: Dass viele Anhänger:innen, auch neutrale, heute das Spitzenspiel sehen wollen, ist klar.

Nun gibt es da aber ein Problem: Schon seit Jahren ist es alles andere als übersichtlich, welcher Anbieter wann wo welche Sportart zeigt – das ist auch im Fußball nicht anders. Wird denn das Spiel zwischen die Lilien und dem HSV heute überhaupt übertragen?

Kein Free-TV? So wird die 2. Bundesliga heute live übertragen

Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten für alle Fans, die das Spiel sehen wollen – fangen wir mit den schlechten an: Kein Fernsehsender in Deutschland zeigt das Spiel heute kostenlos!

Free-TV? Fehlanzeige! Egal ob Sport1, Eurosport, Das Erste oder das ZDF – keiner dieser Sender zeigt heute die Begegnungen der 2. Bundesliga. Der einfache Grund: Die Sender haben dafür keine Rechte!

2. Bundesliga heute nur im Pay-TV: So wird Darmstadt - Hamburg gezeigt

Das sind natürlich keine tollen Informationen, die wir Euch da liefern, schließlich hat ja wohl niemand etwas gegen tollen Fußball im kostenlosen Fernsehen. Aber: Es gibt ja auch noch gute Nachrichten!

Immerhin wird das Spiel heute nämlich überhaupt irgendwie übertragen! Der Fernsehsender Sky ist seit Jahren schon treuer Begleiter der 2. Bundesliga und ist auch heute wieder dabei, um die Begegnung auszustrahlen.

Darmstadt 98 empfängt den Hamburger Sportverein: Alle Infos rund um Sky

Der Clou an Sky: Der Sender gehört zum Pay-TV und ist daher leider nicht kostenlos zu sehen. Sky hat nämlich ein bestimmtes Abo-Modell eingerichtet, bei welchem ihr unterschiedliche Pakete buchen könnt.

Diese sind vielfältig: Angefangen bei Kinderserien über Kinofilme bis hin zum Sport wird hier viel geboten – sofern man bereit ist, den hohen Preis zu zahlen. Mehr Informationen zum Bezahlmodell von Sky findet ihr hier. So wird heute die Übertragung des Spiels Darmstadt vs. HSV ablaufen:

HSV in Darmstadt: So überträgt Sky heute die 2. Bundesliga

Begegnung: Darmstadt 98 vs. HSV

Beginn der Übertragung: 13.00 Uhr

Anpfiff: 13.30 Uhr

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Kommentator: Torsten Kunde

HSV (Hamburger SV) bei Darmstadt 98: So wird heute die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM gezeigt

Sky zeigt nicht nur heute die 2. Bundesliga: Alle neun Spiele pro Spieltag sind hier zu sehen, acht davon sogar exklusiv! Wer also großer Fan der 2. Bundesliga ist sollte sich unbedingt Sky zulegen. Aber wie machen das Fans ohne Fernseher?

Wir haben bisher nur die TV-Übertragung angesprochen, natürlich gibt es aber Fans, die auf den LIVE-STREAM angewiesen sind. Ist das überhaupt bei Sky möglich? Die Antwort: Ja, Sky hat gleich zwei Streaming-Portale! GOAL stellt sie euch vor.

Darmstadt 98 empfängt den HSV: Die 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Los geht’s mit Sky Go: Bei dieser Plattform geht es nicht darum, irgendwelche Pakete oder Angebote zu buchen. Nein, Sky Go ist dazu da, um von bereits bestehenden Abonnements auch auf anderen Geräten zu profitieren.

Ihr habt beispielsweise das Bundesliga-Paket gebucht, um die Bundesliga LIVE auf Sky zu verfolgen, seid aber nicht zuhause und könnt daher nicht auf euren Fernseher zugreifen? Dann solltet ihr euch mit Sky Go befassen, da ihr so auch unterwegs streamen könnt.

Auch Sky Ticket zeigt die 2. Bundesliga: So wird SVD vs. HSV übertragen

Die zweite legale Möglichkeit, um das Spiel der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM zu sehen: Das Sky Ticket! Wenn ihr dieses bucht, könnt ihr viele Inhalte sehen, die auch in den Paketen zu sehen wären – habt dabei aber einige Vorteile.

Hiermit seid ihr zum Beispiel um einiges flexibler: Während ihr ein normales Sky-Paket nur nach einem oder noch mehr Jahren kündigen könnt, ist das Sky Ticket monatlich kündbar. So könnt ihr massenweise Geld sparen – das liest man doch gern!

fcb: Pizarro

bvb:chapuisat

hsv:Gravgaard

vfb:balakov

bmg:

s04:Raúl

ffm:jovic

köln:Pizarro

lev:Franca

fck:Marshall

hertha:alves

vfl: wosz

fcn:mintal

h96: simak

wob: de bruyne

ksc: Scholl

1860:Max

scf:coulibaly

dsc: wichniarek — Arthur Spooner (@isfoshannon) February 1, 2022

HSV (Hamburger SV) vs. Darmstadt 98: Die Aufstellungen der 2. Bundesliga

Wenn der HSV heute auf Darmstadt trifft blicken viele Menschen gespannt nach Südhessen – auch die Aufstellungen spielen eine große Rolle. Etwa eine Stunde vor Anpfiff tragen wir hier die offiziellen Startaufstellungen ein!

