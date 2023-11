"Dann hätte ich dieses Jahr schon wieder in Deutschland spielen können": Nationalspieler Pascal Groß will zurück in die Bundesliga

Nationalspieler Pacal Groß will nochmal in der Bundesliga spielen. Derzeit läuft er für Brighton & Hove Albion in der Premier League auf.

WAS IST PASSIERT? Nationalspieler Pascal Groß hat verraten, dass er sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen kann. Der Mittelfeldspieler steht noch bis 2025 bei Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion unter Vertrag. WAS WURDE GESAGT? "Das Sportlerleben ist nicht immer ganz planbar, aber mein Ziel war schon, in die Bundesliga zurückzukehren. Aber das muss Sinn ergeben. Da gehört mehr dazu, als das erstbeste Angebot anzunehmen. Dann hätte ich dieses Jahr schon wieder in Deutschland spielen können", sagte Groß im Interview mit dem kicker. Groß war 2017 vom FC Ingolstadt zu Brighton gewechselt und reifte dort zum Stammspieler. Zuvor stand der 32-Jährige beim Karlsruher SC unter Vertrag. Für die deutsche Nationalmannschaft kam er bislang viermal zum Einsatz. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Groß bei seinem ersten Lehrgang zuletzt zweimal von Beginn an starten lassen. Über die anstehende Europameisterschaft im eigenen Land sagte Groß: "Die WM (2006; Anm. d. Red.) habe ich damals als Jugendlicher erlebt. Das Halbfinal-Aus war echt schlimm für mich. Natürlich soll auch jetzt wieder das ganze Land profitieren, wir wollen gute Gastgeber sein."