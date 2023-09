Nie gewann Portugal höher als am Montagabend. Am CR7-Fehlen lag das laut Danilo Pereira aber nicht.

WAS IST PASSIERT? In Abwesenheit von Superstar Cristiano Ronaldo hat Portugals Nationalmannschaft gegen Luxemburg in der EM-Qualifikation einen Rekordsieg gelandet. Mittelfeldspieler Danilo Pereira widersprach später Ansichten, die Iberer hätten beim 9:0-Erfolg eben deshalb so gut in der Offensive agiert, weil der 38-jährige Angreifer Al-Nassrs nicht dabei war.

WAS WURDE GESAGT? Pereira stellte klar: "Wäre Cristiano hier, hätten wir dasselbe Ergebnis. Er hätte uns mit seinen Toren und Vorlagen geholfen. Es lag sicher nicht an seiner Abwesenheit, dass wir mit acht oder neun Toren Vorsprung gewonnen haben."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo musste am Montag aussetzen, weil er beim Auswärtssieg in der Slowakei vergangene Woche für ein heftiges Einsteigen gegen Torhüter Martin Dubravka seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb gesehen hatte. Wegen dieser Sperre reiste er vorzeitig zu seinem Klub zurück.

Für den fünfmaligen Ballon-d'Or-Sieger durfte PSG-Neuzugang Goncalo Ramos (22) im Sturmzentrum ran und machte seine Sache mit einem Doppelpack sehr gut.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ronaldo absolvierte bisher 201 Länderspiele für Portugal und erzielte dabei 123 Treffer. Bei Al-Nassr läuft es für ihn in dieser Saison ordentlich, in fünf Partien markierte er sechs Tore und lieferte fünf Assists.