Portugals Superstar vergab gegen die Slowakei mehrere Chancen und leistete sich ein hartes Foul.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat beim 1:0-Sieg der portugiesischen Nationalmannschaft in der Slowakei mit einer umstrittenen Aktion für Empörung gesorgt. Beim Duell in der EM-Qualifikation in Bratislava rutschte der Starstürmer nach gut einer Stunde beim Kampf um den Ball mit beiden Beinen voran in Schlussmann Martin Dubravka. Er traf den Keeper mit den Stollen an Brust und Kopf.

DIE REAKTION: Ronaldo entschuldigte sich für seinen Einsatz umgehend. Schiedsrichter Glenn Nyberg zeigte dem 38-Jährigen die Gelbe Karte. Der VAR schaltete sich ein, überprüfte die Entscheidung, welche schließlich allerdings Bestand hatte.

Dubravka musste kurz behandelt werden, konnte anschließend aber weiterspielen.

WAS WURDE GESAGT? Im Netz kam das Einsteigen von CR7 nicht gut. Mehrere Fans kritisierten den fünfmaligen Ballon-d'Or-Sieger scharf. Einer schrieb bei X etwa: "Ronaldo enthauptet fast den Torwart."

Auch von einem angeblichen "Mordversuch" war die Rede, während ein anderer User in Anspielung auf Ronaldos Rivalität zu Lionel Messi (Inter Miami) meinte: "Ich kann es kaum erwarten, dass die Ronaldo-Fans Messi die Schuld an der Szene geben."

Goal/GettyImage

WAS IST DER HINTERGRUND? Portugal gewann das Spiel mit 1:0 und holte damit den fünften Erfolg im fünften Spiel der EM-Qualifikation. Ronaldo ließ mehrere Chancen aus, den Siegtreffer markierte Bruno Fernandes kurz vor der Halbzeit.