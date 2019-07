Wechsel zu Boca Juniors: Ex-Roma-Kapitän Daniele De Rossi ist schon in Argentinien

Etliche Jahre schnürte Daniele De Rossi seine Fußballschuhe für die Roma. Jetzt zieht es den Italiener nach Argentinien zu den Boca Juniors.

Der ehemalige Weltmeister Daniele De Rossi heuert nach seiner Trennung vom italienischen Erstligisten bei den Boca Juniors in an.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der 26-fache Meister veröffentlichte am Donnerstag bereits ein Foto des Italieners auf seinem Twitter-Account, die endgültige Bestätigung des Transfers wird in Kürze erwartet.

⠀

⠀

⠀

⠀

⠀

⠀⠀ 👀

⠀⠀ Ya está en 🇦🇷

⠀

⠀

⠀

⠀ pic.twitter.com/AiTiEvPScu — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019

"Zu 99 Prozent wird De Rossi ein Boca-Spieler sein", sagte Klubpräsident Daniel Angelici bereits vor wenigen Tagen.

Boca Juniors: De Rossi der vierte Neuzugang

De Rossi hatte den dreimaligen Scudetto-Gewinner wegen Meinungsverschiedenheiten mit Klub-Präsident James Pallotta um die Fortsetzung seiner Karriere im Mai verlassen.

Die Superliga startet bereits in wenigen Tagen in die neue Saison. De Rossi ist der vierte Neuzugang, nachdem die Boca Juniors bereits Jan Hurtado (kam für 6,75 Millionen Euro von Gimnasia), Eduardo Salvio (kam für sieben Millionen Euro von ) und Alexis MacAllister (kam per Leihe von Brighton & Hove Albion) verpflichteten.