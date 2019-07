Bericht: Ex-Roma-Kapitän De Rossi vor Wechsel zu Boca Juniors

Etliche Jahre schnürte Daniele De Rossi seine Fußballschuhe für die Roma. Jetzt scheint der Italiener vor einem Wechsel nach Argentinien zu stehen.

Der langjährige Roma-Kapitän Daniele De Rossi steht offenbar vor einem Wechsel zum argentinischen Spitzenklub Boca Juniors. Das berichtet Sky-Italia-Journalist Gianluca di Marzio.

Demnach habe De Rossi gegenüber Vertrauten gesagt: "Ich kann nicht aufhören, ohne das Boca-Trikot getragen zu haben." Der 35-Jährige erhält di Marzio zufolge einen Einjahresvertrag bei dem Verein aus der Hauptstadt Buenos Aires.

De Rossi wäre der dritte Neuzugang der Boca Juniors

Die Superliga startet bereits in zehn Tagen in die neue Saison. De Rossi wäre der dritte Neuzugang, nachdem die Boca Juniors bereits Jan Hurtado (kam für 6,75 Millionen Euro von Gimnasia) und Alexis Mac Allister (kam per Leihe von Brighton & Hove Albion) verpflichtet hatten.

De Rossi lief insgesamt 18 Jahre für die Giallorossi auf. In wettbewerbsübergreifend 616 Spielen erzielte er 63 Tore und steuerte 54 Vorlagen bei.