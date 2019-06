Roma-Legende Daniele De Rossi: Boca Juniors und Los Angeles FC sind interessiert

Nach seinem Roma-Ende sucht Daniele De Rossi eine neue Herausforderung. Boca Juniors und Los Angeles FC wollen den Italiener verpflichten.

Der argentinische Traditionsverein Boca Juniors hofft weiterhin auf eine Verpflichtung von Ex-Weltmeister Daniele De Rossi. "Ich kenne ihn und er hat bereits erste Schritte unternommen, um zu uns zu kommen", behauptete Boca-Sportdirektor Nicolas Burdisso bei Closs Continental. De Rossi wird allerdings auch mit einem Wechsel in die in Verbindung gebracht.

Erlebe die MLS live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Er schätzt unser Team hoch ein und schaut all unsere Spiele", ergänzte Burdisso. Der Argentinier ist überzeugt, dass De Rossi sich gut in Buenos Aires einfügen würde. "Ich denke, dass er für Boca spielen kann. Ich kenne ihn, weil ich fünf Jahre mit ihm gespielt habe." Von 2009 bis 2014 stand Burdisso bei der Roma unter Vertrag. Jenem Verein also, für den De Rossi 18 Jahre lang auflief.

Daniele De Rossi: Los Angeles oder Boca Juniors?

Ein Wiedersehen könnte allerdings an einem weiteren amerikanischen Klub scheitern: Gerüchten zufolge steht Los Angeles FC ziemlich kurz davor, den 35-Jährigen zu verpflichten. Der Verein von der US-Westküste hat bereits erste Vorkehrungen für eine Verpflichtung getroffen und den Portugiesen Andre Hortas an SC Braga verkauft. So hat der Klub die Möglichkeit, einen weiteren Spieler zu verpflichten, der dank der "Designated Player Rule" ein Salär einstreichen darf, welches die Gehaltsobergrenze nicht beeinflusst.

Trotzdem ist Burdisso weiterhin überzeugt davon, De Rossi in die argentinische Hauptstadt locken zu können. Dabei benennt der 38-Jährige die Vorteile der südamerikanischen Liga klar beim Namen: "Hier findet er Dinge, die es in und der MLS nicht gibt, wie zum Beispiel die Begeisterung der Menschen."

Im Mai hatte die Roma den Abschied De Rossis bekanntgegeben, der langjährige Nationalspieler wäre dabei gerne bei den Giallorossi geblieben. In insgesamt 616 Pflichtspiele für die Roma gelangen ihm 63 Tore.