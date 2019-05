Offiziell: Daniele De Rossi verlässt AS Rom 18 Jahre nach dem Debüt

Mittelfeldmann Daniele De Rossi wird die am Saisonende verlassen. Das gab der italienische Erstligist am Dienstagmorgen offiziell via Twitter bekannt.

In der Meldung heißt es: "In der Begegnung mit Parma wird der Kapitän das Trikot der Giallorossi zum letzten Mal tragen."

Almost 18 years after a fresh-faced local teenager named Daniele De Rossi made his #ASRoma debut against Anderlecht, the 35-year-old club captain will pull on the Giallorossi shirt for the final time against Parma.



It will be the end of an era.