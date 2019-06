Dalian Yifang suspendiert Bayern-Kandidat Yannick Carrasco

Yannick Carrasco wurde von seinem Arbeitgeber Dalian Yifang vom Training suspendiert und muss sich zudem innerhalb von drei Tagen erklären.

Der chinesische Erstligist hat Offensivspieler Yannick Carrasco bis auf Weiteres vom Training suspendiert. Dies gab der CSL-Klub am Freitagnachmittag in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Ebenfalls bestraft wurde Torhüter Yu Ziqian.

Der Keeper hatte seinem belgischen Teamkollegen in einem Weibo-Post vorgeworfen, sich geweigert zu haben, ein Ligaspiel zu bestreiten und bei Trainingsspielen einfach nur auf dem Rasen herumzustehen.

"Der Spieler Carrasco blieb dem Spiel gegen Hebei CFFC und dem Training ohne Grund fern. Der Klub belegt den Spieler daher mit folgender Strafe: Carrasco muss sich der Mannschaft innerhalb von drei Tagen erklären und erhält zudem eine Geldstrafe sowie eine Suspendierung vom Training", hieß es in einem Klubstatement.

Carrasco will verlassen: Bayern ein Kandidat?

Carrasco hatte in der jüngsten Vergangenheit immer wieder betont, den Klub trotz eines laufenden Vertrags bis Dezember 2022 im Sommer verlassen zu wollen. "Es ist nicht so, dass mir der Fußball in China nicht gefällt. Aber ich würde gerne aus familiärer Sicht wieder in Europa spielen", wird er von Het Nieuwsblad zitiert.

Es sei schwierig für ihn, sich "anzupassen. Ich glaube nicht, dass wir das Leben dort unterschätzt haben. Es war eine gute Erfahrung. (…) Ich bin viel reifer geworden und habe viel gelernt. Auch auf dem Platz, wo ich mehr Verantwortung übernehmen und das Team tragen musste. Aber jetzt wünsche ich mir, zurückzukehren."

Als möglicher Abnehmer für den 25-jährigen Linksaußen wurde neben dem wurde zuletzt auch der gehandelt. Dort könnte Carrasco als Alternative zu Leroy Sane verpflichtet werden, sollte der deutsche Nationalspieler nicht von an die Isar wechseln.