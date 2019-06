Belgiens Yannick Carrasco plant China-Abschied: "Will zurück nach Europa"

Offensivspieler Yannick Carrasco strebt eine Rückkehr nach Europa an. Er war Anfang 2018 zu Dalian Yifang nach China gewechselt.

Der belgische Nationalspieler Yannick Carrasco will seine Zelte beim chinesischen Erstligisten nach knapp eineinhalb Jahren wieder abbrechen und nach Europa zurückkehren.

"Ich will zurück nach Europa", sagte er bei Sky Sports. "Es gibt ein Team, das interessiert ist, aber ich darf es nicht nennen. Auch nicht die Liga."

Carrasco hoffe darauf, dass sein Klub in ihm dabei helfe, nach Europa zurückzukehren, so der 25-Jährige weiter. Bereits im Winter strebte er eine Rückkehr an, Arsenal galt damals als großer Interessent. Dieses Thema könnte nun wieder heiß werden.

Im Februar 2018 gab Carrasco wohl für eine verhältnismäßig geringe Summe an Dalian Yifang ab. Die Erklärung dürfte eng mit der chinesischen Wanda Group zusammenhängen, die damals Anteilseigner bei Atletico war und auch Namensgeber für das neue Stadion des Vereins ist.